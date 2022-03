TOP 10: Najbardziej designerskie biura pierwszego kwartału 2022

Coworking w dawnym teatrze, industrialna siedziba firmy z branży gamingowej czy pracownia, w której znalazła się riksza, stół od Krystyny-Łuczak-Surówki i dużo klocków lego... Pierwszy kwartał 2022 roku przyniósł wiele designerskich wnętrz biurowych!

Biuro Axpo w Warszawie

Naszpikowane odważnymi detalami nawiązującymi do źródeł energii - takie jest biuro Axpo w The Warsaw Hub projektu pracowni Bit Creative. Dominuje naturalne drewno, jasne przestrzenie, a całości dopełniają rośliny oraz elementy w wesołych kolorach nowego brandingu. Ponadto, w różnych miejscach biura umieszczono neony z inspirującymi hasłami oraz dekoracje z mchu.

Pomieszczenia są jasne i pełne światła – głównie naturalnego, którego nie brak na 25 piętrze. Gdy jednak zajdzie słońce, przestrzeń rozświetla się dziesiątkami różnych lamp LED. Przewodzą im dwie splecione linie światła, które okalają całe biuro i nawiązują do stale płynącej energii.

Na nowe biuro Axpo składa się przestronna recepcja, przestrzeń biurowa w formacie open space, 6 pokoi do pracy cichej, 3 miejsca do zespołowej pracy kreatywnej wyposażone w interaktywne tablice i wygodne pufy oraz 7 sal konferencyjnych, z których każda nawiązuje wystrojem do innego rodzaju energii z portfolio Grupy Axpo. Dwie największe sale – Small Wind i Big Wind – charakteryzuje biel, falowany sufit oraz lampy w kształcie wiatraków.

Biuro 7R w Warszawie

W biurowcu Metropolitan, przy pl. Piłsudskiego 3 w Warszawie, powstała przestrzeń pracy dla marki 7R, która nawiązuje do stylu samego budynku – jest pełna nieregularnych kształtów i przeszkleń. Za koncepcję aranżacji wnętrza i prace wykończeniowe odpowiada Tétris.

Na powierzchni ponad 1 300 mkw. dominują elementy wykonane z drewna, dzięki któremu dodatkowo osiągnięto właściwy poziom akustyczny pomieszczeń, uzupełnione o wysokiej jakości materiały ze stali i szkła. Biuro jest połączeniem otwartej przestrzeni oraz kameralnych sal do spotkań i pokoi.

W biurze zaprojektowane zostały różnorodne, komfortowe przestrzenie dopasowane pod konkretne działy, ale i sprzyjające współpracy pomiędzy nimi. W aranżacji znalazło się dużo powierzchni przeznaczonej na zamontowanie whiteboardów i pinboardów, coffee pointy czy podnoszone stoły do pracy kreatywnej. Istotne miejsce w projekcie zajęła tętniąca życiem recepcja z otwartą przestrzenią w stylu kawiarnianym, umożliwiająca przeprowadzanie krótkich spotkań oraz otoczona salami konferencyjnymi.

Biuro pracowni Sikora Wnętrza w Gdańsku

Dwa lata trwało urządzanie biura pracowni architektonicznej Sikora Wnętrza, które finalnie zakończyło się w tym roku. Jan Sikora, architekt i właściciel Sikora Wnętrza sam podjął się stworzenia projektu biura dla swojego dream teamu.

Nic tu nie ma przypadkowego, a każdy przedmiot w pracowni skrywa wyjątkową historię. Ma ją riksza, która przyjechała z Indii, statek Titatnic zbudowany z klocków Lego przez syna czy stół od Krystyny Łuczak-Surówki, przy którym pracowała. Jest również pomarańczowe drewniane krzesło na trzech nogach będące ostatnim dyplomem zrealizowanym na ASP w pracowni Haliny Kościukiewicz nim odeszła na emeryturę czy namalowany ręcznie przez Jana Sikorę ptak.

- Nie miało to być typowe biuro. Zależało mi na budowaniu wspólnoty. To jest dom twórczy, przestrzeń naszej bytności, gdzie mamy czuć się dobrze, komfortowo i jak u siebie – zaznacza Jan Sikora. Głównymi założeniami projektowymi było stworzenie miejsca łączącego trzy aspekty: warsztat twórców, przyszłość i elegancję.

