To zwieńczenie wieloletniego wysiłku! Wystawa stała Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku otwiera się dla zwiedzających

Prace nad ekspozycją stałą Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku dobiegły końca. Od 11 listopada br. wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w podziemnej części nowego budynku kompleksu muzealnego. Wystawa jest wynikiem współpracy zespołu Muzeum z autorami koncepcji i projektu wystawy - konsorcjum WXCA, Platige Image, Ralph Appelbaum Associates (zwycięzcy międzynarodowego konkursu na wystawę stałą Muzeum), oraz firmą MWE, która odpowiadała za wykonanie ekspozycji.

REKLAMA

Wystawa stała "Dla Rzeczypospolitej. Józef Piłsudski 1867–1935" stanowi centralny punkt nowego budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Jest historyczną opowieścią o życiu i działalności patrona instytucji, a także o trudnym dla Polski okresie walk niepodległościowych z XIX i XX wieku. Ekspozycja prezentuje poszczególne etapy biografii Józefa Piłsudskiego, wartości, którymi się kierował, wzory zachowań i postaw społecznych, które aprobował, wreszcie dziedzictwo, które po sobie zostawił oraz symbole i mity narosłe wokół jego postaci.

„Ziuk”, „Wiktor”, „Komendant”, „Naczelnik”, „Marszałek”, Symbol

Oś chronologiczną porządkującą narrację wystawy wyznaczają kolejne etapy biografii Józefa Piłsudskiego, przedstawione w pięciu galeriach tematycznych. W galerii „Ziuk” zwiedzający będą mieli okazję poznać Józefa Piłsudskiego z czasów jego dzieciństwa i młodości spędzonych w Zułowie, Wilnie i Charkowie, z czasów pierwszych działań konspiracyjnych oraz zesłania na Syberię. Galeria „Wiktor” opowiada o działalności konspiracyjnej Józefa Piłsudskiego w szeregach Polskiej Partii Socjalistycznej, „Komendant” - o tworzeniu ruchu wojskowo-niepodległościowego w Galicji, „Naczelnik” – o walce zbrojnej o niepodległość i granice Rzeczypospolitej, a „Marszałek” o działalności politycznej prowadzonej przez Piłsudskiego po przewrocie majowym w 1926 roku.

Galerie poświęcone kolejnym okresom życia i działalności Józefa Piłsudskiego zostały rozmieszczone na dwóch poziomach wystawy stałej w chronologicznej kolejności. Tę część narracji ekspozycji uzupełnia szósta galeria – „Symbol” – odnosząca się do mitów i legend zbudowanych wokół postaci Józefa Piłsudskiego oraz do dziedzictwa, które pozostawił następnym pokoleniom. Galeria ta zaprezentowana jest w trzech odsłonach, umieszczonych w różnych miejscach ekspozycji pomiędzy galeriami biograficznymi. Zamierzeniem twórców było przecięcie narracji biograficznej Józefa Piłsudskiego przestrzenią nakłaniającą do refleksji i dyskusji nad treścią wystawy oraz jej odniesieniami do teraźniejszości. Dzięki temu, jak wyjaśnia Dyrektor Muzeum, Robert Supeł, zaprezentowana w Muzeum historia służy nie tylko upamiętnianiu osób i zdarzeń z przeszłości, lecz także nawiązywaniu do teraźniejszości i szukaniu odpowiedzi na pytania przez nią stawiane.

Dialog

Zgodnie z zamierzeniami twórców na ekspozycji splatają się różne narracje i sposoby rozumienia prezentowanej historii, które wspólnie tworzą syntetyczną, otwartą na dalsze interpretacje opowieść. Obecna na wystawie wielość punktów widzenia pozwala zaprezentować wielowymiarowość postaci Józefa Piłsudskiego.