To największe i najlepiej wyposażone centrum nauki we wschodniej Polsce

Po dwóch latach intensywnych prac budowlanych otworzono Epi-Centrum Nauki w Białymstoku. Zlokalizowane na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku centrum to największe i najlepiej wyposażone centrum nauki we wschodniej części Polski. Na odwiedzających czekają 4 godziny zwiedzania, 130 eksponatów, symulacje, hologramy, roboty, instalacje multimedialne i łączna przestrzeń o powierzchni 3200 m kw.

Zrealizowana na zlecenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego przez warszawską firmę Trias AVI inwestycja to największe i najlepiej wyposażone centrum nauki we wschodniej części Polski. Koszt całego projektu to 25,4 mln zł, z czego 17,4 mln zł pochodzi z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Na przestrzeni 3200 m kw. znajdują się dwie odrębne wystawy. Zajmująca ok. 600 m kw. Strefa Małego Odkrywcy przeznaczona jest dla dzieci od 3 do 10, natomiast na starszych zwiedzających czeka 2600 m kw. powierzchni Wystawy Głównej. Łącznie na obu przestrzeniach znajduje się ponad 130 eksponatów wykorzystujących zarówno tradycyjne, jak nowoczesne, multimedialne rozwiązania. Dodatkowo, wydzielono cztery Laboratoria, które mogą być przeznaczone do prowadzenia zamkniętych zajęć: „Laboratorium robotyki”, Laboratorium energetyki”, „Laboratorium elektromobilności”, a w strefie dla najmłodszych – „LABBAR”

– Odwiedzający białostockie centrum nauki mogą nie tylko poznać, ale przede wszystkim doświadczyć nauki i technologii. Przy tworzeniu Epi-Centrum skupiliśmy się na interaktywnym charakterze ekspozycji. Naszym nadrzędnym celem było to, aby wystawa zapraszała do aktywnego odkrywania, rozbudzała zainteresowanie naukami technicznymi i przyrodniczymi, pobudzała kreatywność i prowokowała do zadawania pytań, jak i kwestionowania odpowiedzi. Wszystko po to, aby łatwiej było zrozumieć otaczający nas świat i prawa nim rządzące – wyjaśnia Anna Daszuta-Zalewska, Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Wystawa Główna Epi-Centrum Nauki podzielona została na 11 głównych stref: „Strefa wody”, „Właściwości materiałów”, „Mechanika”, „Idź z prądem”, „Telekomunikacja”, „Robotyka”, „Transport”, „Ekscytujące technologie”, „Ludzkie ciało”, „Optyka”, „Zabawa z Nauką”.

Z kolei Strefa Małego Odkrywcy została podzielona na pięć zakresów tematycznych: „Poznawanie i wiedza”, „Poznaj swoje ciało”, „Technika”, „Budownictwo” i „Energia wody”. W tej strefie dzieci poprzez zabawę mogą poznać podstawy optyki, logiki i medycyny. Ambitniejsi zwiedzający mogą spróbować swoich sił przy programowaniu ścieżki przemieszczania się robota edukacyjnego.

W każdej ze stref znajdują się stanowiska pozwalające lepiej zrozumieć zagadnienia fizyki i techniki. Niektóre z nich zrealizowane zostały z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań multimedialnych i najnowszych zdobyczy techniki.

Stanowisko „Tesla – Edison” to około 20 minutowa projekcja filmu holograficznego wykorzystująca technologię „pepper’s ghost”. Film pokazuje w skrócie współzawodnictwo wielkich wynalazców w zakresie wytwarzania i wykorzystania prądu oraz inne ich osiągnięcia. Na scenie, oprócz postaci pokazanych za pomocą holografii, są również modele ich wynalazków, których podświetlenie jest synchronizowane z filmem.