To rekordowa cena w historii polskiego malarstwa. Nawet 15 mln zł za obraz Wróblewskiego

Wystawiony na aukcji DESA Unicum obraz „Dwie mężatki” Andrzeja Wróblewskiego jest jednym z kultowych dzieł polskiej sztuki powojennej. Jego cena oceniana jest na 15 mln złotych.

Unikatowe, dwustronne dzieło jednego z najwybitniejszych malarzy współczesnych, trafi pod młotek już 30 listopada podczas aukcji „Sztuka współczesna. Klasycy awangardy po 1945 roku” w DESA Unicum.

„Klasycy awangardy po 1945 roku” to pierwsza z trzech aukcji sztuki współczesnej DESA Unicum w najgorętszym sezonie na rynku sztuki. Łączna wartość prac wystawionych na wszystkich trzech aukcjach może wynieść ponad 60 mln zł.

Tylko w 2020 roku największy dom aukcyjny w Polsce sprzedał dzieła powojenne za ponad 100 milionów zł, co dało mu ponad 50 proc. udziałów w tym kluczowym dla sprzedaży sztuki segmencie. W ofercie listopadowej aukcji znajdzie się łącznie aż 65 prac najbardziej uznanych artystów tworzących po II wojnie światowej, w tym wybitne dzieła Romana Opałki, Stanisława Fijałkowskiego, Jana Tarasina, Erny Rosenstein, Jerzego Nowosielskiego, Tomasza Ciecierskiego, Józefa Hałasa, Tadeusza Kantora oraz Edwarda Dwurnika. Górna estymacja wartości dzieł wystawionych na aukcji to blisko 38 mln zł, co oznacza, że może to być największa wartościowo aukcja sztuki w historii polskiego rynku.

2 grudnia będą miały miejsce także aukcje „Op-art i Abstrakcja Geometryczna” oraz „Pop-art, Popkultura, Postmodernizm”, na której po raz pierwszy na polskim rynku pojawi się obiekt NFT.

Aukcje poprzedzi wystawa, na której bezpłatnie można obejrzeć licytowane prace mistrzów sztuki współczesnej.

– Nasze aukcje organizowane w cyklu „Sztuka współczesna” cieszą się nieprzerwanie ogromnym zainteresowaniem. Dzieła najwybitniejszych artystów powojennych przyciągają najbardziej wpływowych kolekcjonerów polskiej sztuki, zarówno krajowych jak i zagranicznych, gotowych płacić za nie rekordowe sumy. Sukcesem okazała się strategia tworzenia cykli tematycznych, jak np. aukcja „Klasycy awangardy po 1945”, na której pojawiają się największe nazwiska polskiej sztuki powojennej i współczesnej, czy też nowe ciekawe projekty, prezentujące konkretne nurty lub okresy w historii sztuki powojennej. Do czołowych aukcji tego typu należy również rozwijany od 2016 projekt „Op-art i Abstrakcja Geometryczna”, w ramach którego sprzedawane obrazy osiągnęły najwyższe ceny w historii rynku sztuki w Polce. Dzięki tym inicjatywom mamy znaczący wpływ na kształtowanie rynku kolekcjonerskiego w Polsce. Na początku grudnia jako pierwszy dom aukcyjny w Polsce a także Europie Środkowo-Wschodniej zaoferujemy cyfrowy obiekt NFT - historyczna licytacja odbędzie się w ramach aukcji „Pop-art, Pop-kultura, Postmodernizm”– mówi Agata Szkup, Prezes DESA Unicum.