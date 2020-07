Ten lokal jest niezobowiązujący, przyjemny i nieco uliczny... tak, jak zapiekanki

Od wejścia uwagę skupia neon w mocnym kolorze, wskazując bar. Geometria kafli i drewnianych elementów współgra z geometryczną kompozycją namalowaną na ścianie na końcu sali. Oranż, szmaragdowa zieleń i głęboki fiolet, uzupełnione klasyczną czernią i bielą, kreują wnętrze: niezobowiązujące, przyjemne i nieco uliczne.. tak, jak zapiekanki. Zaglądamy do poznańskiego lokalu Zapieksy projektu studia bo/sko.

REKLAMA

Zapieksy to lokal gastronomiczny zlokalizowany w sercu poznańskich Jeżyc, prowadzony przez założycieli (kultowego już w Poznaniu) foodtrucka Bufet Truck.

Zapiekanki, czyli specjalność tego miejsca, nieodzownie kojarzą nam się z czasami naszego dzieciństwa, z latami 90. - To właśnie te lata były dla nas inspiracją przy tworzeniu palety barw i materiałów dla tego wnętrza. Zadanie byo intrygujące: to pierwszy stacjonarny lokal Bufet Truck, lokal jest malutki (łącznie z zapleczem przestrzeń to ok. 35 mkw.), budżet był ściśle określony i prowokował nas do poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Ta mieszanka, połączona ze świetną energią i pełnym zaufaniem ze strony Oli i Maćka, zaowocowała nietuzinkową przestrzenią - tak piszą o swoim projekcie Daria Bolewicka i Daria Skoczylas ze studia bo/sko.

Od wejścia uwagę skupia neon w mocnym kolorze, wskazując bar. Geometria kafli i drewnianych elementów współgra z geometryczną kompozycją namalowaną na ścianie na końcu sali. Oranż, szmaragdowa zieleń i głęboki fiolet, uzupełnione klasyczną czernią i bielą, kreują wnętrze: niezobowiązujące, przyjemne i nieco uliczne.. tak, jak zapiekanki. Całość uzupełniłyśmy roślinami, lustrami, lastryko i klasycznymi krzesłami.