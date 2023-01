Technologia w wydaniu premium, czyli sklep dla miłośników marki Apple

Sklepy przyszłości to nie tylko miejsca zacierające granice między strefą online i offline. Stanowić będą źródło inspiracji, które zostaje zarysowane już na etapie kreowania projektu architektonicznego. Taką strategię obrał autoryzowany Reseller marki Apple – Lantre - otwierając pierwszy salon w sercu Warszawy we współpracy z biurem projektowym Schwitzke Górski.

Ścieżka klienta

Istotnym momentem w tworzeniu projektu okazało się wykreowanie ścieżki klienta - biuro Schwitzke Górski wiedziało jakie potrzeby zakupowe istotne są dla klientów online oraz co jest dla nich ważne w momencie wykonywania zakupów stacjonarnych. Sklep Lantre w rzeczywistości odzwierciedlać miał zdigitalizowane wnętrze, które w nowoczesny sposób komunikuje się z odbiorcą z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych. Z drugiej strony to elegancka przestrzeń, która eksponuje towary niczym wartościową biżuterię, co w rezultacie nadaje efekt wyjątkowości i poczucia premium.

Z punktu widzenia projektowego

Kreując showroom przede wszystkim skupiliśmy się na wykonaniu projektu z niezwykłym naciskiem na detale – wiązało się to z specyfiką produktów marki Apple oraz dedykowanych im akcesoriów, dla których sklep miał stać się wyjątkowym tłem. Inspirując się produktami, stworzyliśmy przestrzeń symetryczną, uporządkowaną, z charakterystycznym oświetleniem i indywidualnie dla tego wnętrza zaprojektowanymi zabudowami meblowymi - zauważa Michał Górski, CEO Schwitzke Górski.

Należy zwrócić uwagę na wysoki stopień rzemiosła w wykonawstwie mebli i zabudowach ściennych, w których w subtelny sposób zostały połączone linie proste z krzywiznami i wyobleniami. Takie rozwiązania widoczne są często przy wyposażeniu jachtów. W projekcje zastosowano naturalne materiały takie jak drewno i mikrocement oraz szereg miękkich tkanin. Wszystko w stonowanej kolorystyce szarości i ciepła naturalnego drewna doskonale kontrastuje z srebrem i połyskliwością produktów eksponowanych w salonie. Szary mikrocement zastosowano przede wszystkim na posadzce, ścianach oraz elementach meblowych. Odpowiednio dobraną kolorystykę projektu wspomnianej wcześniej naturalnej szarości przełamanej ciepłym odcieniem dębowego drewna szczególnie można dostrzec w postaci zabudów meblowych, które wyróżniają się na tle salonu.

Drewno, tkaniny i szarości sprawiają, że przestrzeń jest przyjazna dla odbiorcy, nie konkurując z produktami ani z ekranami komunikującymi cechy produktów i wartości marki. Punktem centralnym aranżacji wyposażenia showroomu było drzewo jabłoni, które stanowi ukłon “z przymrużeniem oka” w stronę brandu. W jego towarzystwie wyeksponowane zostały najważniejsze produkty marki, czyli iPhony - podkreśla Michał Górski, CEO Schwitzke Górski.

Digitalowe dopełnienie

Digitalowe rozwiązania dodały wnętrzu innowacyjności, ale ich główną funkcją stała się przede wszystkim sprawna kierunkowa komunikacja z klientem. Na szczególną uwagę zasługują ekrany frontowe LED, które zachęcają do odwiedzin sklepu w związku ze specjalnie przygotowanym contentem marketingowym. W środku umieszczone zostały także elementy digitalowe w postaci ekranów LCD oraz LED prezentujące parametry techniczne i wizualne produktów, gdzie w postaci cyfrowej klient może zapoznać się z najważniejszymi informacjami o marce, a Lantre ma możliwość budowania z nim relacji opartej na zaufaniu.

W wyjątkowym klimacie

Showroom Lantre to także miejsce znaczące na mapie Warszawy usytułowane w przestrzeni określaną perłą przemysłowej architektury - Fabryce Norblina. 200-letnia tradycja nadaje poczucie wyjątkowości, co również miało przełożenie na ostateczny wygląd projektu. Nowoczesne wydanie technologicznego lidera oparte o wartości reprezentowane przez nacechowane historycznie otoczenie to idealne zestawienie, które przyciąga klientów z całej Polski, oferując nie tylko możliwość przetestowania i zakupu produktów Apple, ale także wczucie się w klimat dawnego przedsiębiorstwa przemysłowego.