To nie luksusowy hotel, a... klinika stomatologiczna. Zobacz najnowszy projekt Hanny Pietras

Szlachetne materiały i design z najwyższej półki - takie wytyczne od właścicieli otrzymała architektka Hanna Pietras zabierając się do pracy przy projekcie wnętrz kliniki stomatologicznej.

Architektka Hanna Pietras zaprezentowała swój najnowszy projekt - wnętrze kliniki stomatologicznej.

W całej koncepcji chodziło o wywołanie uczucia, że jest to wyjątkowe i luksusowe miejsce.

Najnowszy projekt pracowni Hanny Pietras pokazuje, że wnętrze medyczne może być nie tylko funkcjonalne, ergonomiczne, ale i eleganckie. A przede wszystkim luksusowe. Czy tego właśnie potrzebują pacjenci? Segment usług premium stale poszerza się i dociera również do sektora medycznego, a to oznacza, że nie tylko jakość usług, obsługi, ale samo wnętrza zyskuje na znaczeniu.

Już od przekroczenia progu tej kliniki mamy poczucie, że trafiliśmy do wyjątkowego miejsca. Co więcej – ta przestrzeń może rodzić pytanie, czy aby na pewno są tu gabinety stomatologiczne. Z czego to wynika?

- Po dziś dzień projektowane są gabinety medyczne, które są utrzymane w ściśle określonej stylistyce. Brakuje w nich tego pierwiastka przytulności i elegancji. Dominuje biel, bardzo minimalistyczna recepcja z rzędem krzesełek jako poczekalnia, a same gabinety lekarskie nie odbiegają od tego, co się dzieje na korytarzu - mówi architektka Hanna Pietras.

Inwestorzy, którzy zgłosili się do pracowni Pietras wiedzieli, że chcą stworzyć zupełnie inną przestrzeń. Taką, która zaskoczy, ale też da poczucie wyjątkowości. Będzie dostosowane do klientów, którzy oczekują nie tylko najwyższej jakości usług, ale zwracają również uwagę na otoczenie miejsca, jego detale. Architektka wraz ze swoim zespołem zaaranżowała przestrzeń kliniki, która liczy łącznie 200 mkw., a składała się na nią recepcja, poczekalnia, łazienka, trzy gabinety stomatologiczne, oraz pomieszczenia techniczne.

W całym projekcie chodziło o wywołanie uczucia, że jest to wyjątkowe i luksusowe miejsce. Od wejścia. Stąd pomysł na recepcję, która w swojej skali, ale też w wykończeniu robi ogromne wrażenie. Naturalny kamień, naturalne drewno, a to wszystko uzupełnione designem z najwyższej półki – oświetlenie marki Laxavala i lustro RONDO projektu Oskara Zięty. Kolejnym pomieszczeniem jest natomiast poczekalnia. Przestronna, ale mimo to przytulna. Pacjenci mogą rozsiąść się wygodnie na kanapach i fotelach marki Gallotti&Radice i Pierre Augustin Rose.

Naturalny kamień, naturalne drewno, a to wszystko uzupełnione designem z najwyższej półki – oświetlenie marki Laxavala i lustro RONDO projektu Oskara Zięty, fot. mat. pras.

- Zależało mi na szlachetnych materiałach, które są ponadczasowe i eleganckie. Stąd ten naturalny kamień na wyspie recepcyjnej i drewno. Wnętrze, które ma być wyjątkowe, musi być wypełnione najwyższej jakości materiałami i najlepszym designem. Potraktowałam je nieco jak galerie stąd takie, a nie inne formy mebli, czy elementy sztuki jak lustro i obraz - dodaje Hanna Pietras. - Projektowanie tego wnętrza było dla mnie sporym wyzwaniem, ale szybko zrozumiałam, kto będzie jego Klientem i jakie będą jego oczekiwania. One nie kończą się na perfekcyjnie wykonanej usłudze, liczy się również samo miejsce. Stąd taka dbałość o detale – freski, sztukateria. To w założeniu miało być wnętrze luksusowe i takie też finalnie jest - dodaje architekta.

Założeniem całego projektu było stworzenie wnętrza luksusowego, ale jednocześnie nieonieśmielające. Takiego, w którym pacjenci będą czuć się komfortowo oraz przytulnie, a przede wszystkim takiego, do którego będą chcieli wracać.

Funkcjonalność i ergonomia, a eklektyzm

W całym projekcie wnętrz kliniki nie można zapomnieć o dwóch ważnych czynnikach, które mają ułatwić codzienną pracę personelu. Funkcjonalność oraz ergonomia w tym przypadku nie została zaburzona, a wręcz Hanna Pietras pieczołowicie na każdym etapie projektu sprawdzała płynność ciągów komunikacyjnych również wokół foteli dentystycznych. Każdy mebel, który został ustawiony w gabinecie musiał mieć swoje konkretne zastosowanie. Gabinet dentystyczny to miejsce pracy. I o tym nigdy nie powinniśmy zapominać.

Co nie oznacza, że aranżacyjnie odbiega on od tego, co jest za jego drzwiami. Hanna Pietras jest niezwykle spójna i konsekwentna w swojej wizji projektowej. Bliski jej sercu eklektyzm i zamiłowanie do luksusowych wnętrz jest widoczny w każdym metrze tego projektu. Dzięki temu to wnętrze jest tak autentyczne.

Najnowszy projekt pracowni Hanny Pietras pokazuje, że wnętrze medyczne może być nie tylko funkcjonalne, ergonomiczne, ale i eleganckie, fot. mat. pras.

Przekroczenie drzwi kliniki powoduje, że chce się w niej zostać i rozsiąść na jednym z foteli, obserwując to, co się dzieje wokół. A dzieje się dużo, bo taki jest eklektyzm. Jest kolor, materiał, struktura, kształt.