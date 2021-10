To nie kawiarnia, to centrum stomatologiczne. Pierwsze takie w Toruniu

W Toruniu zostało otwarte pierwsze centrum stomatologiczne Medicover Stomatologia. Miejsce znacznie różni się od tradycyjnego gabinetu dentystycznego. Przypomina raczej… modną kawiarnię.

Medicover Stomatologia rozwija swoją sieć w województwie kujawsko-pomorskim. Liczące sobie blisko 400 m kw. nowe centrum stomatologiczne przy ul. Grudziądzkiej jest nie tylko pierwsze w Toruniu pod tym szyldem, ale także pierwsze w regionie. Pacjenci znajdą w nim aż 8 gabinetów stomatologicznych, wyposażonych w zaawansowane technologie wspierające leczenie, w tym technologie cyfrowe. Docelowo przyjmować będzie tu także aż 9 specjalistów z różnych dziedzin stomatologii.

Zakres oferowanych tu usług obejmuje m.in. leczenie ortodontyczne, implantologiczne, protetyczne, stomatologię zachowawczą, leczenie chorób przyzębia (paradontozy), leczenie kanałowe oraz stomatologię dziecięcą. Z myślą o tej ostatniej stworzono w centrum specjalny, bezstresowy gabinet dla najmłodszych. Już wkrótce pracować będzie tu także – co jest nowością w Toruniu – fizjoterapeuta stomatologiczny, zajmujący się przypadkami m.in. bruksizmu, czyli zgrzytania zębami. W centrum pacjenci będą mogli też skorzystać z usług z dziedziny medycyny estetycznej, a dzięki w pełni wyposażonej pracowni radiologicznej – również z pełnej diagnostyki obrazowej. Oprócz tego, torunianie zyskają dostęp do unikalnego w tej części Polski Complete Smile Check, autorskiego programu pozwalającego na kompleksowe badanie uśmiechu, na który składa się m.in. RTG, skanowanie 3D jamy ustnej, konsultacja z dentystą oraz wsparcie opiekuna pacjenta.

Gabinet jak kawiarnia

Samo miejsce otwarte zostało natomiast w tzw. Rytuale Uśmiechu. To stworzony przez Medicover, pionierski koncept centrów stomatologicznych przełamujący tradycyjny obraz dentysty. Dziś centra w tym formacie można znaleźć wyłącznie w Łodzi i Warszawie.

– Kontynuujemy dynamiczny rozwój sieci, a także naszego konceptu. Centrum przy Grudziądzkiej będzie nie tylko naszą pierwszą lokalizacją w Toruniu, ale także pierwszą w tej części Polski, która powstała w Rytuale Uśmiechu – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia. – To odważna wizja stomatologii, którą rozwijamy od roku, a która opiera się m.in. na holistycznym podejściu do leczenia, dostępie do nowych technologii i nowym standardzie opieki. Jej fundamentem jest także design miejsca, będący zaprzeczeniem tradycyjnego wnętrza gabinetu stomatologicznego.

Nowe centrum stomatologiczne zostało tak zaprojektowane, aby pacjent nie czuł się jak u dentysty. Starannie dobrane kolory i materiały wykończeniowe, a także muzyka mają na celu wyciszyć go przed zabiegiem, zapewnić komfort emocjonalny i sprawić, że wizyta przebiegnie bez stresu i lęku.

– Tworząc to miejsce, sięgnęliśmy zarówno po doświadczenia architektów specjalizujących się we wnętrzach kawiarnianych, jak i po wiedzę psychologów. W rezultacie stworzyliśmy przestrzeń, która spełnia wiele ról terapeutycznych, przełamując nie tylko opór przed leczeniem, ale pokazując, jak bardzo zmieniła się współczesna stomatologia, idąc za potrzebami pacjenta – mówi.