The Design Group zaprojektowali warszawskie biuro Stada. We wnętrzach klasyka na nowo

Projektanci z The Design Group udowadniają, że styl klasyczny może być dobrą opcją dla nowoczesnej przestrzeni biurowej. Robią to na przykładzie warszawskiej siedziby niemieckiej firmy farmaceutycznej Stada.

The Design Group zaprojektowali wnętrza warszawskiej siedziby niemieckiej firmy farmaceutycznej Stada mieszczącej się w kompleksie biurowym The Park Warsaw.

Biuro zajmuje jedno z pięter kompleksu The Park. Inwestorowi zależało na gabinetowym układzie przestrzeni.

Architekci postawili na klasyczne rozwiązania wzbogacone industrialnymi elementami.

Niewysokie budynki poprzecinane są ciekawie zaaranżowanymi placami i zieleńcami. Na nich – starannie dobrane gatunki drzew, krzewów i kwiatów. Ma tu być zielono i inaczej niż w centrum stolicy. A przy okazji samowystarczalność kompleksu i wyposażenie go m.in. w banki, sklepy, restauracje, czy klub fitness, ma zapewniać stuprocentowy komfort pracy i poprawiać jej wydajność. Swoje miejsce znalazło tu także biuro polskiego oddziału koncernu farmaceutycznego Stada.

Tylko gabinety

Warszawska siedziba firmy Stada zajmuje jedno z pięter kompleksu The Park. Łącznie ok. 800 m kw. Inwestor wybrał tą powierzchnię ze względu na układ gabinetowy biura, na czym zależało mu od ponieważ Współpraca pracowni TDG i polskiego oddziału Stady rozpoczęła się jesienią 2020 r.

– Od początku naszej współpracy ze Stadą, Klient podkreślał, że mimo pandemii większość pracowników chce pracować z biura. Układ biura okazał się być idealnie dopasowany do tej sytuacji, ponieważ zamknięte ścianami pomieszczenia są bezpieczniejsze. Nie było więc konieczności wprowadzania dodatkowego podziału powierzchni. Jednakże zaprojektowanie pokoi dla ponad 40-osobowego teamu polskiej Stady wymagała od nas odpowiedniego przemyślenia aranżacji powierzchni i jej funkcjonalności. – mówi arch. Konrad Krusiewicz, założyciel TDG.

Nieoczywiste połączenie

Nieśpieszny klimat kompleksu The Park, architekci TDG postanowili przenieść do wnętrz biura Stada. Postawili więc na klasyczne rozwiązania, które wzbogacili industrialnymi elementami.

– Inwestorowi zależało, by w biurze było przytulnie, ale także by nie zabrakło tu elementów akcentujących ponadczasowość. Klimat wnętrza miał być przyjazny, z dużą ilością zieleni, sprzyjający dobrej atmosferze pracy. Pierwsze nasze wizualizacje i inspiracje praktycznie od razu spodobały się Klientowi i w pełni zaufał nam przy kolejnych etapach projektowania biura. Finalnie, postawiliśmy na klasyczne rozwiązania, które urozmaiciliśmy elementami stylu industrialnego. – tłumaczy arch. Martyna Bosek z TDG.