To nie ekskluzywny hotel, a... ośrodek rehabilitacji dla seniorów

Ten obiekt pokazuje, że wnętrza ośrodków zdrowotnych nie muszą być nudne, nieprzyjemne i przewidywalne. Młoda pracownia Zawieja Studio z realizacją dla Ośrodka Rehabilitacji Neurologicznej i Senioralnej Neuroport w Poznaniu z pewnością otwiera sobie wiele drzwi do świata najlepszych projektów.

REKLAMA

Nad jeziorem Kierskim w Poznaniu znajduje się Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej i Senioralnej Neuroport.

Obiekt liczy 3,5 tys. mkw. i oferuje 48 pokoi.

Za projekt wnętrz pełen odniesień do designu lat 60. i 70. odpowiada pracownia Zawieja Studio.

Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej i Senioralnej Neuroport, zlokalizowany nad jeziorem Kierskim w Poznaniu, to przykład świeżego spojrzenia na kwestię kreowania przestrzeni dla opieki długoterminowej oraz rekonwalescencji. Za projektem architektury wnętrz oraz systemu informacji wizualnej, stworzonym nie tylko dla ciała, ale również dla umysłu, stoi młode biuro projektowe Zawieja Studio z Poznania.

Projektanci jako centralny punkt działań projektowych obrali wyjątkowe potrzeby użytkowników, nie tylko te wynikające z ograniczonej mobilności, ale również psychologiczne czy społeczne. W celu ułatwienia budowania społeczności wśród pensjonariuszy na przestrzeni blisko 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, poza 48 pokojami oraz skrzydłem rehabilitacyjnym, stworzyli oni wiele przestrzeni wspólnych, takich jak: salony dzienne, sale zajęć, jadalnia czy kawiarnia. Ulubionym miejscem spotkań stał się wypełniony roślinami ogród zimowy, z wygodnym zestawem wypoczynkowym, wychodzący oknami na ogród właściwy i oświetlony niezwykle efektowną lampą wiszącą przez dwie kondygnacje. W związku z lokalizacją, inspiracją dla wnętrz stała się nadjeziorna flora oraz kolory ziemi. Motywy okolicznej roślinności pojawiają się w muralach ściennych w kawiarni, jadalni oraz ogrodzie zimowym. Stonowana kolorystyka z akcentami w odcieniach terakoty na elementach mebli, ślusarki drzwiowej czy spektakularnej centralnej klatce schodowej, koresponduje z otaczającą budynek naturą widoczną z okien.

Zespół sięgnął do badań nad wpływem otoczenia na psychikę osób starszych, które dowodzą, że odwołania stylistyczne do otoczenia z lat wczesnej dorosłości, stymulując ośrodki pamięci, wspomagają adaptację seniorów do nowej przestrzeni oraz ułatwiają im poruszanie się po budynku. W związku z tym w nowoczesnym wnętrzu możemy odnaleźć subtelne nawiązania do designu lat 60. i 70. W pokojach przeznaczone zostały przestrzenie na personalizację w postaci wypełnienia najbliższego otoczenia prywatnymi zdjęciami i pamiątkami, które poprzez wspomnienia również stymulują ośrodki pamięci. Dodatkowo projektanci powiązali ściśle projekt architektury wnętrz oraz systemu informacji wizualnej dzieląc budynek na strefy kolorystyczne.

Mając na uwadze pogarszający się z wiekiem wzrok zastosowane zostały kontrasty kolorystyczne podkreślające takie elementy jak schody czy drzwi, jednak oparcie ich o stonowane barwy spowodowało, że nie wpływają negatywnie na percepcję osób z problemami neurologicznymi. Odpowiednio zaprojektowane oświetlenie o równomiernym rozłożeniu i natężeniu było jednym z ważniejszych aspektów projektu. Dobrze oświetlona przestrzeń nie powodującą efektu olśnienia także u osób leżących wymogła na projektantach zastosowanie niestandardowych rozwiązań. Naturalne światło z wielu okien i świetlików uzupełniane jest za dnia inteligentnym systemem oświetlenia, natomiast nocą system dostosowuje oświetlenie do życia mieszkańców.

We wnętrzu znajdziemy także blisko pięćdziesiąt dedykowanych dla tej przestrzeni wzorów mebli, które zespół projektowy stworzył nie tylko z myślą o ich estetyce, ale także specjalnych wymogach ergonomicznych. Każdy mebel dzięki swojej formie a także zastosowanym uchwytom może być obsługiwany przez osoby z niepełnosprawnościami. Ze względu na przeznaczenie budynku materiały zastosowane w wykończeniu i wyposażeniu wnętrza musiały spełniać wszelkie wymogi nałożone na przestrzenie medyczne. Projektantom pomimo użycia materiałów typowo szpitalnych, udało się stworzyć przytulną atmosferę kojarzącą się bardziej z wakacyjnym wypoczynkiem w rezydencji nad jeziorem niż pobytem w placówce medycznej.