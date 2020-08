Ten oczyszczacz powietrza założysz... na twarz. Koreańska marka pokazuje nowy produkt

Prezentując podczas targów IFA 2020 oczyszczacz powietrza PuriCare Wearable, LG pokazuje nowe podejście do metod usuwania zanieczyszczeń z powietrza – oczyszczacz powietrza do... noszenia na twarzy.

Dzięki urządzeniu LG PuriCare Wearable można rozwiązać dylemat wynikający z konieczności wybierania między maseczkami domowej roboty o niekontrolowanej jakości a maseczkami jednorazowymi. Oczyszczacz jest wyposażony w dwa filtry HEPA H13, podobne do tych, które firma LG stosuje w domowych oczyszczaczach powietrza.

Wysokowydajne, wymienne filtry umożliwiają masce PuriCare Wearable dostarczanie świeżego, czystego powietrza zarówno podczas użytkowania w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. W oczyszczaczu zastosowano dwa wentylatory o trzech prędkościach pracy oraz opatentowany czujnik oddechu.

Wentylatory pozwalają na łatwiejsze oddychanie czystym, filtrowanym powietrzem, natomiast czujnik mierzy rytm oddychania oraz objętość oddechu użytkownika i na tej podstawie dostosowuje prędkość obu wentylatorów. Aby ułatwić oddychanie, wentylatory automatycznie przyspieszają podczas wdechu i zwalniają przy wydechu.

Oczyszczacz komfortowo przylega do twarzy użytkownika, minimalizując nieszczelności wokół nosa i podbródka, ponieważ ma ergonomiczną konstrukcję opracowaną na podstawie dokładnej analizy kształtu ludzkich twarzy. Taka konstrukcja pozwala też na wygodne noszenie urządzenia przez wiele godzin. Wydajny i lekki akumulator o pojemności 820 mAh wystarcza nawet na osiem godzin pracy w trybie z małą prędkością wentylatorów albo dwie godziny w trybie z maksymalną prędkością wentylatorów (przy użytkowaniu urządzenia w temperaturze 25 stopni Celsjusza. Wyniki mogą różnić się w zależności od warunków środowiskowych oraz innych czynników zewnętrznych).

Co więcej, innowacyjny osobisty oczyszczacz powietrza jest dostarczany z etui pomagającym w utrzymywaniu higieny podczas przerw w użytkowaniu urządzenia. Etui jest wyposażone w diody LED emitujące promieniowanie UV, które niszczy szkodliwe bakterie, a także umożliwia ładowanie akumulatora w oczyszczaczu.

Ponadto, aby zapewnić optymalną skuteczność oczyszczania powietrza, etui przesyła do aplikacji mobilnej LG ThinQ (Android/iOS) powiadomienia o konieczności wymiany filtrów. Podczas prac nad oczyszczaczem powietrza nie zapomniano też o odpowiedzialności za środowisko naturalne, dlatego każdy element urządzenia, od filtrów po paski do noszenia, jest wymienny i przystosowany do recyklingu.

Oczyszczacz będzie wprowadzany do sprzedaży w wybranych krajach w czwartym kwartale.