To najbardziej tajemniczy lokal na Śląsku. Czym zaskoczy Toy Store?

W Katowicach otwarto pierwszy na Śląsku lokal wpisujący się w koncept speakeasy pochodzący z czasów amerykańskiej prohibicji. Zagadkowe wnętrza zaprojektowała pracownia 370studio.

Określenie speakeasy (ang. mów swobodnie) powstało w czasach amerykańskiej prohibicji i oznaczało miejsce, w którym „za zamkniętymi drzwiami” serwowano wysokoprocentowe trunki. Lokale tego typu były starannie zakamuflowane, a informacje o ich lokalizacji i sposobie dostania się do środka przekazywane z ust do ust. Tak ma być i w przypadku lokalu Toy Store.

Za kartę koktajli katowickiego Toy Store odpowiada Bartek Denis, utytułowany barman, szkoleniowiec m.in. Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów, który pracował w lokalach działających w konwencji speakeasy w Mediolanie i Rzymie. To właśnie z wyjątkowych koktajli ma słynąć to miejsce.

Menu Toy Store powstało przy współpracy z Mateuszem Fijałkowskim, warszawskim szefem kuchni, który w swojej karierze był m.in. członkiem zespołu nagrodzonego gwiazdką Michelin.

W menu pierwszego na Śląsku koktajlbaru speakeasy obok stałych pozycji będą dodatkowo pojawiać się propozycje sezonowe lub limitowane. Coś dla siebie znajdą zarówno wielbiciele mięs, ryb, jak i weganie.

Jednak, żeby dostać się do lokalu, trzeba będzie się postarać. Preferowane będą wcześniejsze rezerwacje, a przed wejściem do lokalu będzie trzeba zaakceptować jego regulamin. Twórcy koktajlbaru podkreślają, że zależy im na utrzymaniu aury tajemniczości.

Wnętrza będą dodatkowym wyróżnikiem Toy Store. Za ich projekt odpowiada renomowana pracownia 370studio, której zespół zaprojektował m.in. wnętrza restauracji sportowej Nines sygnowanej przez Roberta Lewandowskiego czy bar centralny w warszawskiej Hali Koszyki.

- Toy Store to jeden z najbardziej niekonwencjonalnych i oryginalnych projektów jakie mieliśmy przyjemność realizować w ostatnim czasie. Wspólnie z inwestorami – bo tak wygląda najlepsza współpraca – stworzyliśmy koncept, który jest wyprawą do najdalszych zakątków naszej wyobraźni. Każde z pomieszczeń jest inne i niezwykłe poprzez miks użytych materiałów, kolorów oraz współtworzącego go oświetlenia. Całość jest trochę podróżą przez różne kręgi wtajemniczenia, które gość ma sukcesywnie odkrywać i eksplorować.

Mamy nadzieję, że katowiccy i nie tylko bywalcy docenią to miejsce, które z zewnątrz zupełnie nie jest tym na co wygląda. – mówi Michał Miszkurka z 370studio.