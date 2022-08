TOP 10: Najbardziej designerskie biura w Poznaniu

Poznań stabilnie się rozwija i uchodzi za jedno z najbardziej atrakcyjnych miast pod względem potencjału dla biznesu. Hochland, IKEA i Żabka, mają siedziby w Poznaniu. Kto stoi za projektami najciekawszych biur?

REKLAMA

Biuro agencji reklamowej GPD w Poznaniu

projekt pracowni Bidermann+Wide

Siedziba agencji reklamowej GPD w Poznaniu to przestrzeń, która elastycznie dopasowuje się do dynamicznie zmieniających się potrzeb niemal 200-osobowego zespołu. A przy tym zapewnia korzystne warunki do kreatywnej pracy w pojedynkę albo w grupach. Projektanci z pracowni Bidermann+Wide sięgnęli po rozwiązania z zakresu ergonomii i akustyki.

Biuro IKEA w Poznaniu

projekt Joelle Czajkowska i Katarzyna Czesnar

Standardy Activity Based Workplace zostały zaadaptowane w projekcie nowego biura dla pracowników Ikea Business Service Center w Poznaniu. Całe biuro i wszystkie stanowiska pracy przystosowane są dla osób z różnymi odmianami niepełnosprawności.

Activity Based Workplace według Ikea BSC Poznań, fot. mat. prasowe

Za projekt wnętrz odpowiadają Joelle Czajkowska i Katarzyna Czesnar - projektantki współpracujące z Ikea.

Biuro GSK w Poznaniu

Projekt nowego biura marki GSK w Poznaniu wzorowany był na tematyce lokalnej – poznańskim Starym Rynku. Oprócz inspiracji lokalizacją, w projekcie wnętrza kluczowa była również przemyślana aranżacja przestrzeni. Biuro zostało podzielone na mniejsze segmenty, aby zniwelować hałas i nadać wrażenie przytulności.

Biuro GSK Tech Poznań. fot. fotomohito

TP Bennett zrealizowała projekt GSK – przestrzeń biurową i współpracy, chillout room. Kantynę i strefę help lounge zaprojektowała Katarzyna Rut — architekt marki HOOF. Za realizację projektu odpowiedzialni byli Teodor Barciński i Aleksandra Szutarska z HOOF.

Biuro STX Next w Poznaniu

projekt Office Projekt

Biuro poznańskiego oddziału zlokalizowane jest na Starym Mieście przy ul. Mostowej 38, w nowo wybudowanym 6-kondygnacyjnym budynku.

IMG_5419.jpg

– Przede wszystkim, zależy nam na komforcie osób, a nowe biuro zdecydowanie ten komfort zapewnia. Nowa lokalizacja to nie tylko atrakcyjna siedziba, ale także nowe miejsce spotkań na developerskiej, testerskiej i agile’owej mapie Poznania. To także miejsce, do którego chcemy, aby nasi współpracownicy chcieli wracać – nie bez powodu przez ostatnie miesiące tworzyliśmy je wspólnie, powołując grupę projektową i dopinając dosłownie każdy szczegół - mówiła Joanna Trubisz, Head of Recruitment & Employer Branding w STX Next.

Biuro Tpay w Poznaniu

projekt Kinnarps

Do największych wyzwań podczas tworzenia nowej siedziby Tpay należał podział otwartej przestrzeni na strefy, aby każda osoba, niezależnie od wykonywanego zadania, mogła pracować w komfortowych warunkach. Wymagało to uwzględnienia akustyki na wczesnym etapie projektu, a także doboru odpowiednich mebli i innych elementów aranżacji wnętrza, takich jak panele dźwiękochłonne, wykładziny podłogowe itp.

fotomohito_kinnarps_tpay_015_0371.jpg

Nowa powierzchnia została zaaranżowana zgodnie z koncepcją Activity Based Working (ABW), która zakłada dopasowanie przestrzeni do rodzaju zadań realizowanych przez pracowników.

Biuro Hochland Polska w Poznaniu

projekt Roma Kulczyk Architekt

W marcu zeszłego roku oddane zostało nowe biuro firmy Hochland Polska w kompleksie Business Garden w Poznaniu. Do dyspozycji pracowników są nowoczesne wnętrza, których aranżacja nawiązuje do tożsamości marki.

