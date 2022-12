To kawiarnia czy dentysta? Pierwsze takie miejsce w Lublinie

Ten dentysta zaprosi na leczenie zębów i… kawę. W Lublinie otwarto właśnie pierwsze w mieście centrum stomatologiczne Medicover Stomatologia, które zostało stworzone w oparciu o oryginalny koncept "Rytuału Uśmiechu".

W Lublinie powstało centrum stomatologiczne z historią miasta w tle. Biblioteczka w poczekalni, galeria starych zdjęć z Lublina na ścianie i wygodne fotele – w Lublinie powstało właśnie centrum stomatologiczne, które przeczy tradycyjnemu wizerunkowi dentysty. Nowe miejsce przypomina bowiem… kawiarnię. Twórcy sporo uwagi poświęcono tu także historii miasta.

Poczekalnia to strefa relaksu

Od innych centrów w mieście, nową lokalizację przy ul. Spokojnej 2 odróżnia to, jak została zaprojektowana. Twórcy sięgnęli do designu, który charakterystyczny jest nie dla przestrzeni medycznych, a kawiarni czy hotelowych lobby. Widać to chociażby w poczekalni, która tu stała się swoistą strefą relaksu.

Przestrzeń wypełniono fotelami i niskimi stolikami. W centralnym punkcie ustawiono natomiast „common table”, czyli stół społeczny znany z kawiarni. Nad wszystkim natomiast góruje biblioteczka, w której można znaleźć kilkaset pozycji do poczytania na miejscu. Ponadto, kawiarniany klimat podkreślono ogólnodostępnym stoiskiem, przy którym można zaparzyć kawę.

Z historią Lublina w tle

Nie zabrakło też mocnych lokalnych akcentów, typowych dla miejsc powstających w „Rytuale Uśmiechu”. Na ścianach centrum można znaleźć aż 21 zdjęć pokazujących Lublin na przestrzeni ostatnich 100-lat. Wśród archiwalnych zdjęć pojawiają się te pokazujące m.in.: panoramę Lublina w 1943 r., budynek żydowskiej Szkoły Talmudycznej „Jesziwas Chachmej”, Ogród Saski na przełomie lat 30-tych i 40-tych, pałac Krawiecki czy przedwojenny widok na cukrownię.

Nie brakuje też zdjęć z czasów II Wojny Światowej, a także fotografii z dwudziestolecia międzywojennego, np. Krajowej Fabryki Samochodów „E. Plage, T. Laśkiewicz” czy Rzeźni Miejskiej w 1929 r. Sporo miejsca poświęca się także społeczności żydowskiej miasta. Wszystkie te elementy pojawiają się nieprzypadkowo.

Nowe centrum ma pomóc pacjentom nie tylko w leczeniu, ale także w zrelaksowaniu się przed wizytą. Jego zadaniem jest m.in. przełamanie stereotypów związanych z dentystą, a przez to pokazanie mieszkańcom regionu, zwłaszcza cierpiącym na dentofobię, czyli lęk przed stomatologiem, że można leczyć się w miejscu, które zapewnia komfort emocjonalny – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

– Każdy centymetr centrum przy ul. Spokojnej 2 został zaprojektowany w taki sposób, aby nie kojarzył się z typowym dentystą. Widać to w zaskakującym designie przestrzeni, ale także w trosce o zmysły. Zadbaliśmy bowiem o to, aby z poczekalni zniknęły tzw. stresory, czyli elementy, które mogą potęgować dyskomfort pacjenta np. zbyt jasne światło, cisza, dźwięk wierteł czy nieprzyjemny „dentystyczny” zapach – dodaje.

Z głośników płynie jazz, a przyjemny zapach zapewnia aromaterapia

I faktycznie, światło w poczekalni jest przytłumione, tak samo jak w kawiarni, w dodatku ma ciepłą, żółtawą barwę, która nie drażni oczu. Z głośników płynie tu jazz, a przyjemny zapach zapewnia aromaterapia.

Zwykle jest tak, że koncepcje centrum zleca się projektantom wnętrz, w Lublinie sięgnęliśmy natomiast do wiedzy i doświadczenia psychologów, specjalistów od sensoryki czy architektów, którzy tworzą miejsca niemedyczne. To nowe podejście do tego typu przestrzeni – dodaje.

Zresztą przejawia się ono nie tylko w aranżacji, ale także w dostępnym tu leczeniu. Zamiast wybranych specjalistów, Medicover Stomatologia zgromadził pod jednym dachem lubelskiego centrum ekspertów ze wszystkich najważniejszych dziedzin stomatologii. Oznacza to, że pacjent może rozwiązać różne problemy w obrębie jednego centrum.

Na powierzchni 422 m kw. sieć utworzyła aż 8 gabinetów. Mieszkańcy regionu mogą tutaj skorzystać z usług m.in. stomatologii zachowawczej, endodoncji, ortodoncji, implantologii, chirurgii stomatologicznej, a także stomatologii dziecięcej. Na miejscu przyjmuje też fizjoterapeuta stomatologiczny, który pomaga pacjentom m.in. z bruksizmem oraz logopeda i psycholog dziecięcy. Ten ostatni wspiera najmłodszych podczas wizyt.

– Dostęp do dentystów różnych specjalizacji to kluczowy element, który ma zapewnić pacjentom komfort. W ten sposób jesteśmy w stanie rozwiązywać różne problemy stomatologiczne w jednym miejscu. Co więcej, nie narażamy pacjentów na stres związany chociażby z konsultacją poza centrum – mówi Marcin Mazurkiewicz, kierownik centrum Medicover Stomatologia Spokojna 2.

– To szczególnie ważne zwłaszcza dla osób, które, aby udać się do dentysty, musiały przełamać swój lęk. Niezwykle istotne jest także to, że w obrębie jednego centrum, niezależnie od specjalisty, pacjent ma zapewniony ten sam standard opieki, który ma na uwadze jego zdrowie, ale także komfort emocjonalny – dodaje

Centrum w Lublinie jest już 18. w Polsce, które otwarte zostało w koncepcie „Rytuału Uśmiechu”. 9 takich centrów można znaleźć już w Warszawie, m.in. w Fabryce Norblina czy na placu Konstytucji. Lokalizacje tego typu działają także m.in. w Toruniu, Gdyni, Gdańsku czy Bielsku-Białej.