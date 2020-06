Tomek Rygalik z dystansem. Zaprojektował fotel, który sprawdzi się w nowej rzeczywistości

Ciekawą kolekcję zaprojektował Tomek Rygalik dla marki Noti. Shieldon to fotel obrotowy, którego forma pozwala na odgrodzenie się z otwartej przestrzeni.

Wysokie oparcie fotela przedłużone jest do boku, zapewniając prywatność i ochronę akustyczną. Druga strona fotela pozostaje otwarta, co pozwala na swobodny kontakt z otoczeniem.

Fotel Shieldon projektu Tomka Rygalika dostępny jest w dwóch wariantach: z prawym lub lewym wysokim oparciem, co pozwala w elastyczny sposób wpisać go w zastaną przestrzeń. Siedzisko z możliwością odchylania i obracania dostosowuje się do preferencji użytkownika, zapewniając wysoki komfort użytkowania.

Shieldon może być ciekawym rozwiązaniem do przestrzeni komercyjnych, w których nacisk położony jest na zachowanie większego dystansu między stanowiskami w przestrzeni wspólnej.