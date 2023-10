To tu powstają lalki Barbie. Oto siedziba firmy Mattel w warszawskiej wieży Skyliner

Firmy Mattel nikomu nie trzeba przedstawiać. Marka założona w 1945 r. jest jednym z największych producentów zabawek na świecie. To ona stoi za kultową lalką Barbie czy samochodami Monster i Hot Wheels. Jak wygląda biuro giganta w Polsce? Zajrzeliśmy do środka!

Pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki w 2023 r. zaprojektowała wnętrza nowej siedziby popularnego producenta zabawek, firmy Mattel. Twórca lalki Barbie zajmuje 600 mkw. w stołecznym biurowcu Skyliner.

Istotnym elementem dla inwestora było stworzenie odpowiedniego środowiska pracy odpowiadającego na potrzeby pracowników. Aranżacja została dostosowana do modelu pracy hybrydowej. Przestrzeń została podzielona na wiele elastycznych przestrzeni roboczych. Pojawiają się miejsca zarówno półprywatne, jak i salki konferencyjnych.

Biuro firmy Mattel miało stanowić jego wizytówkę.

W tego typu projektach, gdzie mamy bardzo silne brandy firmowe, łatwo jest przedobrzyć. W ogólnym zarysie projektu postawiliśmy na naturalne materiały takie jak drewno, zieleń czy szarości. Strefy, gdzie znajdują się stanowiska pracy są wyważone pod kątem kolorystycznym, a intensywna czerwień pojawia się w tylko w akcentach. Ta naturalna estetyka w połączeniu z ergonomicznymi meblami i akustycznymi sufitami stworzyła idealne warunki do pracy. Na mocniejszy design postawiliśmy w przestrzeniach do spotkań, które odpowiednio są przypisane do Barbie, Fisher-Price, Mega Bloks, Scrabble, Tomek i Przyjaciele, Hot Wheels czy Matchbox - mówi Barnaba Grzelecki.

Estetyka każdej z salek konferencyjnych została zainspirowana przypisanym do niej produktem firmy Mattel. Mocniejszy akcent wyraża się w detalach, przez co całość nie jest przytłaczająca.

W pozostałych salkach design jest bardziej dosłowny. Przykładem jest jeden ze stołów konferencyjnych, który stanowi planszę do gry w Scrabble. Pojawiają się również motywy silników samochodowych i fotele dla graczy.

Bit Creative stara się w każdym projekcie dbać o ergonomie i funkcjonalność biura.

- W aranżacji dla firmy Mattel użyliśmy akustyczny sufitów z perforacją i fizeliną. Do tego zaprojektowaliśmy oprawy z akustycznymi elementami PET. Na podłodze użyliśmy dźwiękochłonnej wykładziny z podkładem bitumiczny. Pracownicy mają również do dyspozycji ergonomiczne fotele pracy i biurka poprzedzielane akustycznymi przegrodami. Wszystko to sprawa, że przestrzeń do pracy jest odpowiednio przystosowana i chętnie się w niej przebywa i pracuje - dodaje architekt.