Biuro Ørsted w Warszawie

Jak najmniejszy ślad środowiskowy w trakcie realizacji - taki był cel pracowni Workplace w trakcie prac nad nowym biurem firmy Ørsted, światowego lidera w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej. To drugie biuro less waste projektu warszawskiej pracowni.

Głównym celem było stworzenie przestrzeni do pracy, która podkreśla ducha innowacyjności, optymizmu i miłości do natury. - W trakcie wspólnych warsztatów z zarządem wyszczególniliśmy cztery strategiczne założenia projektu: zmniejszenie negatywnego wpływu środowiskowego, zapewnienie najwyższej jakości ergonomicznych stanowisk pracy, a także komfortu akustycznego i zaprojektowanie wielu przestrzeni do różnych aktywności, w tym otwartej strefy spotkań całej firmy, wsparcie dobrego stanu zdrowia fizycznego i równowagi emocjonalnej pracowników oraz możliwość przearanżowania przestrzeni w celu łatwej zmiany charakteru pracy z indywidualnej na zespołową - mówią architekci.

Brain Embassy w dawnej siedzibie Teatru Kwadrat w Warszawie

Piąta już lokalizacja Brain Embassy w Warszawie przyciąga nie tylko osoby poszukujące biura, lecz także miłośników wyjątkowego designu. Modernistyczny budynek 1953 roku, w którym od lat 80-tych mieściła się siedziba Teatru Kwadrat skrywa wnętrza inspirowane m.in. Broadwayem. Za projekt bryły, który obejmował przebudowę i nadbudowę zabytkowego budynku odpowiada Archicon Szczesiuk & Wilczek. Projekt wnętrz BE Czackiego przygotował poznański zespół architektów z biura mode:lina.

– Staraliśmy się umiejętnie poruszać między inspiracjami teatralnymi i różnymi formami kreatywnej aktywności, jaka wiąże się z teatrem. Dlatego przestrzenie nowego Brain Embassy wypełniły elementy inspirowane Broadwayem, czy kultowymi teatrami – opowiada Paweł Garus, współzałożyciel pracowni mode:lina™

– Gości od wejścia witają windy, nad którymi górują żarówki i oznaczenia niczym z wejść do modnych amerykańskich kin. Kolejnym miejscem, które zaskakuje, jest wysokie patio z żyrandolem przechodzącym przez dwie kondygnacje. Uzupełnieniem teatralnego motywu są także sale spotkań, które przyjęły tematykę całego spektrum aktywności artystycznych. – dodaje Jerzy Woźniak, współzałożyciel pracowni mode:lina™.

Biuro Huuuge Games w Warszawie

W biurowcu The Warsaw Hub mieści się nowe biuro firmy Huuuge Games. Pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki postawiła na industrialne wnętrza.

- Chcieliśmy stworzyć biuro o klimacie loftowym w stylu start-up. Dalszym krokiem było wyłonienie nazewnictwa sal konferencyjnych, które zainspirowało nas do zaprojektowania wystroju i stworzenia charakterystycznych detali nawiązujących do danego miejsca - mówi Barnaba Grzelecki.

Recepcja mieści się na piętrze +21 i jest połączona z poczekalnią i aneksem kuchennym. - Projektując biuro dla firmy Huuuge Games ważne było dla nas uzyskanie ciepłego wnętrza i przytulnej atmosfery w loftowym klimacie. Postawiliśmy na charakterystyczne elementy, takie jak ścianki szklane ze szprosami, drewno, cegłę czy techniczne sufity z industrialnymi oprawami. Dodatkowym atutem przestrzeni jest samoobsługowy punkt kawiarniany, w którym oczekujący mogą nie tylko poczęstować się kawą ale również podziwiać piękną panoramę Warszawy - mówią autorzy projektu.

Biuro Mazars w Warszawie

Mająca swoją siedzibę od 12 lat w budynku Zaułek Piękna, firma Mazars zdecydowała się na metamorfozę, która pozwoliła dostosować wnętrza do współczesnych wymogów. Odświeżenia biura podjęła się pracownia Massive Design.

