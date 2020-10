To pierwszy outletowy salon marki O bag w tej części Polski

Pierwszy outletowy salon marki O bag w Polsce Zachodniej otworzył się we Wrocław Fashion Outlet. O bag to marka, która swój pierwszy sukces osiągnęła z flagową, konfigurowalną torebką z tworzywa EVA.

- O bag to brand, którego nie trzeba przedstawiać naszym klientom. Doskonale wpisuje się w koncepcję naszego outletu, który ma być miejscem zakupów w przyjaznych cenach, z szerokim wyborem wyjątkowych marek – mówi Ewa Pawłowska, Leasing Director.

Design salonu jest minimalistyczny, bo główną rolę we wnętrzu grają torebki. O bag to marka, która swój pierwszy sukces osiągnęła z flagową, konfigurowalną torebką z tworzywa EVA. Ten innowacyjny na rynku modowym produkt jest łatwo rozpoznawalny dzięki swojej prostocie i niepowtarzalnemu designowi. Dzisiaj marka O bag to lider rynku modowego związanego z samodzielnie konfigurowalnymi produktami w obszarze mody. Są to zarówno zegarki O clock, jak i torebki O bag, czy nawet okulary, bransoletki i płaskie obuwie.