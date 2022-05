Terapeutyczna moc koloru w odmienionym biurze Lundbeck. To projekt Tétris

Firma Tétris podjęła się projektu i realizacji metamorfozy biura farmaceutycznej firmy Lundbeck. W centrum uwagi znalazły się kolory i ich terapeutyczna moc.

Firma farmaceutyczna Lundbeck pozostając w biurowcu Quattro Business Park w Krakowie zdecydowała się na remont biura.

Projekt w modelu Design and Build zrealizowali eksperci Tétris.

Prace aranżacyjne dotyczyły trzech pięter o łącznej powierzchni 2370 mkw.

Główną inspiracją dla architektów przy projektowaniu przestrzeni była terapeutyczna rola kolorów wykorzystywana w leczeniu chorób neurologicznych.

Lundbeck, globalna firma farmaceutyczna skupiająca swoją działalność na leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego, zdecydowała się pozostać w biurowcu Quattro Business Park w Krakowie. Firma zajmuje 8, 10 i 11 piętro o łącznej powierzchni 2370 mkw. Prace rearanżacyjne na trzech kondygnacjach budynku wykonali eksperci firmy Tétris odpowiadając zarówno za projekt, jak i jego realizację (model Design and Build). Projektanci wykorzystali we wnętrzach terapeutyczną moc kolorów i faktur, co idealnie podkreśliło specyfikę obszaru, w którym porusza się firma Lundbeck.

Pomysł na design kluczowym elementem projektu

Lundbeck jako światowy producent farmaceutyków aktywnie działa na rzecz wspierania pacjentów z chorobami o podłożu psychicznym i neurologicznym oraz ich rodzin. Pracownicy krakowskiego biura odpowiadają za dostarczanie zaawansowanych procesów biznesowych z obszaru finansów, HR, zakupów, IT, transformacji cyfrowej, a także audytu i doradztwa prawnego dla Lundbecka globalnie. Krakowskie biuro firmy to nie tylko nowoczesne miejsce pracy, ale także przestrzeń przystosowana do organizacji szkoleń i warsztatów. Miało być więc dopasowane do różnych potrzeb i charakteru pracy.

Biuro miało być dopasowane do różnych potrzeb i charakteru pracy. fot. mat. prasowe

- W Quattro Business Park jesteśmy od 2014 r. Od tego czasu firma rozwinęła się, zatrudniając obecnie ponad 250 wysokiej klasy specjalistów. Nasza przearanżowana przestrzeń biurowa miała nas przygotować do pracy po okresie pandemii w nowym, elastycznym modelu. Biuro pozostaje dla nas podstawowym miejscem pracy, ma więc do spełnienia kilka funkcji. Zależało nam na tym, aby przestrzeń była komfortowa i funkcjonalna, sprzyjająca zarówno pracy zespołowej jak i indywidualnej, z uwzględnieniem zespołów, które w danym dniu pracują zdalnie. Zadanie to powierzyliśmy firmie Tétris, a jej eksperci przyszli do nas z ciekawą koncepcją, którą udało się dopasować do naszych potrzeb - mówi Marcin Młynarczyk, Dyrektor Zarządzający Lundbecka w Krakowie. - Od początku w projekcie tym chcieliśmy nawiązać do koloroterapii, która wykorzystywana jest w leczeniu schorzeń neurologicznych i jednoznacznie skojarzyła nam się z działalnością firmy Lundbeck. Jednocześnie bazowaliśmy na kolorach korporacyjnych firmy. W toku pracy z Klientem, który słusznie zauważył, że duże nasycenie barwami tej przestrzeni może być zbyt intensywnym bodźcem zarówno dla pracowników spędzających tam kilka godzin dziennie, jak i odwiedzających biuro gości, uzupełniliśmy koncept o dodatkowe elementy - mówi Anna Witkowska, Lead Architect, Tétris.

Projektanci Tétris złagodzili koncepcję zagrania kolorami poprzez zaangażowanie także innych zmysłów użytkowników jak np. zmysł dotyku. Intensywność wrażeń dozowana jest także przez odpowiednie oświetlenie.

- Środki użyte w projekcie są subtelne a naszą uwagę poświęciliśmy odpowiedniemu doborowi tekstur i materiałów. W aneksach kuchennych, gdzie chcieliśmy stworzyć atmosferę kojarzącą się z entuzjazmem, energią i przygodą, zamiast używać jedynie odcieni czerwieni i pomarańczu, zastosowaliśmy elementy z terakoty, drewna o ciepłej tonacji oraz miękką tapicerkę. Z kolei w miejscach pracy zespołów zastosowaliśmy odcienie niebieskiego oraz nieco bardziej chropowate tapicerki, co sprzyja skupieniu. Kolory firmowe idealnie wpisały się w naszą koncepcję i nimi wypełniliśmy recepcję. W części pomieszczeń barwy przełamywaliśmy chłodną i czystą powierzchnią Lacobel. W przestrzeni znalazło się też miejsce na elementy brandingowe (wielkopowierzchniowe zdjęcia, produkty) dostarczone przez Klienta oraz sporą ilość roślin zielonych – taka dżungla zbliży pracowników do natury i podniesie komfort pracy - wyjaśnia Anna Witkowska.

Realizacja projektu na żywym organizmie

Prace aranżacyjne powierzone ekspertom Tétris dotyczyły trzech pięter o łącznej powierzchni 2370 mkw. Biuro nie zostało całkowicie wyłączone z użytkowania, więc harmonogram projektu został podzielony na etapy umożliwiające jego nieprzerwane funkcjonowanie. Szeroki zakres prac obejmował przygotowanie space planu, projektu architektonicznego wnętrza oraz wszelkie zadania budowlano-wykończeniowe. Wśród nich znalazły się: relokacja mebli oraz wyposażenia, roboty rozbiórkowe i demontaże elementów instalacji czy sufitów przeznaczonych do ponownego montażu.

- Ze względu na wymianę zdecydowanej większości wykładziny podłogowej, dodatkowym wyzwaniem była konieczność relokowania pozostałych na czas naszych działań na piętrze mebli. W związku ze zmianą układu pomieszczeń konieczna była przebudowa instalacji, zarówno klimatyzacji i wentylacji, wod-kan, jak i elektrycznych, niskich i wysokich prądów. Zmodyfikowaliśmy system DSO i SSP, wykonaliśmy również rozbudowę oświetlenia awaryjnego konieczną do spełnienia dzisiejszych wymogów prawnych - wyjaśnia Wojciech Kaczmarczyk, Business Development Dyrektor w Tétris.

Po zakończeniu prac instalacyjnych oraz wykończeniowych jak malowanie, częściowa wymiana sufitów, montaż tapet, paneli akustycznych oraz lamp ozdobnych, powierzchnię wyposażono w nowe meble, zarówno w zabudowie, jak i wolnostojące. Rozbudowane zostały także pomieszczenia socjalne (pokoje relaksu, przestrzeń fitness, pokój gier), a przestrzenie użytkowe zyskały szafy oraz lockersy. W całym biurze nie zabrakło elementów informacji wizualnej, które ułatwiają poruszanie się w nowej przestrzeni zarówno pracownikom, jak i odwiedzającym.

Realizacja wraz z przygotowaniem koncepcji i projektu trwała rok – zakończyła się w styczniu 2022 r. Na nowo zaaranżowanych piętrach powstała atrakcyjna, efektowna przestrzeń, umożliwiająca pracę indywidualną i w zespołach, sprzyjająca relaksowi i codziennemu użytkowaniu biura.