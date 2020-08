Ten butik to prawdziwa perełka! NOKE Architects zaprosili Maroko do... Warszawy

Warszawski butik marki Kopi to najnowszy projekt wnętrza autorstwa NOKE Architects. Punktem wyjścia projektu stały się miękkie, nieregularne kształty biżuterii Kopi oraz inspiracje przywiezione przez projektantkę Natalię Kopiszkę z podróży do Maroko i na Lazurowe Wybrzeże.

Marka Kopi, wcześniej znana głównie z biżuterii, teraz oferuje również unikalne, ręcznie robione akcesoria do domu, jak lustra o nieregularnych kształtach, lampy oraz wazony, świece, a nawet klamki w kształcie kobiecego ciała.

Celem architektów z NOKE Architects było wnętrze, które podąża za marką. Punktem wyjścia stały się miękkie, nieregularne kształty biżuterii Kopi oraz inspiracje przywiezione przez projektantkę Natalię Kopiszkę z podróży do Maroko i na Lazurowe Wybrzeże.

Obła konstrukcja lady, zgaszone odcienie marokańskiego różu i terakoty czy ściana sprawiająca wrażenie usypanej z pustynnego piachu stworzyły tło dla połyskującej biżuterii. Inspiracją dla sufitu było rozgwieżdżone niebo. Różowy marmur, ciężkie zasłony, tapicerowane siedziska i pufy przenoszą nas do świata marki. Odcień tacek na biżuterię dopasowaliśmy do zasłon, zasłony do parkietu, parkiet do ścian, tworząc efekt total-look’u. Wszystko po to, żeby każdy kto tu przychodzi mógł oderwać się od codzienności i chociaż przez chwilę poczuć się jak na marokańskiej pustyni.