To pierwsza w 100% zdekarbonizowana kolekcja dla fanów biegów górskich

Uni-Sport, wyłączny dystrybutor marki Mammut w Polsce, wprowadził do sprzedaży nową kolekcję produktów do biegania w terenie na lato 2023. Oparta na zaawansowanych technologiach linia „Aenergy” to pierwsza w 100 proc. zdekarbonizowana kolekcja dedykowana fanom biegów górskich.

REKLAMA

Marka Mammut wypuściła nową kolekcję obuwia, która jest w 100 proc. zdekarbonizowana.

Produkty posiadają także certyfikat Fair Wear, świadczący o zrównoważonym i etycznym sposobie ich produkcji.

Nowa, letnia kolekcja do trail runningu marki Mammut, którą promuje hasło „Going further”, została stworzona z myślą o najbardziej wymagających warunkach w terenie. Nie bez przyczyny do jej produkcji wykorzystano specjalne techniczne materiały i inteligentne technologie, które są niezbędne podczas tego rodzaju aktywności fizycznej.

W oparciu o ponad 160-letnie doświadczenie szwajcarskiej firmy w tworzeniu najwyższej jakości produktów dla fanów outdooru, każdy element z kolekcji „Aenergy” został przemyślany w najdrobniejszym szczególe. Materiały strojów biegowych zostały zaprojektowane tak, aby zagwarantować odpowiedni komfort kochającym bieganie w terenie - cechuje je m.in. wysoka odporność na przetarcia i uszkodzenia, lekkość, szybkie odprowadzanie wilgoci, dopasowane kroje, a także praktyczne systemy przechowywania ekwipunku. Wszystko po to, by zapewnić użytkownikom maksymalne wsparcie podczas górskich biegów oraz zmiennych warunków atmosferycznych.

– Każdy trail runner doskonale wie, że ta dyscyplina wymaga nie tylko solidnego przygotowania, ale także odpowiedniego sprzętu i odzieży, która musi sprostać największym wyzwaniom na trasie. Błoto, gęste lasy czy skaliste podejścia, zarówno podczas wycieczek biegowych, jak i zawodów, to codzienność biegaczy górskich, z myślą o których powstała najnowsza kolekcja Mammut – mówi Monika Stopka, Brand Manager w firmie Uni-Sport, która jest wyłącznym dystrybutorem produktów Mammut w Polsce.

Wśród kolorów dominuje m.in. czerń, biel oraz pomarańcz, nawiązujące do charakterystycznych odcieni marki. Dzięki takiej palecie kolorystycznej można dowolnie komponować sety.

Jak zapewnia producent, asortyment sprawdzi się nie tylko podczas biegów przełajowych, ale także do codziennego biegania, fast hikingu, wspinaczki, a nawet letniego trekkingu.

Marka Mammut wypuściła nową kolekcję obuwia, która jest w 100 proc. zdekarbonizowana, fot. mat. pras.

Ultralekkie, funkcjonalne i bez śladu węglowego

Nowa kolekcja firmy Mammut to nie tylko wysoka funkcjonalność i nowoczesny design. Linia ucieszy także zwolenników zrównoważonej odzieży. Została ona bowiem tak zaprojektowana, aby maksymalnie ograniczyć wpływ na środowisko - zgodnie ze strategią marki na rzecz klimatu pod nazwą „Race To Zero”, która nawiązuje do zerowej emisji CO2 netto.

W efekcie, nowa linia jest pionierską, pierwszą w 100% zdekarbonizowaną kolekcją do biegania w terenie. Co to oznacza? Nieuniknione emisje CO2 wytwarzane podczas procesu produkcji kolekcji nie zostają po prostu skompensowane, ale są fizycznie usuwane z atmosfery. Udało się to osiągnąć dzięki współpracy marki Mammut z partnerami takimi jak m.in. Climeworks, szwajcarską firmą, pionierem i liderem w zakresie technologii polegającej na wychwytywaniu dwutlenku węgla z powietrza i trwałym składowaniu podziemnym lub jego ponownym wykorzystaniu jako surowca.

– W ten sposób ogranicza się emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Mammut, jako jedna z pierwszych firm z branży outdoorowej na świecie nawiązała współpracę z Climeworks, którą wspierają również tacy giganci jak m.in. Microsoft, Stripe czy Shopify. Słowem – nosząc stworzoną w ten sposób odzież możemy mieć pewność, że jej produkcja nie szkodzi klimatowi – informuje Monika Stopka.

Dodatkowo, do stworzenia kolekcji zostały wykorzystane materiały pochodzące z recyklingu, produkty posiadają także certyfikat Fair Wear, świadczący o zrównoważonym i etycznym sposobie ich produkcji.