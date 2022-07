The.Clinic przyjmuje w zabytkowym Laboratorium Browarów Warszawskich

Od 18 lipca, budynek Laboratorium Browarów Warszawskich, w którym niegdyś opracowywano receptury browaru Haberbuscha i Schielego, przyjmuje pierwszych gości jako The.Clinic.

18 lipca w przestrzeniach budynku Laboratorium Browarów Warszawskich otwarto klinikę medycyny estetycznej, ginekologii, urologii i chirurgii plastycznej The.Clinic.

Klinika zajmuje trzy poziomy zrewitalizowanego zabytkowego budynku.

Autorem projektu wnętrz The.Clinic jest renomowane biuro MOKAA Architekci.

Browary Warszawskie, piszą historię Woli na nowo. Minął rok od oficjalnego otwarcia całego kwartału, który nie przestaje zaskakiwać. Od 18 lipca, budynek Laboratorium, w którym niegdyś opracowywano receptury browaru Haberbuscha i Schielego, przyjmuje pierwszych gości jako The.Clinic. Współczesna odsłona obiektu to najnowocześniejsza klinika medycyny estetycznej, dermatologii, ginekologii, urologii oraz chirurgii plastycznej. Otwarcie The.Clinic dopełni zarówno proces komercjalizacji Browarów Warszawskich, jak i rewitalizacji budynków historycznych.

Browary Warszawskie z lotu ptaka, fot. mat. pras. Echo Investment

– The.Clinic, to miejsce, w którym stawiamy na najnowocześniejsze technologie, najwyższej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, innowacyjne zabiegi, dedykowaną linię dermokosmetyków The Dermocosmetics oraz kompleksowe podejście do potrzeb pacjentek i pacjentów w myśl hasła „enhance your beauty” – mówi dr Paweł Dybciak, współwłaściciel marek The.Clinic, The.Dermocosmetics, The.Hospital oraz członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Współtwórca The.CLINIC na co dzień łączy praktykę kliniczną, pracę naukową oraz działania w obszarze biznesu. Nowopowstałe miejsce to gwarancja najwyższego standardu obsługi pacjentów, bazującego na wiedzy i doświadczeniu zespołu wysokiej klasy ekspertów.

Wnętrza The.Clinic – pomost między historią, a nowoczesnością

Klinika mieści się w zrewitalizowanym, zabytkowym budynku Laboratorium na terenie Browarów Warszawskich, zajmując trzy jego poziomy. Budynek powstał w 1827 roku i miał przeznaczenie mieszkalno-administracyjne, należał do pierwszego założonego w tym miejscu browaru Suchockiego, następnie przez lata pełnił funkcję laboratorium browaru Haberbuscha i Schiele. Autorem projektu wnętrz The.Clinic jest renomowane biuro MOKAA Architekci.

– Minimalistyczne rozwiązania, wiodące w trendach światowego wzornictwa, zostały wpisane w istniejącą, zabytkową formę historycznego budynku. Wykorzystane w projekcie materiały, zastosowane w nim geometryczne formy i proste linie oraz kolorystyka sprawiają, że pomieszczenia wyróżniają się wyrafinowanym charakterem i są spójne z całym konceptem – mówi mgr inż. Anna Lorenz architekt prowadzący, współwłaściciel Pracowni MOKAA Architekci.

Nowy kwartał na warszawskiej Woli triumfuje wśród nagradzanych, zrewitalizowanych inwestycji. Wśród przyznanych statuetek znalazła się m.in. Nagroda Roku SARP 2021, CIJ Awards Poland 2021, Grand Prix Nagrody Architektonicznej Polityki, Grand Prix Nagrody Prezydenta m. st. Warszawa czy nominacja MIPIM w kategorii Best Mixed-use Development. To właśnie dzięki miejscom oraz ich twórcom, Browary Warszawskie są doceniane zarówno w Polsce, jak i na świecie. Oficjalnie można powiedzieć, że dzięki THE.CLINIC wszystkie historyczne budynki w Browarach Warszawskich piszą swoją historię na nowo.