The Heart ma nowe biuro w Warsaw Unit. Za wnętrzami stoi Massive Design

Nowoczesna i funkcjonalna przestrzeń, ergonomiczne i przytulne wnętrza, geometryczne formy, mocny kolor, a do tego spektakularne widoki na rondo Daszyńskiego i okoliczne biurowce. Tak wygląda nowe biuro The Heart, za którego projektem stoi Massive Design.

Architekci z pracowni Massive Design zaprojektowali wnętrza biura The Heart, znajdującego się na 29 piętrze wieżowca Warsaw Unit.

Duże strefy eventowe, z której znana była poprzednia lokalizacja, ustąpiły miejsca w pełni przemyślanej aranżacji współczesnego, hybrydowego modelu pracy.

Wszystkie przestrzenie zostały zaprojektowane tak, aby były ze sobą połączone i wszędzie był zapewniony łatwy dostęp

Aranżacja The Heart daje możliwość pracy indywidualnej, współpracy, odbywania spotkań tradycyjnych oraz hybrydowych.

Na 29 piętrze biurowca Warsaw UNIT znajduje się nowe biuro The Heart. Otwarcie oznaczało w tym przypadku też nowe podejście do tworzenia przestrzeni, w której zespół miałby funkcjonować. Celem nadrzędnym było stworzenie miejsca łączącego kreatywny i zespołowy charakter pracy teamu The Heart z hybrydowym modelem jej wykonywania.

Zależało nam, żeby biuro The Heart oddawało ducha innowacyjnego podejścia, jakim charakteryzuje się nasza działalność venture building’owa. Jednocześnie chcieliśmy, żeby było to miejsce, w którym po prostu chce się przebywać. W obliczu coraz bardziej popularnej pracy zdalnej staraliśmy się połączyć atuty biura i domu. Z jednej strony jak najlepsze wyposażenie i ergonomiczne stanowiska pracy, z drugiej przytulne i wygodne wnętrze, sprawiające, że czujemy się jak u siebie - Maciej Marszałek, CEO The Heart.

Nowoczesna i funkcjonalna przestrzeń dla venture buildera tworzącego na co dzień startupy, cyfrowe produkty czy usługi to wyzwanie, któremu sprostała pracownia Massive Design. Każdy metr kwadratowy nowej aranżacji miał być wielofunkcyjny i maksymalnie wykorzystujący dostępny potencjał przestrzeni.

Nowe biuro The Heart w biurowcu Warsaw UNIT, proj. Massive Design, fot. mat. prasowe

Duże strefy eventowe, z której znana była poprzednia lokalizacja, ustąpiły miejsca w pełni przemyślanej aranżacji współczesnego, hybrydowego modelu pracy. W nowym biurze The Heart nie ma przypadków, tu nawet strefa wejścia ma pełnić rolę nie tylko recepcji, ale też dawać poczucie swobody i komfortu zarówno dla pracowników jak i gości.

Jest to również miejsce, gdzie wszystko się zaczyna, gdzie Serce pompuje życie do krwiobiegu biura i rozprowadza je za pomocą czerwonego akcentu instalacyjnego w przestrzeni technicznej sufitu. Centralnie zlokalizowana, otwarta po godzinach, strefa wielofunkcyjna, w której krwiobieg się domyka, jest również zapleczem socjalnym i eventowym „heartcore team”. Tu mamy też gwarancję niezapomnianych widoków na rondo Daszyńskiego i okoliczne biurowce z perspektywy 29 piętra.

Inwestorowi zależało by dostępną powierzchnię aranżować maksymalnie efektywnie, ale bez strat w komforcie użytkowania. W kwestii wykończeń wraz z Inwestorem zdecydowaliśmy się na zastosowanie wysokiej jakości materiałów, zwracając uwagę by użyte wykończenia zapewniały wysokie parametry akustyczne i były trwałe – wyjaśnia Maciej Sawiński, architekt Massive Design.

Nowe biuro The Heart w biurowcu Warsaw UNIT, proj. Massive Design, fot. mat. prasowe

Nowatorskie podejście do projektu i całego procesu projektowego pozwoliło na zniesienie typowych ograniczeń, jak strefowanie funkcji pomieszczeń. Tu wszystkie przestrzenie zostały zaprojektowane tak, aby były ze sobą połączone i wszędzie był zapewniony łatwy dostęp. Chwilowo wyłączając z użytkowania fragment biura, pozostała część może spokojnie funkcjonować bez obaw, że zakłóci przebieg warsztatu odbywającego się w wydzielonej przestrzeni.

Warsztatowy tryb pracy to jest część ducha The Heart. Cały proces projektowy odbywał się w formie warsztatów, dzięki czemu powstało świetne biuro, które odzwierciedla potrzeby całego zespołu.” – tłumaczy proces Konrad Dowejko, design director Massive Design.

Aranżacja The Heart daje możliwość pracy indywidualnej, współpracy, odbywania spotkań tradycyjnych oraz hybrydowych. Uwzględnia możliwość pracy w skupieniu, czy wygodnego prowadzenia wideokonferencji w dedykowanych do tego salach lub budkach akustycznych. W kwestii estetyki wykorzystano wiele materiałów wykończeniowych w nowy dla nich sposób, tworząc na podłodze, ścianach, czy meblach geometryczne formy oraz wykorzystując kolorystykę i grafiki, nawiązujące do charakterystycznego loga The Heart.