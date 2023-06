To jedna z najstarszych piekarni w Zielonej Górze. Przypomina paryskie boulangerie-pâtisserie

Podłoga rodem z Wersalu, tapeta à la fresk, tajemnicza czerń i wytworne żyrandole - w Zielonej Górze odświeżono wnętrze działającej od 1973 r. piekarni Państwa Kleszczewskich na wzór francuskich boulangerie-pâtisserie.

Piekarnia Państwa Kleszczewskich działa w Zielonej Górze od 1973 r. Niedawno odnowiono jej wnętrza.

Architektka Samanta Michalewicz z pracowni Artchitektura postawiła na motywy francuskie.

W Nowym Kisielinie, w Zielonej Górze powstała piekarnia, która swoim klimatem przenosi klientów do boulangerie-pâtisserie spotykanych w trakcie spacerów po stolicy Francji.

Mowa o piekarni Państwa Kleszczewskich, która jest jedną z najstarszych sieci zielonogórskich piekarni bo istnieje od 1973 roku. Jakiś czas temu było jej potrzebne odświeżenie wnętrzarskiego wizerunku i określenie nowego designu, z którym będzie kojarzona i utożsamiana. Klienci zwrócili się zatem do projektantki, Samanty Michalewicz z pracowni Artchitektura, która wykonała już dla nich kilka prywatnych realizacji.

W trakcie współpracy dokładnie określono potrzeby funkcjonalne, oraz rozpisano technologie. Piekarnia została powiększona względem pierwotnego stanu. Jej obecna powierzchnia wynosi ok. 65 mkw. Stylistycznie pozostawiono projektantce względną swobodę, a pierwsza z przedstawionych koncepcji wizualnych okazała się strzałem w dziesiątkę. Architektce zależało na tym, aby piekarnia była klimatyczna, przytulna i na długo zapadała w pamięć odwiedzającym.

Architektce zależało na tym, aby piekarnia była klimatyczna, przytulna i na długo zapadała w pamięć odwiedzającym, fot. Radek Słowik

W efekcie mamy ekskluzywne wnętrze z pazurem, we francuskim charakterze, bowiem kraj Molière'a pieczywem stoi. Swoją drogą, stylistyka ta jest tożsama z indywidualnymi upodobaniami architektki, która prywatnie pasjonuje się kulturą francuską, biegle posługuje się tym językiem a jej ulubionymi okresami z historii architektury i sztuki jest XVII-wieczna Francja czyli czas Ludwika XIV, oraz XIX-wieczna przebudowa Paryża w wykonaniu Georgesa-Eugène’a Haussmanna.

Elementy z obu tych okresów - choć z pozoru różnych, zostały sprytnie wplecione do koncepcji i tworzą spójną całość. Postawiono na liczne sztukaterie - jednak w bardziej nowoczesnej formie. Posadzka, którą wykorzystano to dobrze znany motyw pałacowej szachownicy, urozmaicony delikatnym wzorem marmuru, aby nadać jej jeszcze większej wytworności. Szachownicę połączono także w niebanalny sposób z posadzką z motywem wersalskim, który do złudzenia przypomina sam parkiet wersalski a z powodów czysto praktycznych - nie mógł być naturalną deską.

Szachownicę połączono także w niebanalny sposób z posadzką z motywem wersalskim, który do złudzenia przypomina sam parkiet wersalski a z powodów czysto praktycznych - nie mógł być naturalną deską, fot. Radek Słowik

W projekcie wykorzystano także ozdobne lampy i kinkiety, które gwarantują ciepłe i przyjemne światło. Największą atrakcją tego wnętrza jest zdecydowanie tapeta na suficie à la fresk, którą sprowadzano na zamówienie wprost z ekskluzywnego butiku wnętrzarskiego we Francji. Monumentalne wrażenie potęguje fakt, że sufit z tapetą jest wysoki na 3,5 m.