W ogólnym zarysie, pomimo znacznej roszady lokalizacji departamentów, układ funkcjonalny pozostał bez większych zmian. Biuro podzielone jest na dwie strefy funkcjonalne. Pierwsza z nich jest dostępna dla klientów, z reprezentacyjną recepcją, salami spotkań oraz gabinetami zarządu. Druga cześć ma typowo biurową funkcję ze stanowiskami pracy głównie w formie open space, salkami spotkań, pomieszczeniami administracyjnymi, kantynami, magazynkami i serwerownią.

Dużej zmianie uległa natomiast przestrzeń recepcyjna, która do tej pory była pozbawiona naturalnego oświetlenia, a ciemne drewniane forniry, dodawały wrażenie ciasnej i klaustrofobicznej przestrzeni. Architekci odeszli od tych ciężkich i poważnych form, a dzięki wprowadzeniu przeszkleń uzyskano dostęp do naturalnego oświetlenia. Charakterystyczna jest lamelkowa okładzina ściany po lewej stronie, w której „ukryte” jest logo firmy.

Biuro Ringier Axel Springer w Krakowie

Nowe biuro Ringier Axel Springer w Krakowie zapewnia bezpieczną i efektywną pracę, zarówno samodzielną, jak i zespołową. Przede wszystkim jednak aktywnie wspiera integrację pracowników w dobie pracy hybrydowej. Za projekt odpowiada pracownia Workplace.

Nadrzędnym celem projektu było nie tylko dostosowanie nowego miejsca do potrzeb różnych grup pracowników, ale także utrzymanie kultury organizacyjnej firmy. W RAS pokolenia X i Y zbliżają się do Z pod względem znajomości nowych technologii, ale rozpiętość wieku jest spora: od osób 50+ do świeżo upieczonych absolwentów. Typologia biura musiała być zróżnicowana, aby różne pokolenia pracowników czuły się w nim dobrze i żeby pracowały w takich warunkach, jakie im odpowiadają. Dlatego duży nacisk został położony na różnorodność wykończeń przestrzeni o tych samych funkcjach, tak aby każdy znalazł coś dla siebie.

Wszystkie zespoły pracują na jednym piętrze, co sprzyja budowaniu społeczności i poczucia przynależności. Odpowiednio zaaranżowana przestrzeń wspiera integrację, a minisalki i budki zapewniają większą prywatność niż w starym biurze.

Biuro Signal Iduna w Warszawie

Nowe biuro Signal Iduna znajduje się na dwóch piętrach warszawskiego budynku Wola Retro i zajmuje powierzchnię 1500 mkw. Architekci z pracowni Bit Creative Barnaba Grzelecki postawili na chłodne akcenty szarości i betonu przełamane dużą ilością zieleni i drewna gdzieniegdzie ożywione również niebieskimi akcentami.

Ściany wieńczą dodatkowo grafiki przedstawiające nazwy i panoramy różnych miast - nazwami miast, w których firma ma oddziały są także opatrzone sale konferencyjne. Z kolei w recepcji pojawiła się zielona ściana z mchu Forest.

Centrum biura stanowi... kuchnia, do której można wejść z obu stron biura.

Biuro GlobalLogic we Wrocławiu

Firma GlobalLogic na początku roku przeniosła się do nowej siedziby we Wrocławiu, zlokalizowanej w budynku Nowa Strzegomska. Projekt wnętrz powstał przy zaangażowaniu pracowników, którzy dzielili się swoimi pomysłami z projektantami, a końcowy efekt to elastyczna i nowoczesna przestrzeń ze stanowiskami dostosowanymi do różnych rodzajów pracy.

Elastyczność, swoboda aranżacyjna, możliwość szybkiego dostosowania przestrzeni do konkretnych zadań oraz jej różnorodność - tak w kilku słowach można opisać wnętrza nowej siedziby GlobalLogic. Obok sal konferencyjnych, do dyspozycji pracowników są strefy hot-desk, zamknięte obszary dla zespołów, które muszą zadbać o ochronę informacji projektowych, strefy collaboration idealne do współpracy czy budki telefoniczne.

Jak przystało na siedzibę firmy z branży inżynierii cyfrowej, ważnym jej elementem są też laboratoria, gdzie opracowywane i testowane są innowacyjne rozwiązania, a także showroomy, w których prezentowane będą projekty koncepcyjne i stworzone rozwiązania informatyczne, jak choćby Augmented Reality Infotainment System (ARIS) czy system wykrywania i rozpoznawania twarzy GLOFace.