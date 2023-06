To największa przychodnia dziecięca enel-med w galerii handlowej

W galerii Westfield Arkadia, w Dzień Dziecka otwarta została przychodnia dziecięca enel-med. Tak wyglądają wnętrza!

W galerii Westfield Arkadia otwarto centrum medyczne enel-med dla dzieci i młodzieży.

Centrum jest największą przychodnią dziecięcą enel-med w galerii handlowej.

Placówka dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym szeroką diagnostykę.

We wnętrzach dominuje jasna, radosna kolorystyka, a ściany zdobią dekoracje, m.in. w komiksowej estetyce.

Dzień Dziecka stał się tłem dla otwarcia największej w Polsce przychodni dziecięcej enel-med w galerii handlowej. Sieć wzbogaciła się o placówkę zlokalizowaną w warszawskim kompleksie Westfield Arkadia. Oprócz pediatrów o zdrowie dzieci i młodzieży zadbają m.in. neurolodzy, okuliści, laryngolodzy, ortopedzi oraz psycholodzy i diabetolodzy. Placówka dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym szeroką diagnostykę. W ofercie znaleźć można badanie nasofiberoskopii, USG, EEG czy specjalistyczne badania słuchu ABR i ASSR.

Dzień Dziecka stał się tłem dla otwarcia największej w Polsce przychodni dziecięcej enel-med w galerii handlowej. fot. mat. prasowe

Radosne i przyjazne wnętrza

Wnętrza oddziału wyróżnia przyjazny, radosny wystrój. Dominuje jasna kolorystyka, w tym barwy kojarzące się ze słonecznym, bezchmurnym dniem, jak kolor żółty czy delikatny błękit. Ze ścian na młodych pacjentów spogląda "personel medyczny" w komiksowej estetyce.

Z myślą o najmłodszych pacjentach, w dedykowanych im pomieszczeniach, błękitne ściany wyglądają niczym niebo za sprawą aplikacji w kształcie obłoków. Jest na nich także cały sympatyczny zwierzyniec.

We wnętrzach dominuje jasna, przyjemna kolorystyka. fot. mat. prasowe

Specjalistyczne badania w komfortowym otoczeniu

Wyróżnikiem oddziału jest pracownia diagnostyczna umożliwiająca wykonanie badania EEG, które pozwala w nieinwazyjny sposób zbadać czynność mózgu w przypadku podejrzenia padaczki, problemów z pamięcią, bólów głowy i omdleń oraz wielu innych zaburzeń neurologicznych. Przy pracowni został zaprojektowany pokój wyciszenia i relaksu, aby rodzic z dzieckiem mieli pełen komfort przygotowania do badania.

Do dyspozycji pacjentów jest również pracownia audiometryczna do badań słuchu, wyposażona w kabinę audio oraz sprzęt do badań ABR i ASSR – sprzęt do badań potencjałów słuchowych. Co więcej, zgodnie z rekomendacją lekarzy została przygotowana pracownia nasofiberoskopii z funkcją stroboskopii, aby w pełni móc zdiagnozować i rozpocząć celowane w danym schorzeniu leczenie.

W odpowiedzi na aktualne potrzeby młodzieży

Wsłuchując się w aktualne problemy młodzieży związane ze zdrowiem psychicznym, w przychodni specjaliści pomogą najmłodszym w leczeniu depresji, nerwic, stanów lękowych, zaburzeń odżywiania oraz uzależnień. Możliwa jest diagnoza i leczenie licznych schorzeń takich jak zapalenie i ból ucha, choroby zatok i nosa, migdałków, gardła, krtani, problemy ze słuchem.

Do dyspozycji pacjentów jest także punkt szczepień, gabinet zabiegowy ze sprzętem do analizy składu ciała wspierający proces leczenia zaburzeń metabolicznych oraz możliwością wykonywania odczuleń, punkt pobrań z pełna gamą badań laboratoryjnych. W oddziale wykonywany będzie szeroki zakres badań USG m.in. USG jamy brzusznej, bioderek, ortopedyczne, echo serca oraz badanie EKG.