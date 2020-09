Telewizory coraz bardziej designerskie. Ten debiutuje właśnie w Polsce

Na polskim rynku debiutuje kolejny telewizor Samsung z kategorii Lifestyle: The Serif. Ten telewizor został stworzony we współpracy z paryską firmą braci Ronan & Erwan Bouroullec, którzy zaliczani są do grona najsłynniejszych na świecie projektantów przemysłowych.

Niestandardowe podejście już na etapie tworzenia konceptu i projektowania przyniosło telewizor, który będzie określał charakter każdego wnętrza, niezależnie od dominującego stylu. The Serif wyposażony jest w elegancki metalowy stojak, który współgra z charakterystyczną ramą urządzenia. Elastyczność instalacji zwiększają odczepiane nóżki podłogowe. Dzięki temu widzowie mogą ustawić urządzenie według własnych preferencji – jako wolnostojący element przestrzeni, który będzie przyciągał wszystkie spojrzenia czy też w bardziej tradycyjnej formie, np. na półce.

Patrząc na telewizor z boku, można zauważyć, że przypomina on kształtem literę „I”, co daje wrażenie niesamowitej harmonii. W połączeniu ze smukłą ramką, urządzenie sprawia wrażenie niezwykłego dzieła sztuki, które spokojnie można wyeksponować w centralnym punkcie wnętrza. Nieestetyczna plątanina kabli także nie stanowi już problemu. Dzięki dopracowanej konstrukcji, przewody można umieścić w specjalnych żłobieniach i wykorzystać prowadnicę, by poprowadzić je wzdłuż nóżek.

Kiedy akurat nie oglądamy telewizji, ekran nie musi być tylko czarnym lustrem. Projektanci Ronan i Erwan Bouroullec zaprojektowali także nowe elementy do Trybu Ambient. W ofercie mamy do wyboru dwa wzory, zainspirowane otaczającym światem – piękny liść i materiał o ciekawej fakturze – oraz różne opcje kolorystyczne, które jeszcze bardziej urozmaicą naszą przestrzeń.