TOP 10: Kobiety polskiego designu. Oto królowe wzornictwa znad Wisły

Jeśli myślicie, że rodzimy design nosi spodnie i wąsy - jesteście w błędzie. Współpraca z IKEA, nagrody RedDot, publikacje w Wallpaper – polskie projektantki odnoszą sukcesy nie tylko w kraju, ale również poszerzają swoje horyzonty zagranicą. Tworzą meble i przedmioty, które za życia stają się już ikonami. Wanda Telakowska byłaby z nich dumna.

REKLAMA

Maja Ganszyniec (studio Ganszyniec)

Urodziła się na Śląsku, ale na studia wybrała Londyn i Kraków, zaś na prowadzenie własnej pracowni Warszawę. Skończyła Design Product londyńskiego Royal College of Art oraz krakowską ASP.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat pracowała w całej Europie dla wiodących marek takich jak: IKEA, Comforty, Leroy Merlin, Amica , Mothercare, Orange, Dupont, Camper Store, PayPass, Marbet Style, Bellamy i innych. Jej prace były pokazywane na wystawach m. in. w Mediolanie, Amsterdamie, Berlinie i Londynie, oraz opublikowane przez Domus, Icon, Abitare czy Wallpaper.

Maja Ganszyniec prowadzi w Warszawie studio Ganszyniec, które specjalizujące się w projektowaniu mebli i produktów przemysłowych, fot. Tomasz Kuczma

Obecnie prowadzi w Warszawie studio Ganszyniec, które specjalizujące się w projektowaniu mebli i produktów przemysłowych. Wierzy w sens tworzenia innowacyjnych, pięknych i przyjaznych przedmiotów. Łączy projektowanie, które jest jednocześnie odpowiedzialne i wizjonerskie. Poszukuje nowych możliwości w ramach ograniczeń myślenia strategicznego.

Projektantka intensywnie współpracuje z IKEA of Sweden tworząc kolekcje limitowane.

Maria Jeglińska-Adamczewska

Maria Jeglińska-Adamczewska urodziła się w 1983 r. w Fontainebleau. W 2012 r. otworzyła swoje Biuro Projektowania i Badań (Office for Design & Research). W 2007 r. ukończyła studia w dziedzinie wzornictwa przemysłowego na ECAL i zdobyła stypendium fundacji IKEA, które umożliwiło jej pracę dla Galerie kreo w Paryżu, Konstantina Grcica w Monachium oraz Aleksandra Taylora w Londynie.

Maria Jeglińska-Adamczewska urodziła się w 1983 r. w Fontainebleau. W 2012 r. otworzyła swoje Biuro Projektowania i Badań (Office for Design & Research)

Jej zainteresowania kreatywne są niezwykle szerokie i obejmują m. in. projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego, projektowanie wystaw, jak również oparte na pracy badawczej w dziedzinie designu. Do jej klientów należą m.in.: Ligne Roset, Kvadrat, Actus, Vitra, 1882ltd, St Etienne Design Biennale, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Prace Marii Jeglińskiej są regularnie wystawiane na całym świecie, m. in. w Villa Noailles, galerii Aram, Barbican Art Gallery, Centre Pompidou Metz oraz na Triennale di Milano.

W 2020 roku Maria Jeglińska-Adamczewska jako jedyna Polka wzięła udział w projekcie Connected, organizowanym przez Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (American Hardwood Export Council – AHEC), zakład produkcji mebli Benchmark oraz Muzeum Designu w Londynie. 9 designerów z całego świata dostało zadanie zaprojektowania stołów i krzeseł, które spełnią oczekiwania i potrzeby związane z połączeniem pracy i życia w domu.

Jadwiga Husarska-Sobina (Husarska Design Studio)

Absolwentka i konsultantka na Wydziale Form Przemysłowych Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiowała design w Lahti Institute of Design w Finlandii oraz na MOME w Budapeszcie. Projektowała między innymi dla FlooredMedia Co., IKEA, Grupy Nowy Styl, Paged S.A., Sanswiss, Total Fitness Concept czy EgzoTech. Zajmuje się między innymi projektowaniem mebli, produktów elektronicznych oraz sprzętu medycznego.

Projekty Jadwigi Husarskiej-Sobiny pokazywane są na największych branżowych targach na całym świecie. Na swoim koncie ma wiele nagród polskich i zagranicznych, między innymi nagrodę RedDot 2017

Została odznaczona przez UNDP tytułem „Anioła ekonomii społecznej” za wsparcie rozwoju marki WellDone i Fundacji Być Razem.

