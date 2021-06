To pierwsza taka kolekcja na świecie. Silestone by Cosentino z certyfikatem Carbon Neutral

Silestone by Cosentino prezentuje Sunlit Days, pierwszą na świecie neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla kolekcję w segmencie konglomeratów kwarcowych i przemysłu kamieniarskiego.

Świadome zmiany w technologii produkcji, wykorzystywanie energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, całkowicie zamknięty obieg wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu to jedynie kilka powodów, dla których kolekcja Silestone Sunlit Days jest wyjątkowa. Co więcej, po raz pierwszy w historii, Cosentino prezentuje hybrydową powierzchnię mineralną Silestone całkowicie neutralną węglowo. Co to oznacza? Aby osiągnąć ten niezwykle ważny tytuł, Cosentino zobowiązało się równoważyć emisje CO² generowane w ciągu całego cyklu życia kolekcji Silestone Sunlit Days. Firma może to osiągnąć jedynie poprzez zrównoważoną produkcję, połączoną z zaangażowaniem w szereg dobrowolnych projektów akredytowanych przez ONZ, które kompensują emisje dwutlenku węgla do atmosfery. Obejmują one programy zalesiania terenu, a także program partnerski na rzecz ochrony dna morskiego.

Sunlit Days to kolekcja pięciu odcieni inspirowanych Morzem Śródziemnym. Swoista podróż przez charakterystyczny dla tej części Europy świeży styl i śródziemnomorskie kolory, została zainspirowana prawdziwymi historiami ludzi, ich wartościami i sposobem życia. Faro White, Cincel Grey, Arcilla Red, Cala Blue i Posidonia Green są czymś więcej, niż tylko nazwami pięciu kolorów konglomeratu. Na stronie internetowej producenta można przekonać się, że niosą za sobą historie, doświadczenia i niepowtarzalny klimat, kojarzący się z wakacjami, który możemy zatrzymać we własnym domu przez cały rok.

Faro White

Faro White reprezentuje biel Morza Śródziemnego i zalane słońcem ściany budynków, symbolizujące czystość, prostotę i spokój. Odcień został zainspirowany latarniami morskimi, które wskazują drogę dla statków. Charakteryzuje się jedwabistą, gładką fakturą i przywodzi na myśl spokój oraz neutralność.

Cincel Grey

Cincel Grey to drobnoziarnisty, jedwabisty szary odcień, który sprawdza się najlepiej, gdy użyje się go w przestrzeniach skąpanych w świetle. Jest neutralny i wszechstronny, idealnie wyważony pomiędzy tonami chłodnymi i ciepłymi. Delikatny i subtelny będzie pięknym tłem do dalszych zabiegów aranżacyjnych w kuchni, łazience i salonie.

Arcilla Red

Arcilla Rad przypomina barwę wypalonej słońcem ziemi, której licznie odcienie oscylują między pomarańczem, ceglaną czerwienią i brązem. Kolor ten umożliwia stworzenie we wnętrzu bardzo przyjemnego, relaksującego klimatu. Odcień można wykorzystać jako akcent na blacie, czy okładzinie ściany, w celu szybkiej metamorfozy, gdyż świetnie odnajdzie się w towarzystwie każdej innej barwy. Po kolor ten bardzo chętnie sięgają teraz w swych projektach architekci wnętrz.

Cala Blue