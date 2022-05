Ten film odkrywa tajemnice wrocławskiej Renomy

Marka Globalworth podzieliła się najnowszym filmem poświęconym Renomie - ikonie modernizmu i architektury Wrocławia. Pani Pola Ziemba, artystka, która zrekonstruowała słynne rzeźby z elewacji i atrium Renomy, opowiada w nim o ich historii i procesie powstawania.

Renoma to jedna z architektonicznych ikon Wrocławia, od początku swojego istnienia kojarzona z handlem, elegancją i nowoczesnością. Modernistyczny budynek przechodził w ciągu swojej długiej historii wiele zmian. Kiedy w 2017 roku nabyła go firma Globalworth, postanowiła przywrócić mu dawną świetność i dostosować jego charakter do nowych trendów.

- Piszemy nowy rozdział historii Renomy, w dużej mierze nawiązując do tego, co działo się w niej w przeszłości. Przede wszystkim odmieniona Renoma otworzy się na miasto, stanie się jego żywą, integralną częścią, przyciągającą mieszkańców Wrocławia, a także lokalny i międzynarodowy biznes. Od strony placu Kościuszki i placu Czystego powstaną gastronomiczne zagłębia, skupiające wyjątkowe, autorskie koncepty, które połączą ze sobą dwa wewnętrzne dziedzińce i pasaż - zapowiada Barbara Wójcik, Asset Management & Leasing Director w firmie Globalworth Poland, która jest właścicielem i zarządcą Renomy, i dodaje: - Jednocześnie nie rezygnujemy z funkcji handlowej - Renoma była i wciąż pozostanie popularnym miejscem zakupów wrocławian, jednak o odświeżonym, bardziej wyspecjalizowanym profilu. Dajemy zupełnie nową jakość, która, mam nadzieję, wzbudzi wiele entuzjazmu - dodaje.

Renoma cały czas jest otwarta dla klientów. Sklepy i punkty usługowe działają na parterze oraz poziomie -1, bez przeszkód można dostać się do nich przez główne wejścia. Na poziomie -1 pozostaną popularne sklepy codziennych zakupów, takie jak supermarket Biedronka, drogeria Rossmann czy otwarty na nowo Empik. Z kolei na parterze dominuje moda - w nowym atrium północnym pojawiły się salony: Deni Cler, S’portofino, Pinko, Liu Jo oraz My Fangle. W większości są to najemcy, którzy w Renomie byli obecni już w przeszłości, a teraz przenieśli się na większe powierzchnie, gdzie otwierają się w nowym wystroju i w najnowszych konceptach swoich marek. Docelowo pojawią się tam jeszcze trzy marki modowe, a także wyspa kawiarniano-barowa.

Handel wraca do domu, i do tej przestrzeni, która oryginalnie tu była - parafrazuje słynne hasło, z którym Anglicy szli na organizowane u siebie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej ("Piłka nożna wraca do domu"), architekt Zbigniew Maćków, założyciel i główny projektant biura Maćków Pracownia Projektowa. Jego pracownia odpowiada za obecny projekt metamorfozy Renomy, a także jej wcześniejsze przebudowy i rozbudowy. - Zamknięte od wewnątrz, otoczone parkingami, odwrócone do miasta plecami - takie są tradycyjne galerie handlowe, przez które przechodzimy jak przez grypę. Ich era powoli dobiega końca, co na pewno przyśpieszyła pandemia. Coraz więcej potrzeba w centrach miast miejsc, gdzie miło spędza się czas, można zjeść coś dobrego, spotkać się z przyjaciółmi, a przy okazji zrobić zakupy. Taka ma być właśnie nowa Renoma - zapowiada architekt.

Powrót do korzeni

26 marca, do użytku został oddany pierwszy fragment przebudowanej części Renomy wraz ze strefą wejściową od strony ul. Świdnickiej, której wygląd w stylistyce art deco odtworzono na bazie archiwalnych zdjęć.

