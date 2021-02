Techniczna przestrzeń na czterech piętrach. The Design Group zaprojektowali biuro dla globalnego giganta

The Design Group zaprojektowali nowe biuro dla globalnej firmy z branży naftowej i gazowej, TechnipFMC. Jak na czterech piętrach krakowskiego biurowca udało się stworzyć przestrzeń oddającą klimat podwodnej głębi i morskich klimatów związanych z profesją firmy?

Nowe biuro TechnipFMC przenosi nas w techniczny świat odnoszący się do działalności klienta, świat związany nierozerwalnie z życiem nad i pod powierzchnią wody. I tak oddziałuje na emocje i wyobraźnię, że naprawdę trudno porzucić myślenie o tym wyjątkowym miejscu. Jak na czterech piętrach krakowskiego biurowca udało się stworzyć przestrzeń oddającą klimat podwodnej głębi i morskich klimatów związanych z profesją TechnipFMC?

Kraków – deweloperskie eldorado

W ostatnim czasie stolica Małopolski zdążyła sobie zasłużyć na miano deweloperskiego eldorado. I nie chodzi tu jedynie o wyrastające jak grzyby po deszczu budynki mieszkalne, ale także o nowoczesną przestrzeń biurową. Nowym miejscem tego typu na mapie Krakowa jest kompleks Podium Park posiadający certyfikaty BREEAM na najwyższym możliwym poziomie – Outstanding. W 2020 r. do użytku oddano drugi z budynków składających się na ten obiekt. To bez wątpienia jeden z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych projektów biurowych w Polsce. Ostatecznie stanowić go będzie zespół trzech połączonych ze sobą 11-kondygnacyjnych budynków o łącznej powierzchni najmu ponad 50 tys. m.kw. To właśnie w jednej z wież Podium Park znajduje się rozmieszczone na czterech piętrach biuro TechnipFMC.

Pod wodą i na powierzchni

Główna idea projektowa biura ściśle wiąże się z działalnością TechnipFMC. To koncern o ogólnoświatowym zasięgu dostarczający rozwiązania technologiczne dla przemysłu energetycznego i specjalizujący się w innowacyjnych rozwiązaniach wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego. Działa zarówno w zakresie projektów podmorskich, jak i tych odbywających się na powierzchni.

Klientowi bardzo zależało, aby wygląd nowego biura z jednej strony nawiązywał do architektury innych siedzib koncernu, a z drugiej – wyróżniał się na tle pozostałych.

- Mając na uwadze tę potrzebę klienta zdecydowaliśmy, by biuro konstrukcyjnie nawiązywało do tego, czym zajmuje się TechnipFMC, czyli wsparciem dla wydobycia surowców z dna morskiego. Wyznaczyliśmy zatem cztery poziomy: piętro pierwsze to przestrzeń podwodna, drugie stanowi lustro wody, trzecie i czwarte to pokłady jednostki pływającej używanej podczas morskich operacji. Nasza koncepcja bardzo spodobała się klientowi – tłumaczy arch. Konrad Krusiewicz, założyciel The Design Group.