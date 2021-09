Teoria pozytywnej przestrzeni w praktyce

Powstaje coraz więcej nowych przestrzeni do wynajęcia pod lokal użytkowy. Placówki edukacyjne, kluby fitness, czy też kliniki medycyny estetycznej to miejsca, przy których projektowaniu powinno się brać pod uwagę tzw. teorię pozytywnej przestrzeni. Ważne, abyśmy my jako użytkownicy danego miejsca, czuli się w nim dobrze, i by żadne elementy architektury, wyposażenia i wystroju wnętrza nie szkodziły naszemu zdrowiu.

- Nie tylko nasze domy i miejsca pracy powinny stanowić dla nas pozytywną przestrzeń – mówi Aziralili Agnieszka Dirks, ekspertka pozytywnych przestrzeni sztuki pozytywnej. – W każdym miejscu, w którym przebywamy powinniśmy czuć się komfortowo, a już na pewno w lokalach usługowych, do których przychodzimy, by zadbać o siebie. Placówki edukacyjne, w których czas spędzają nasze dzieci także powinny spełniać określone wymagania, by uczniowie mogli z łatwością, w przyjaznym otoczeniu przyswajać wiedzę - dodaje.

Jak przestrzeń wpływa na edukacje najmłodszych?

Nie od dziś wiadomo, że sposób zorganizowania szkoły i przystosowanie klas, w których przeprowadzane są lekcje wpływa bezpośrednio na wyniki w nauce uczniów jak również budowanie ich dobrych relacji z rówieśnikami. - kupienie się uczniów w czasie godzin lekcyjnych podwyższa efektywność ich pracy, co przekłada się narówcież na lepsze samopoczucie i zadowolenie z lepszych wyników. Tym bardziej po okresie wakacyjnym pomieszczenia powinny zachęcając skutecznie skłonić uczniów do tego, by skupili się na danym przedmiocie i wykonywanych zadaniach – zaznacza Agnieszka Dirks.

Zatem co zrobić, by pomimo rozgardiaszu, który zazwyczaj panuje w szkołach zapewnić uczniom warunki do nauki? Bardzo istotne są proporcje zastosowanych wewnątrz kolorów oraz kształtów. Olbrzymią rolę odgrywa jakość powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywamy – brak zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych. Sale lekcyjne powinny być wietrzone po każdej lekcji, a jeśli działa klimatyzacja, to należy zwracać uwagę na jej konserwację. Bardzo korzystnie wpływa duża ilość żywych roślin zielonych, szczególnie tych, które produkują tlen. Ważnym elementem, który wspomaga koncentrację są też duże, stabilne biurka, na których powinien być utrzymywany porządek, a na wierzchu widoczne mogą być tylko przedmioty niezbędne na danej lekcji. Dzięki utrzymaniu ładu w swoim otoczeniu, uczeń może zapanować nad porządkiem w głowie i będzie mógł się skupić na tym co jest ważne w danym momencie.

Podstawową zasadą jest „nie szkodzić” – trzeba wyeliminować szkodliwe czynniki z najbliższego otoczenia. Warto więc zwrócić uwagę z jakich materiałów są zrobione biurka, krzesła, tablice w szkole. Czasem możemy być nieświadomi tego, że dany przedmiot może wywoływać reakcje alergiczną lub złe samopoczucie uczniów. Nie zdajemy sobie sprawy, że dany składnik chemiczny może być szkodliwy dla wszystkich, a meble mogą nas truć lotnymi związkami.

Idealne miejsce do ćwiczeń fizycznych