Obecnie prowadzi Husarska Design Studio. Jej projekty pokazywane są na największych branżowych targach na całym świecie. Na swoim koncie ma wiele nagród polskich i zagranicznych, między innymi nagrodę RedDot 2017.

Dorota Koziara (Dorota Koziara Studio)

Designerka, artystka, architektka wnętrz, dyrektorka artystyczna i kuratorka wystaw. Studiowała w Polsce i we Włoszech. Przez 10 lat współpracowała z Alessandro Mendinim i Atelier Mendini w Mediolanie. Od 2005 główną siedzibą jej studia jest Mediolan.

Dorota Koziara przez 10 lat współpracowała z Alessandro Mendinim i Atelier Mendini w Mediolanie. Od 2005 główną siedzibą jej studia jest Mediolan.

W swoim dorobku ma między innymi projekty wnętrz dla przodujących w dziedzinie designu firm takich jak Alessi, Swatch, wnętrza Byblos Art Hotel Villa Amista. Projektuje między innymi dla takich firm jak Venini, Fiorucci, Hermes, Luxo, Abet Laminati, Swarowski, Bisazza, Fiat, Redd’s, Cosimo Martinelli, Comforty, Du Pont, Noti, Slamp, Kauffman, Ardcodife Louvre, Cosi Tabellini, Velab, Tubądzin, Krono, Manufaktura w Bolesławcu, Christian Dior i wiele innych.

Dorota Koziara do tematów projektowania podchodzi szeroko: będąc projektantem zajmuje się też promocją designu oraz strategią rozwoju firm poprzez design. Od lat jest też kuratorem i organizatorem wystaw promujących design na polu międzynarodowym.

Malwina Konopacka

Urodzona w 1982 roku w Warszawie projektantka i ilustratorka studiowała Wzornictwo Przemysłowe w warszawskiej ASP i ilustrację na Universität der Künste w Berlinie. Jako ilustratorka współpracowała z prasą i to z pasji do ilustracji wynikły słynne wazony OKO – artystka chciała sprawdzić, jak zadziała rysunek w trójwymiarowym świecie przedmiotów codziennego użytku.

Jako ilustratorka współpracowała z prasą i to z pasji do ilustracji wynikły słynne wazony OKO – artystka chciała sprawdzić, jak zadziała rysunek w trójwymiarowym świecie przedmiotów codziennego użytku, fot. Instagram

Pierwszy obiekt z rodziny OKO powstał w 2014 roku i od tej pory rodzina stale się powiększa. Przedmioty są wykonywane i malowane ręcznie przy współpracy z wykwalifikowanymi rzemieślnikami i technologami. OKO jest punktem wyjścia dla kolejnych kolekcji, a także działań artystycznych i rzeźbiarskich.

Agnieszka Bar

Urodziła się w 1982 roku na Dolnym Śląsku. Absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła na ASP we Wrocławiu, swoje doświadczenie wzbogaciła na uczelniach w Bratysławie i Libercu. Od 2011 r. wykłada w macierzystej uczelni w I Pracowni Projektowania Szkła Użytkowego.

Agnieszka Bar jest autorką projektów takich jak: PLISOWANKI ze szkła kryształowego dla marki Manufactured Culture, kolekcji naczyń LABO dla marki Meble Vox, autorskiej kolekcji naczyń NA PALEC, wazonu wieloelementowego GROUP VASE, oraz projektów na granicy rzeźby jak np. ODNOWA

Specjalizuje się w projektowaniu przedmiotów użytkowych i obiektów unikatowych ze szkła. Wytwarza krótkie limitowane serie naczyń. Podejmuje projekty indywidualne, badawcze i eksperymenty. Jest autorką projektów takich jak: PLISOWANKI ze szkła kryształowego dla marki Manufactured Culture, kolekcji naczyń LABO dla marki Meble Vox, autorskiej kolekcji naczyń NA PALEC, wazonu wieloelementowego GROUP VASE, oraz projektów na granicy rzeźby jak np. ODNOWA. Zdobyła nominacje Make me!, Tiffany Glass Kunst, EGE, Dobry Wzór, MUST HAVE.

Anna Łoskiewicz-Zakrzewska i Zofia Strumiłło-Sukiennik (niegdyś Beza Projekt)

Anna Łoskiewicz-Zakrzewska to urodzona w 1980 r. projektantka mebli, przedmiotów codziennego użytku i instalacji artystycznych. Ukończyła Wydział Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP w roku 2005 oraz wydział Komunikacji Multimedialnej poznańskiej ASP w roku 2005. Wspólnie z Zofią Strumiłło-Sukiennik od roku 2011 prowadziła studio Beza Projekt, gdzie współpracowały z takimi producentami, jak Acrea/Du Pont, Amorim Group, Bausch & Lomb, Mikomax, Vox, a także z instytucjami państwowymi i kulturalnymi m.in. Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Muzeum Narodowym w Warszawie, Zachętą Narodową Galerią Sztuki. Po 10 latach pracy w Beza Projekt rozpoczęła własną działalność w loskiewicz.studio.

