TOP 10 najbardziej designerskich sklepów i showroomów otwartych w ostatnich miesiącach

Oryginalne, minimalistyczne albo zaprojektowane z rozmachem. Zachwycają ciekawym designem, użytymi materiałami, najnowszą technologią i dbałością o detale. Wybraliśmy TOP 10 najbardziej designerskich salonów sprzedaży, które otwarto w ciągu ostatnich miesięcy.

Ten design jest... kosmiczny

Salon Rossmann w łódzkiej Manufakturze

To sklep, w którym nowoczesny design przenika się z najnowszymi technologiami, a wybrane marki, zgodne z najnowszymi światowymi trendami, zachęcają do testowania i zabawy.

Drogeria w Manufakturze składa się z czterech stref. Jednym z hitów strefy Manufaktura Piękna jest Refill station – automaty, w których klienci mogą napełniać butelki wielokrotnego użytku, np. szamponem, żelem pod prysznic, płynem do prania czy mycia naczyń. W ten sposób Rossmann dokłada „kamyczek” do ograniczania zużycia plastiku. S trefa Beauty wyróżnia bardzo rozbudowana oferta perfumeryjna. Strefę Zdrowia zdobi ogromna ściana z mchu z napisem „Zdrowo!”. Oprócz tego jest też Strefa Grab&go.

Naszpikowany technologią

Salon eobuwie.pl w warszawskiej Galerii Północnej

Nowy salon interaktywny marki eobuwie.pl jest jednym z pierwszych sklepów w Polsce, w którym zastosowano technologię omnichannel, polegającą na całkowitej cyfryzacji oferty produktów. Tradycyjne półki z butami zastąpiły ekrany dotykowe oraz tablety ze specjalną aplikacją, która umożliwia zamawianie oraz oglądanie obuwia, również tego spoza oferty sklepów stacjonarnych.

Oprócz tabletów ze specjalną aplikacją do zamawiania i przeglądania obuwia w nowo otwartym sklepie dostępne są też inne udogodnienia dla klientów, jak aplikacja esize.me oraz usługa reserve & collect. Pierwsza z nich to przełomowe narzędzie stworzone w oparciu o technologię 3D, oferujące profesjonalną pomoc w doborze odpowiedniego obuwia. Aplikacja w kilka sekund tworzy trójwymiarowy model stóp, a następnie porównuje go ze skanami wszystkich butów znajdujących się w ofercie sklepu i wybiera te najbardziej dla nas odpowiednie.

Unikalny koncept inspirowany skandynawskim stylem

Showroom Volvo w poznańskim Starym Browarze

Architektura showroomu to odzwierciedlenie wartości Volvo i skandynawskiego dziedzictwa stylu. W przestrzeni wypoczynkowej dla klientów przygotowano wygodną kanapę i fotele zaprojektowane specjalnie dla Volvo przez szwedzką firmę Senab.

- Odwiedzających nas gości zachęcamy do kultywowania szwedzkiego rytuału FIKA, oznaczającego przerwę w codziennych obowiązkach na filiżankę kawy - mówi Grzegorz Urbański, PR & Communication Manager Volvo Firma Karlik.

Innowacyjny i pełen nowoczesnych technologii koncept CCC

Salon Modivo w warszawskim Galerii Młociny

W warszawskiej Galerii Młociny otwarto pierwszy w Polsce salon Modivo. Modivo, należące do eobuwie i działające w grupie CCC, funkcjonowało do tej pory jako sklep online.