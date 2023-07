Ten hotel w Beskidzie Śląskim przeszedł wielką metamorfozę

Hotel Zagroń Szczyrk przeszedł pokaźną metamorfozę. Z okien obiektu rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Beskid Śląski.

Po zakończonej modernizacji Zagroń Szczyrk działa już jako trzygwiazdkowy hotel.

Zagroń w Szczyrku to hotel położony na zboczu Klimczoka w Beskidzie Śląskim, który dzięki rozbudowanej i bogatej ofercie spełnia zarówno oczekiwania gości ceniących aktywny wypoczynek, jak i tych poszukujących spokoju i relaksu w zaciszu gór i zieleni. Do dyspozycji gości pozostaje 95 w większości świeżo wyremontowanych pokoi i apartamentów. Część z nich posiada balkony z zapierającym dech w piersiach widokiem, część ma do dyspozycji wygodne patio, inne sąsiadują z przestronnym tarasem. Perełką Zagronia są niewątpliwie dwa dwupoziomowe apartamenty dobudowane na 4. kondygnacji hotelu, z pięknym widokiem na Skrzyczne, rozciągającym się z panoramicznych okien.

- Zgodnie z naszymi zapowiedziami przeprowadziliśmy totalny remont Ośrodka Zagroń w Szczyrku, który funkcjonuje już jako trzygwiazdkowy hotel i tym samy dołączył do grona wypoczynkowych hoteli w Grupie PHH. Chcemy, aby nasza baza hotelowa funkcjonowała na jak najwyższym poziomie, by spełnić oczekiwania naszych gości. Tym bardziej cieszymy się, że z takim powodzeniem zrealizowaliśmy naszą inwestycję w Szczyrku, zgodnie z przyjętym przez nas planem działań i w ramach środków ujętych w biznesplanie, z których część pochodzi również z funduszy państwowych. Beskidy są piękne o każdej porze roku, dlatego zachęcamy wszystkich do wypoczynku w naszym nowo wyremontowanym hotelu wśród pięknych, górskich widoków – podkreślił Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Dotychczasowa recepcja zmieniła swoje położenie i razem z lobby hotelowym zyskała zupełnie nowy design. Powierzchnie ogólnodostępne, korytarze hotelowe, klatki schodowe oraz pokoje i apartamenty mają teraz jednolity, funkcjonalny charakter. Zagroń to niewątpliwie zielona enklawa, oferującą gościom głęboki relaks, a dzięki swojej atrakcyjnej lokalizacji w Szczyrku, jest idealnym miejscem na spędzenie urlopu przez cały rok.