Anna Łoskiewicz-Zakrzewska to urodzona w 1980 r. projektantka mebli, przedmiotów codziennego użytku i instalacji artystycznyc

Zofia Strumiłło-Sukiennik podobnie jak Łoskiewicz-Zakrzewska ukończyła w roku 2005 Wydział Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP. Po zakończeniu pracy w Beza Projekt zajęła się swoimi autorskimi markami SPLOT i BIEL.

Zofia Strumiłło-Sukiennik podobnie jak Łoskiewicz-Zakrzewska ukończyła w roku 2005 Wydział Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP. Po zakończeniu pracy w Beza Projekt zajęła się swoimi autorskimi markami SPLOT i BIEL

Izabela Bołoz

Studiowała nauki społeczne na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Zuryskim w Szwajcarii. Studiowała także wzornictwo na Kingston University London, a następnie uzyskała dyplom Design Academy Eindhoven. W 2011 roku założyła w Holandii swoje studio projektowe. Do jej klientów zaliczają się instytucje kultury, samorządy lokalne i firmy międzynarodowe. Jej prace są równie różnorodne, jak jej wykształcenie, są to instalacje w przestrzeni publicznej, funkcjonalne przedmioty oraz wystawy. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven; w Polsce wykładała m.in. w School of Form w Poznaniu.

Prace Izabeli Bołoz funkcjonują na pograniczu designu, architektury i sztuki. Większość z nich są to instalacje miejskie, które oprócz funkcji czysto użytkowej mają intrygować, bawić, zadziwiać odbiorców

Prace Izabeli Bołoz funkcjonują na pograniczu designu, architektury i sztuki. Większość z nich są to instalacje miejskie, które oprócz funkcji czysto użytkowej mają intrygować, bawić, zadziwiać odbiorców. Poetyckie i subtelne podejście łączy się w nich z mądrością i poczuciem humoru. Bołoz zaskakuje niecodziennym spojrzeniem na to, co nas otacza, wykorzystując w swych działaniach czas i przestrzeń, ruch i statyczność mieszkańców miasta.

Jadzia Lenart i Wiktoria Podolec (Tartaruga)

Tartaruga to łódzka pracownia tkacka, która powstała w 2017 roku ze wspólnej pasji dwóch przyjaciółek Wiktorii Podolec i Jadzi Lenart, miłośniczek rzemiosła i wyjątkowego wzornictwa. Studiowały Architekturę Tekstyliów na wydziale wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Tartaruga to łódzka pracownia tkacka, która powstała w 2017 roku ze wspólnej pasji dwóch przyjaciółek Wiktorii Podolec i Jadzi Lenart, miłośniczek rzemiosła i wyjątkowego wzornictwa

Na co dzień w pracowni powstają współczesne kilimy, dywany i tkaniny dekoracyjne. Tartaruga jest też jednym z założycieli stowarzyszenia NÓW. Nowe Rzemiosło, skupiającego współczesnych polskich rzemieślników.

Nazwa pracowni w języku włoskim oznacza żółwia. - Pomyślałyśmy, że to odpowiednie zwierzątko dla pracowni tkackiej – jest raczej powolne, ale za to długowieczne – to trochę tak jak nasze tkaniny, które wprawdzie potrzebują bardzo dużo czasu, żeby powstać, ale za to później można się nimi cieszyć długie lata - wspomina Wiktoria Podolec.

Joanna Leciejewska (joa projekt)

Jest projektantką w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, projektowania opakowań oraz projektowania graficznego. Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w pracowni prof. Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz "Innovation Management" Uniwersytetu SWPS. Wielokrotnie nagradzana w m.in. takich konkursach, jak Red Dot Award, Dobry Wzór, Must Have, TOP DESIGN award, Philips EKODESIGN. Jej prace prezentowano na wystawach w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Mediolanie, Frankfurcie, Kolonii, Bordeaux i Paryżu.

Joanna Leciejewska w 2013 roku otrzymała tytuł Designera Roku przyznany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Juror DesignEuropa Awards oraz iF STUDENT DESIGN AWARD

W 2013 roku otrzymała tytuł Designera Roku przyznany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Juror DesignEuropa Awards oraz iF STUDENT DESIGN AWARD.