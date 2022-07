To pierwsza taka przestrzeń na świecie! ISS Hub w Warszawie ma biuro bez barier

Proste oznakowanie sprzyjające łatwej orientacji, szerokie przejścia, obniżona lada recepcji czy przestronne windy to kilka przykładów rozwiązań zastosowanych w nowej siedzibie ISS w Warszawie, co potwierdza otrzymany właśnie certyfikat.

Szerokie przejścia i drzwi, proste oznakowanie sprzyjające łatwej orientacji, przestronne windy, obniżona lada recepcji, kolory stosowane z myślą o osobach niedowidzących, rampy przy tarasach, a także odpowiednie uchwyty meblowe, to kilka przykładów rozwiązań zastosowanych w nowej siedzibie ISS w Warszawie. Wszystkie wdrożenia spełniają najwyższe standardy w zakresie ułatwiania dostępu i wygody użytkowania.

Mobility Mojo dokonała oceny biura ISS Hub w Warszawie, analizując części wspólne i przestrzenie biurowe, w tym wejście do budynku, recepcję, hole, oświetlenie, miejsca odpoczynku, schody/windy, stanowiska pracy, sale spotkań i kafeterię.

ISS Warsaw Hub otrzymał najwyższą notę – „Platinum” – stając się jednocześnie pierwszym na świecie miejscem z równie wysokim wynikiem.

Status „Platinum” jest potwierdzeniem starań ISS w zakresie tworzenia inkluzywnego miejsca pracy, w którym każdy może czuć się sobą i cieszyć się poczuciem przynależności. Diversity & Inclusion nie powinno być jedynie frazesem w politykach firm. Inkluzywne podejście i kultura organizacji powinny znaleźć odzwierciedlenie w naszej mowie, wyglądzie i zachowaniu, a także przez rzeczywiste otoczenie w miejscu pracy. To podejście, które nie ogranicza się tylko do ISS, ale odnosi się także do naszych 30 000 klientów na całym świecie. Będziemy wspierać ich w ewaluacji miejsc pracy w obszarze udogodnień dla osób z niepełnosprawnością w ramach usług workplace, aby jednocześnie wzmacniać znaczenie ich polityki D&I - mówi Margot Slattery, Global Diversity and Inclusion Manager w ISS.