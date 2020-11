To miejsce z klimatem. Vintage, kolor i less waste w projekcie butiku pop-up od MML Architekci

Sklep Bodymaps to lokal wyjątkowy pod wieloma względami. Już sama oferta marki, stroje kąpielowe utrzymane w stylu 50., 60. i 70. XX wieku oraz lokalizacja w Elektrowni Powiśle nadają miejscu unikalny klimat. Do tego autorzy projektu wnętrz, architekci z pracowni Mili Młodzi Ludzie, postawili na wyraziste kolory, estetykę vintage i autorskie meble wykonane w duchu less waste.

Polska firma Bodymaps tworzy kobiece stroje kąpielowe o niebanalnej kolorystyce i detalach nawiązujących do lat 50., 60. i 70. Projektując dla niej lokal architekci chcieli jak najlepiej wykorzystać możliwości niewielkiej przestrzeni butiku w centrum handlowym w Elektrowni Powiśle.

Lokal Bodymaps powstał w przestrzeni pop-upowej, a więc zajmowanej przez najemcę sezonowo. Butik zostanie zdemontowany po określonym czasie, dlatego pozostając w duchu less waste architekci chcieli jak najbardziej zredukować ilość elementów trwałych, których nie uda się odzyskać. Większość elementów stanowią autorskie meble wykonane przez projektantów oraz geometryczne mobilne bryły. Mogą one zostać użyte do kolejnych odsłon butiku, które powstaną w innych miejscach.

Podczas doboru materiałów architekci sugerowali się surowym, industrialnym otoczeniem budynku dawnej elektrociepłowni. Metalowe konstrukcje standów ekspozycyjnych w ciepłym różu wyeksponowano na tle ścian w kolorze złamanego pomarańczu.

Przestrzeń ekspozycyjną od przebieralni oddziela parawan w kształcie fali w kolorze popowego fioletu. Lustrzany fragment na froncie lady sprzedażowej nadaje meblowi lekkości i vintage'owego wyglądu, współgrającego z charakterem marki.