Teatr Animacji w Poznaniu w nowej aranżacji. Dwie sale zmieniły się nie do poznania!

Dwie sale o łącznej powierzchni ponad 91 metrów kwartowych w Teatrze Animacji w Poznaniu zostały całkowicie zmienione. Teraz aranżacje uzupełniają się i łączą w sobie funkcje wystawiennicze i warsztatowe. Za projekt obu pomieszczeń odpowiada Atelier Starzak Strebicki.

Aranżację dwóch pomieszczeń poznańskiego Teatru Animacji architekcie rozpoczęli od konsultacji z dyrekcją i pracownikami teatru. – Chcieliśmy w ten sposób lepiej poznać potrzeby instytucji i jej oczekiwania w stosunku do kształtu projektowanych zmian. Dzięki temu mogliśmy stworzyć koncepcję dedykowaną specjalnie pod codzienną działalność programową teatru. Zdecydowaliśmy, że obie sale o łącznej powierzchni 91 m2 muszą się wzajemnie uzupełniać i łączyć w sobie funkcje wystawiennicze i warsztatowe – mówi architekt Jola Starzak.

Maksymalne wykorzystanie potencjału przestrzeni i nadanie jej dynamiczności związanej ze swobodnym przepływem ludzi zagwarantowała praca wzdłuż ścian pomieszczeń. Dlatego w każdej sali umieszczono po jednym, dużym i funkcjonalnym meblu, przylegającym bezpośrednio do ścian, które nie tylko zapewniają przestronność, ale również są niezwykle komfortowe w użytkowaniu. Mogą one pełnić rolę podestów audytoryjnych dla publiczności, a jednocześnie spełniać funkcję wystawienniczą. Wycięte w równych odstępach otwory w blatach mebli umożliwiają prezentację bogatej kolekcji teatralnych lalek przy zachowaniu dużej elastyczności, bowiem w łatwy i szybki sposób można zmienić prezentację eksponatów i ustawiać je w różnych konfiguracjach. Pozwala to także na stworzenie wielu ścieżek narracyjnych i przenikanie się opowieści między dwoma pomieszczeniami.

Na korytarzu wzmocniony został efekt przestrzenności za sprawą dodania luster na suficie. Wszystkie meble zostały wykonane z wytrzymałej i przyjaznej w bezpośrednim kontakcie sklejki brzozowej komponującej się z obecnym na podłodze drewnianym parkietem.

Autorzy projektu: zespół Jola Starzak, Dawid Strębicki, Anastasiia Oksiukovska, Oliwia Tatara, Viktoriia Chypurko, Natalia Álvarez, Paula Fernández Rodríguez

Zdjęcia: Mateusz Bieniaszczyk