To pierwszy tor fo driftu w galerii handlowej w Polsce

Na piętrze galerii Manufaktura w Łodzi powstał pierwszy w Polsce tor do driftu na terenie obiektu handlowego.

W Manufakturze w Łodzi powstał tor Manufaktura Drift, na którym można ścigać się ekologicznymi, elektrycznymi gokartami. To pierwszy w Polsce tor do driftu na terenie obiektu handlowego. Korzystając z najnowszej atrakcji w Manufakturze, klienci wspierają Fundację Fun and Drive, która zbiera fundusze na zakup karetki neonatologicznej.

Manufaktura Drift mieści się na piętrze galerii handlowej, między sklepami Bershka a Home&You. Czynny jest w godzinach pracy galerii handlowej, tj. od poniedziałku do soboty w godz.10-22 i w niedziele handlowe w godz. 10-21. Jedno okrążenie toru kosztuje 5 zł, ale można też kupić bilet zbiorczy na 5 okrążeń za 20 zł. Cały zysk z działalności toru będzie przeznaczony na zakup karetki neonatologicznej dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki – tę inicjatywę podjęła łódzka fundacja Fun and Drive, z którą Manufaktura współpracuje od kilku miesięcy.

Goście obiektu znają już inną działalność fundacji, czyli przejażdżki (w zamian za datek do puszki) luksusowymi lub nietypowymi autami, udostępnianymi fundacji przez partnerów-darczyńców. Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, goście Manufaktury są szczodrzy i chętnie wspierają zakup karetki, stąd pomysł, by wzmocnić zbiórkę nietypową atrakcją, jaką jest tor do driftu. – To z jednej strony nowa, atrakcyjna propozycja dla całych rodzin, wzmacniająca ofertę centrum, a z drugiej – realne wsparcie fundacji. Z perspektywy zarządcy obiektu mamy sytuację win-win – tłumaczy Monika Długosz-Łempicka, dyrektor marketingu Manufaktury.

Elektryczne gokarty, którymi można ścigać się po torze w Manufakturze to Turnado - w 2017 okrzyknięte Międzynarodową Zabawką Roku dają mnóstwo frajdy nie tylko najmłodszym. Turnado jest nie tylko bezpieczny, ale też cichy i ekologiczny, bowiem ma napęd elektryczny. – W odróżnieniu do klasycznych gokartów, turnado nie rozwija dużych prędkości, jest bardzo stabilny, praktycznie niewywrotny, dzięki czemu mogą z niego korzystać nawet pięciolatki. Dla dzieci to może być wspaniały początek pasji do motoryzacji – zapewnia Tomasz Bonar z Fundacji Fun&Drive.

Oczywiście oprócz działalności Manufaktura Drift, będzie można wybrać się na przejażdżkę jednym z aut podstawionych przez przyjaciół fundacji. Dotychczas goście Manufaktury mogli wsiąść m.in. do takich aut jak: złoty Mclaren MP4 12C, Lamborghini Aventador, Ferrari California, Ferrari 458 Italia, Lamborghini Gallardo LP-560, Maserati Granturismo S, Ultima GTR, Aston Martin DBS, Mercedes SL65 AMG, Audi R8 czy Audi RS