Tkanina jako nośnik emocji i tło dla rzeźb w wystawie Galerii Studio

W Galerii Studio od 7.02. do 17.04.2022 można oglądać wystawę MATERIA(L)NIE, w której tkaniny Porcelina i Renard marki Dekoma zostały wykorzystane w artystycznej kreacji Alicji Bielawskiej – instalacji specific site, stanowiącej tło dla serii rzeźb Barbary Falender.

Punktem wyjścia wystawy „MATERIA(L)NIE” jest seria wykonanych z karraryjskiego marmuru rzeźb Barbary Falender Poduszki erotyczne z 1973 roku z Kolekcji Galerii Studio. Rzeźby, wykonane w marmurze karraryjskim, weszły do kolekcji w 1985 roku. Dwa lata później zostały pokazane w Galerii Studio, wywołując poruszenie ze względu na odważną erotyczną wymowę.

Paulina Olszewska, kuratorka wystawy w Galerii Studio, zaprosiła Alicję Bielawską do podjęcia dialogu z dziełami rzeźbiarki. W odpowiedzi Bielawska przygotowała instalację, która wchodzi w interakcję zarówno z rzeźbami, jak i z przestrzenią galerii. Autorka często wykorzystuje w swojej pracy artystycznej tkaninę jako nośnik wartości i emocji, znaczący element ekspresji twórczej. Na potrzeby wystawy „MATERIA(L)NIE” wybrała z oferty Dekomy zwiewny woal i klasyczny aksamit.

Miękki, bawełniany aksamit Renard posłużył do pokrycia postumentów, na których zaprezentowano rzeźby Barbary Falender z serii Poduszki erotyczne. Tkanina o szlachetnej, matowej, miłej w dotyku powierzchni, idealnie pasuje do wyeksponowania form wykonanych z polerowanego marmuru. Sensualny charakter aksamitu koresponduje z odważną erotyczną wymową dzieł. Na potrzeby wystawy zastosowany został materiał w delikatnym kolorze Ivory – jednym z 56 dostępnych w ofercie.

Półtransparentne kotary z Porceliny, ozdobione nadrukami zaprojektowanymi przez Alicję Bielawską, tworzą w przestrzeni galerii klimat intymności. Tak wykreowana atmosfera sprzyja kontemplacji odważnych, otwarcie opowiadających o kobiecej seksualności rzeźb. Lekki woal z subtelnym połyskiem sprzyja skupieniu i koncentracji na pracach Barbary Falender.

Obie wykorzystane w artystycznej aranżacji tkaniny podkreślają charakter eksponowanych form rzeźbiarskich. Stanowią pomost między przedmiotami – dziełami sztuki, a ich emocjonalnym odbiorem.

Na wystawie po raz pierwszy prezentowane są szkice na papierze do Poduszek erotycznych, również z 1973 roku.

Kluczowa dla sztuki Bielawskiej, jak i Falender, jest praca z materiałem i jego właściwościami. Przetwarzając to, co fizyczne, a więc rzeczywiste, artystki przechodzą w sferę tego, co zmysłowe i wrażeniowe. Napięcie między dwiema jakościami, materialnością i sensualnością jest główną osią wystawy. Wystawa ukazywać będzie jeden z najważniejszych aspektów Poduszek erotycznych, jakim jest kobieca rozkosz i przyjemność płynąca z seksualności.

Wystawa jest częścią roku jubileuszowego i obchodów 50-lecia Teatru i Galerii Studio.

Kuratorka: Paulina Olszewska

Barbara Falender (1947) studiowała na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. Tworzy rzeźbę, rysunek i fotografię, pracuje w kamieniu, brązie, epoksydzie, porcelanie i szkle, łącząc w swoich pracach różnorodne materiały. Stypendystka m.in. stypendium Rządu Włoskiego z Laboratorio dei marmi Carlo Nicoli w Carrarze (1976) czy Fundacji Tadeusza Kościuszki w Nowym Jorku (1998). Prace artystki były prezentowane na wystawach indywidualnych, w tym w Galerii Opera w Warszawie (2020), Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2007), Galerii Kordegarda (Warszawa, 1995), Athenaeum Gallery w Kopenhadze (1975).