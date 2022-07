To pierwszy w Trójmieście foodcourt w hotelu

Prywatny akademik Collegia w Gdańsku, który na czas sezonu turystycznego przekształca się w hotel, został właśnie rozbudowany o foodcourt!

Prywatny akademik Collegia został rozbudowany o ogólnodostępną strefę gastronomiczną.

To foodcourt z prawdziwego zdarzenia, w którym dostępne są cztery strefy gastronomiczne.

Prowadzi go 15-osobowy zespół doświadczonych kucharzy, który odpowiada za codziennie przygotowywanie dań.

Prywatny akademik Collegia, który na czas sezonu turystycznego przekształca się w hotel mogący pomieścić nawet 828 gości, został właśnie rozbudowany o ogólnodostępną strefę gastronomiczną o powierzchni 950 mkw. To kolejna propozycja rozbudowująca ofertę obiektu. Dzięki wcześniej przygotowanym rozwiązaniom obiekt upatrzyli sobie miłośnicy aktywnego wypoczynku.

Foodcourt z prawdziwego zdarzenia

Strefa gastronomiczna w Colegii to nie zwyczajna hotelowa restauracja, ale foodcourt z prawdziwego zdarzenia, w którym dostępne są cztery strefy gastronomiczne. Prowadzi go 15-osobowy zespół doświadczonych kucharzy, który odpowiada za codziennie przygotowywanie dań. Oferta gastronomiczna jest bardzo bogata i co najważniejsze – zróżnicowana, ponieważ Collegia regularnie przyjmuje gości z niemal wszystkich krajów Europy, a często również spoza niej.

Miłośnicy włoskiej gastronomii z pewnością docenią strefę pizza & pasta gdzie serwowane będą dania bazujące na oryginalnych włoskich składnikach. Dla zwolenników kuchni wegetariańskiej przygotowano natomiast imponujący bar sałatkowy. Ponadto na terenie foodcourtu znalazł się drinkbar połączony z kawiarnią, gdzie na gości czekać będzie oryginalna włoska kawa, świeże ciasta, szeroki wybór alkoholi, a także muzyka na żywo oraz wieczorne imprezy karaoke. W foodcourcie znajdzie się również bogata oferta śniadań oraz dania kuchni międzynarodowej dostępne w formie bufetu. Nie zabrakło również sklepu ze świeżą żywnością oraz kącika zabaw dla dzieci.

Zależało nam na tym, aby strefa gastronomiczna wyróżniała się możliwie szeroką ofertą, tak aby każdy mógł tu znaleźć coś dla siebie – mówi Michał Rinc – dyrektor gastronomii. Wszystkie pozycje z menu będą przygotowywane na miejscu ze świeżych produktów, pod czujnym okiem naszego szefa kuchni. Stawiamy na różnorodność, przystępne ceny i oryginalne składniki. Dla gości naszego hotelu ważne jest to, że czekamy na nich od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych.

Doświadczenia pokazują, że z uwagi na dogodne położenie hotel odwiedzają również zorganizowane grupy związane z szeroko pojętym sportem, zatem do oferty gastronomicznej obiektu włączona została również możliwość opracowania indywidualnych zbilansowanych diet, zgodnych ze specyficznymi wymaganiami profesjonalnych sportowców.

Dodatkowo, w budynku dostępny jest również doskonale przygotowany parking rowerowy, mogący pomieścić nawet 130 jednośladów, do którego dostęp będą mieli wyłącznie posiadacze hotelowej karty. Ponadto, parking objęty będzie całodobowym monitoringiem.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje już w niedalekiej przyszłości będą przyciągać gości, którzy liczą na doskonałą ofertę śniadań, rozbudowane całodzienne menu i wieczorne atrakcje, nie tylko w naszym obiekcie, ale również na tarasie widokowym, który planujemy otworzyć już w najbliższym czasie – mówi Karol Wojtas, członek zarządu Silver Rock, spółki, która przygotowała Akademik Collegia. Będzie to bardzo komfortowe miejsce na świeżym powietrzu, gdzie pod parasolami nasi goście będą mogli liczyć na chwile relaksu bez konieczności wychodzenia do miasta.