- Architektura Renomy zachwycała już wcześniej, ale dopiero teraz przywracamy blask również jej wnętrzom. Odtwarzamy historyczny układ wewnętrznych dziedzińców ze świetlikami, którym nadajemy nowy wystrój, ściśle nawiązujący do przedwojennego oryginału - podkreśla Zbigniew Maćków.

Największe wrażenie na gościach robi nowo otwarte atrium północne, wysokie na 22 metry i zwieńczone przeszklonym świetlikiem. Jego ściany ozdobiły portugalskie i tureckie marmury w odcieniach szarości z charakterystycznym żyłkowaniem. Pomiędzy kondygnacjami zawisły detale w postaci pozłacanych, szkliwionych głów, przedstawiające ludzi z różnych stron świata, symbolizujące wielokulturowość i otwartość. Z ogromną pieczołowitością wykonała je wrocławska rzeźbiarka Pola Ziemba. Artystka jest również autorką głów i kwiatonów zdobiących fasadę Renomy, w dużej mierze zrekonstruowanych w latach 2005-2009 i odwzorowujących oryginały zaprojektowane przez Ulricha Nitschke i Hansa Klakowa.

Niespotykaną ozdobą atrium są również dwa ogromne żyrandole, które swoim wyglądem nawiązują do przedwojennych pierwowzorów w stylistyce art deco. Ich ciepła barwa światła i mosiężna konstrukcja wprowadzają niezwykły klimat w eleganckie wnętrza. Lustrzanym odbiciem północnego będzie atrium południowe, nad którym wciąż trwają prace. Będą one ze sobą połączone kameralnym pasażem. Oprócz butików modowych, znajdą się tam również restauracje, bary i kawiarnie, dzięki którym ta przestrzeń będzie tętnić życie również w wieczory i niedziele.

Wyższa kultura biznesu

Nowa Renoma będzie jeszcze bardziej otwarta na biznes. Na piętrach 1, 2 i 3 pojawią się nowoczesne powierzchnie biurowe, które zaoferują najemcom m.in. najwyższe kondygnacje biurowe we Wrocławiu, sięgające nawet 4,5 metra!

- Renoma od samego początku była pomyślana jako miejsce spotkań wyznaczając nowe trendy na rynku nieruchomości. W nowej odsłonie zaoferuje unikatowe powierzchnie biurowe, o najwyższym standardzie wykończenia, wysokie i duże powierzchnie pięter oraz szereg nowoczesnych udogodnień dla jej użytkowników w ścisłym centrum Wrocławia. Chcemy wypełnić lukę na tym rynku, ponieważ wierzymy, że innowacyjny biznes potrzebuje nietuzinkowych rozwiązań - mówi Maciej Gołębiewski, Asset Management & Leasing Director w Globalworth Poland. - Renoma ma również coś, czego nie są w stanie zaoferować żadne nowopowstające obiekty biurowe - autentyczność, niezwykłą atmosferę oraz duszę, za którą kryje się ponad 90 lat historii, nierozerwalnie związanej z Wrocławiem i jego mieszkańcami - dodaje.

Renoma zaoferuje blisko 35 tys. mkw. powierzchni biurowej. Przyszli użytkownicy biur będą mieć do dyspozycji m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, które zostaną też udostępnione również gościom i klientom, rozbudowaną infrastrukturę rowerową z szatniami, prysznicami i stojakami, a także usługi carsharingu. Najemcy otrzymają też dedykowaną aplikację Globalworth, dzięki której ich pracownicy skorzystają z bezdotykowego dostępu do biura, przywołają windy przez smartfon, otworzą szlaban do parkingu czy zarezerwują salkę konferencyjną lub miejsce parkingowe.

Renoma jest również przyjazna środowisku - obiekt może się poszczycić certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, a także zasilaniem w 100% zieloną energią.