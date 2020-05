Teoria otwartych drzwi w nowatorskim wydaniu

Gabinet prezesa, sala konferencyjna, biuro coworkingowe, ścianki działowe między biurkami czy małe, przeszklone pomieszczenia - niezależnie od miejsca, prywatność staje się istotną potrzebą, którą należy spełnić, aby zapewnić odpowiedni komfort pracy. Zastosowanie folii ciekłokrystalicznej w tych zróżnicowanych przestrzeniach sprawi, że miejsce pracy nabierze nie tylko nowego wymiaru, ale również innowacyjnej funkcjonalności. Umożliwi ona podział nowoczesnego biura na oddzielne strefy, zorganizowanie dogodnego miejsca na spotkania czy podzielenie pracowników na mniejsze zespoły, co zapewni oczekiwaną prywatność, ale również ma znaczenie w obecnej sytuacji związanej z COVID-19.

Jak to wygląda w praktyce? Wystarczy włączyć folię za pomocą specjalnego pilota, systemu BMS lub przełącznika na ścianie, a błyskawicznie zmieni się z nieprzezroczystej w przezierną, nie blokując jednocześnie naturalnego światła dziennego.

Nowatorskie podejście do prywatności

Dobrze zaprojektowana przestrzeń biurowa powinna sprzyjać efektywnej pracy, zapewniać pracownikowi komfort oraz odpowiadać na wszystkie potrzeby zespołu. Jedną z nich jest oczywiście prywatność, lecz zachowana tylko w określonym czasie i sytuacjach. Istotną rolę będzie pełnić tutaj kwestia zarządzania prywatnością oraz wyznaczenie czasu, w którym jest się dyspozycyjnym dla wszystkich.

- Teoria otwartych drzwi w biurach jest powszechna, a przejrzystość jest bardzo potrzebna, ponieważ zdajemy sobie sprawę co robią nasi współpracownicy, szef, a również jest to pewien sposób kontroli pracowników przez prezesa. Zdarzają się oczywiście takie spotkania, gdzie ta prywatność jest obowiązkowa, na przykład, gdy mówimy o spotkaniach top managementu lub konferencjach, gdzie omawiany jest drażliwy temat dla pozostałej części pracowników. Kolejną sytuacją są również spotkania z klientami i gośćmi z zewnątrz, gdzie zachowanie prywatności jest bardzo potrzebne, a dzięki folii Sonte możemy to uzyskać w ciągu sekundy - przekonuje Patryk Wakuła, dyrektor sprzedaży w Sonte Poland. Firma Sonte w zeszłym roku zrealizowała 30 projektów miesięcznie dla takich marek jak ABB, Coca-Coli, Skanska, Strabag czy Shell.

Projektowanie przestrzeni a wdrożenie rozwiązania

Inteligentna folia cechuje się swoją innowacyjnością nie tylko ze względu na funkcje, ale również możliwości montażu. Niezależnie od formatu szklanej powierzchni, folia może zostać dopasowana do odpowiedniego rozmiaru i kształtu. Mogą to być drzwi, okna,szklane ściany działowe lub każda inna powierzchnia tego typu. Folia może zostać zainstalowana zarówno podczas montażu elementów szklanych na nowo powstającej inwestycji, jak i na już istniejących przeszkleniach. Jeśli rozwiązanie zostanie przewidziane już na etapie projektu, znacznie prościej uzyskać zadowalający efekt. Folia musi mieć stały dostęp do zasilania, dlatego rozmieszczenie gniazdka będzie pełnić tutaj niezwykle istotną rolę. Najlepiej, jeśli źródło prądu znajdzie się w suficie podwieszanym, więc współpracując z firmą na wczesnym etapie, odpowiednie wytyczne zostaną przekazane architektom oraz projektantom.

Rozwiązanie sprzyjające wysokiemu standardowi czystości i higieny

Folia Sonte sprawdza się szczególnie dobrze w obecnej sytuacji związanej z COVID-19. Mycie oraz dezynfekcja są proste i efektywne, co zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo przed bakteriami i wirusami w porównaniu do firan, kotar czy zasłon. Wraz z montażem zostają przekazane wytyczne odnośnie do czyszczenia powierzchni z zainstalowaną folią. Instalacja może się odbyć również teraz, ponieważ osoby montujące przestrzegają wszystkich norm bezpieczeństwa i mogą go wykonać poza godzinami pracy biura.