The Kadamba Gate - niezwykłe dzieło Iniego Archibonga

W pracach Iniego Archibonga jest coś eterycznego. Jest projektantem zafascynowanym związkiem między niebem a ziemią, przez co pozostaje na artystycznym krańcu całego spektrum designu. Jego najnowsze dzieło, stół The Kadamba Gate, właśnie ujrzało światło dzienne.

Amerykański projektant prowadzi niemal koczownicze życie – urodzony i wychowany w Pasadenie na przedmieściach Los Angeles w Kalifornii, przed podjęciem studiów architektonicznych rozważał pomysł pójścia do szkoły biznesu. Odnalazł swoje powołanie, kiedy dołączył do programu projektowania środowiskowego w Art Center College of Design w swoim rodzinnym mieście. To właśnie tam zwrócił na siebie uwagę Jerry'ego Hellinga, prezesa Bernhardt Design, a jego kariera zaczęła nabierać rumieńców. Następnie Ini Archibong podjął współpracę z projektantem Timem Kobe w Singapurze, a potem dostał się do L'Ecole cantonal d’art de Lausanne w Szwajcarii. Obecnie prowadzi jednoosobowe studio w Neuchâtel.

W maju 2020 roku, kiedy pandemia rozszalała się w całej Europie, projektant wciąż próbował dowiedzieć się, w jaki sposób wpłynie to na jego działalność, choć ucieszył go fakt, że nie musi spędzać tyle czasu na lotnisku. – Oczywiście produkcja nieco zwolniła – warsztaty zostały zamknięte. Z mojego punktu widzenia, z uwagi na współpracę z wieloma rzemieślnikami, najbardziej obawiałem się o to, kiedy wrócą do pracy, aby móc się utrzymać – opowiada Ini Archibong. – Projektanci zazwyczaj są nieco na uboczu tego typu spraw, ponieważ mają możliwość pracy z wieloma klientami. Myślę, że ważne jest, aby nie zapominać, że ci, których byt uzależniony jest od pracy w zakładzie produkującym meble zostali dotknięci zmianami znacznie bardziej niż ja w moim codziennym życiu. W mojej pracy jestem samotnikiem – nie mam dużego studia, pracuję w domu. Więc tak naprawdę pandemia nie zakłóciła zanadto mojego trybu pracy – konstatuje.

Chociaż Archibong znany jest z częstego używania szkła w swoich kreacjach, jednym z czynników, który przyciągnął go do projektu Connected była możliwość pracy z jednym z jego ulubionych materiałów. – Kocham drewno. Kiedy zacząłem projektować i tworzyć przy pomocy własnych rąk, drewno było pierwszym materiałem, z którym miałem do czynienia – najczęściej na zajęciach praktycznych w szkole. Drewno zawsze było dla mnie wyjątkowe – wyjaśnia projektant.

Zaraz po dołączeniu do projektu Ini wydawał się mieć gotową koncepcję swojego przedmiotu. – Szczerze mówiąc, mój projekt jest gotowy – przechwalał się. – Z drugiej strony jednak nigdy nie wiadomo – dopóki nie powstanie, nie będzie skończony, prawda? Kiedy pojawiły się pytania o to, jaka to kreatywna idea kryła się za jego projektem, wszystko nagle stało się uduchowione. – Jest tam wiele warstw. Jest pomysł połączenia człowieka z Ziemią, połączenia Ziemi z gwiazdami, a także mikro- i makrokosmosu – opowiadał projektant. – Ta idea doprowadziła mnie do zainspirowania się Groblą Olbrzyma w Irlandii i charakterystycznymi, sześciokątnymi kolumnami z bazaltu. Mój pomysł polega na stworzeniu swego rodzaju kodu dla podstawy sięgającej od ziemi i podtrzymującej blat, który z kolei reprezentuje niebo. W procesie wykorzystałem algorytmy do wygenerowania naturalnych kształtów. Chciałem, aby wszystko wyglądało ekologicznie i nie powtarzało się. Ini zaplanował, że nogi stołu powstaną ze opadów drzewnych, więc w tym wypadku trzy gatunki drewna, o których użycie projektanci zostali poproszeni, wydawały się mniej istotne. – Chodzi o to, że pochodzą one z różnych gatunków – i to jest swego rodzaju moje stanowisko w odniesieniu do globalizacji, ludzkości i życia w XXI wieku – powiedział projektant.