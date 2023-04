To jeden z największych outletowych salonów adidas w Polsce. Nowe logo i koncept à la stadion

Jeden z największych salonów outletowych adidas otworzył swoje podwoje w Factory Annopol. Wnętrza urządzono w oparciu o koncept Stadium.

Powiększony outletowy salon adidas otwarto w warszawskiej Factory Annopol.

Warszawskie centrum zyskało prawie 1000 m² nowoczesnych przestrzeni zakupowych.

Wnętrza zaprojektowane zostały w oparciu o koncept Stadium, nawiązujący do sportowych emocji.

To pierwszy salon outletowy w Europie, w którym zostało zaprezentowane nowe logo marki.

W Factory Annopol otwarty został jeden z największych salonów outletowych adidas w Polsce. Warszawskie centrum zyskało prawie 1000 m² nowoczesnych przestrzeni zakupowych, zaprojektowanych w oparciu o najnowszy koncept, oddający atmosferę sportowej rywalizacji i emocji, towarzyszących zawodnikom. adidas w Factory Annopol jest pierwszym salonem outletowym w Europie, w którym zostało zaprezentowane nowe logo marki.

Nowy powiększony outletowy salon adidas w Factory Annopol, fot. mat. pras. Neinver

Koncept Stadium, czyli salon jak stadion

Salon adidas w Factory Annopol został stworzony w oparciu o koncept Stadium, którego głównym celem jest oddanie atmosfery, towarzyszącej sportowcom podczas ich zmagań. Wejście do salonu przypomina tunel prowadzący zawodników na arenę sportową. Ogromna przestrzeń wewnątrz nawiązuje do miejsca spotkań zawodników i trenerów podczas zawodów, natomiast przebieralnie odwzorowują szatnie, gdzie przygotowują się do sportowej rywalizacji na krótko przed startem.

Przymierzalnie w duchu zrównoważonego rozwoju

Strefa przymierzalni jest też miejscem, gdzie adidas prezentować będzie osiągnięcia i plany marki w obszarze zrównoważonego rozwoju. Stworzono tam przestrzeń na relaks w wygodnych fotelach, w otoczeniu nawiązującym do natury. Jak zapewniają przedstawiciele marki, adidas stawia na produkcję w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Rozwój nowoczesnych technologii pozwala firmie na tworzenie obuwia, odzieży oraz akcesoriów w oparciu o materiały, które pochodzą m.in. z recyklingu, są biodegradowalne lub możliwe jest ich ponowne wykorzystanie.

Factory Annopol jest jednym z pięciu outletów najpopularniejszej marki tego formatu w Polsce.