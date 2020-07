To będzie najnowocześniejsze biuro bp na świecie. Zadba o to m.in. 200 czujników

Biuro bp o pow. 20 tys. mkw. w budynku Agora Hub w Budapeszcie stanie się jednym z najbardziej nowoczesnych, z jakich organizacja ta korzysta na całym świecie. Aż 200 czujników zbierze informacje na temat temperatury, stężenia CO2 i wilgotności. Zebrane dane mają ułatwić funkcjonowanie firmy w czasach pandemii i optymalnie wykorzystać lub ewentualne zmodyfikować przestrzeń biurową.

Platforma technologiczno-sensoryczna Symbiosy, opracowana przez HB Reavis, zostanie wykorzystana przez międzynarodową firmę bp w jej nowej siedzibie w Budapeszcie. Dane dotyczące warunków panujących w biurze bp będą gromadzone przez ponad 200 czujników temperatury, stężenia CO2 i wilgotności. Analiza tych informacji ułatwi funkcjonowanie firmy w czasach pandemii i optymalne wykorzystanie oraz ewentualne modyfikacje przestrzeni biurowej.

Firma bp nadal oferuje swoim ludziom możliwość pracy z domu, równocześnie przygotowując się do ich powrotu do biura. Symbiosy uwzględni indywidualny styl pracy i potrzeby poszczególnych pracowników, dostosowując przestrzeń w taki sposób, aby każdy z nich znalazł w niej miejsce sprzyjające wydajności.

Korzystając z Symbiosy, firma bp będzie mogła śledzić gromadzone dane na bieżąco dzięki „cyfrowej kopii” swojego biura. Informacje o wykorzystaniu przestrzeni i interakcjach między jej użytkownikami, będą na bieżąco udostępniane bp za pośrednictwem specjalnej platformy.

Symbiosy podnosi ogólną jakość miejsca pracy, zapewniając bardziej racjonalne wykorzystanie każdej części przestrzeni biurowej, np. poprzez inteligentny system zarządzania salami konferencyjnymi. Tym samym poprawie ulega samopoczucie i wydajność pracowników. Umożliwia to analiza modeli spotkań, która ułatwia ustalanie i osiąganie wskaźników produktywności poprzez ocenę szeregu parametrów, takich jak długość spotkania, liczba uczestników czy przyjęte praktyki rezerwacji.

Ponadto rozwiązanie to pozwala pracownikom wyszukać i korzystać z określonego miejsca na terenie biura (np. sali konferencyjnej czy stanowiska praca) na podstawie indywidualnych upodobań co do ich otoczenia, wielkości, wyposażenia i prywatności. Pracownicy bp bez trudu dostaną się do kompleksu Agora Budapest niezależnie od wybranego wejścia, korzystając z systemu rozpoznawania twarzy.