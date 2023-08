To największy salon Marc O’Polo w Polsce

W Westfield Mokotów otwarto flagowy salon Marc O’Polo. Jest to największy w Polsce salon w koncepcie Scandinavian Studio.

W Westfield Mokotów otwarto największy w Polsce salon marki Marc O’Polo w koncepcie Scandinavian Studio. Nowy salon powstał z zamiany dwóch oddzielnych sklepów marki funkcjonujących do tej pory. W powstałym koncepcie Scandinavian Studio, na ponad 280 mkw., znaleźć można propozycje codziennych stylizacji dla kobiet i mężczyzn, a także wyrazisty styl street wear linii Marc O’Polo Denim.

Salon w ówczesnej Galerii Mokotów był pierwszym brandowym salonem, jaki Marc O’Polo otworzyło w Polsce. Firma ani przez chwilę nie miała wątpliwości, że ta lokalizacja to strzał w dziesiątkę. Mieliśmy tu jednak wyłącznie kolekcję damską. – opowiada Helena Burdon, Store Manager Marc O’Polo – W 2018 roku naszą ofertę rozszerzyliśmy o jedyny w całym dziale International męski salon Marc O´Polo. Ku zaskoczeniu, ale i oczywiście zadowoleniu firmy, mokotowskie Marc O´Polo Men wspięło się na wyżyny, o których nikomu w centrali się nie śniło. To tylko utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że Westfield Mokotów to idealne miejsce dla Marc O´Polo.