Nowe biuro Hochland Polska w budynku Business Garden w Poznaniu. fot. mat. prasowe Hochland Polska

Choć w czasie pandemii praca ma wymiar hybrydowy, to nowa przestrzeń Hochland została stworzona z myślą nie tylko o dniu dzisiejszym, lecz także o przyszłości stale rozwijającej się firmy.

Biuro Żabka Polska w Poznaniu

projekt Trzop Architekci

Żabka Polska wprowadziła się do nowoczesnego budynku w kompleksie Nowy Rynek w Poznaniu. Obiekt naszpikowany jest nowoczesnymi rozwiązaniami, oferując między innymi specjalne pokoje do pracy w ciszy, budki telefoniczne oraz stanowiska dla elektrycznych aut.

Nowa siedziba Żabka Polska w Poznaniu, fot. materiały prasowe

- Nowe, przyjazne dla pracowników przestrzenie zapewnią jeszcze lepszy komfort pracy, pozwolą na kreatywne myślenie i tworzenie, co jest dla nas szczególnie ważne w obszarze nowych technologii jak i rozwoju asortymentu. Budynek znajduje się w ścisłym centrum, dzięki czemu nasi pracownicy będą mieć blisko do pracy – podkreśla Tomasz Suchański, prezes zarządu firmy Żabka Polska.

Biuro firmy Tesa w Poznaniu

projekt EV Architects

Siedziba firmy Tesa Polska mieści się w Poznaniu, w ciekawym pod względem architektury budynku Pixel autorstwa JEMS Architekci. Projekt biura to zaś efekt współpracy z poznańską pracownią EV Architects.Biuro zaprojektowane zostało w oparciu o współczesny design. - Jest to eleganckie miejsce pracy z charakterem, które stworzono z myślą o potrzebach pracowników - podkreśla Ewelina Jankowska, architekt i CEO EV Architects.

Tesa jest jednym ze światowych producentów technicznych taśm klejących oraz systemowych rozwiązań samoprzylepnych. Siedziba firmy Tesa Polska mieści się w Poznaniu, w ciekawym pod względem architektury budynku Pixel autorstwa JEMS Architekci. Projekt biura to zaś efekt współpracy z poznańską pracownią EV Architects, fot. Soporowska Photography

Większość pracowników to kobiety, więc z myślą o nich, we wnętrzu zastosowano delikatne kolory, pudrowego różu i szarości, które tworzą jasną i przytulną przestrzeń.

Fundacja Malta w Poznaniu

projekt VoxBox

Kiedyś była tam kawiarnia i teatr, a swoją salę prób miał Krzysztof Komeda. Potem przyszedł czas na kasyno oraz siedzibę lokalnego sztabu Euro 2012. Obecnie w zabytkowym budynku Arkadii w Poznaniu swoją siedzibę ma Fundacja Malta, organizująca Festiwal Malta - jedno z największych wydarzeń teatralnych w Polsce.

Loftowa przestrzeń wielkości 400 mkw. ma bardzo zdefiniowany i specyficzny charakter, a jej industrialne wnętrze podkreśla techniczne oświetlenie, fot. mat. prasowe

Ideą Fundacji jest wspólnotowość, co dobrze widać w przestrzeni jej 400-metrowego biura. Znajdziemy w nim miejsce pracy dla wielu osób oraz strefy tematyczne - obszar przeznaczony dla wolontariuszy, miejsce dedykowane spotkaniom oraz zakątek, w którym każdy może się zrelaksować. Projektantka Vox chciała zachować tę specyfikę i wpisać się nowymi aranżacjami w klimat istniejącego biura.

Biuro Egnyte w Poznaniu

projekt EV Architects

Egnyte jest amerykańską firmą IT z siedzibą główną w Dolinie Krzemowej, która od kilku lat działa na polskim rynku. Na swoją nową siedzibę wybrała budynek Malta House w Poznaniu. Projekt biura o pow. ponad 2,4 tys. mkw. powierzono poznańskiej pracowni EV Architects. - Zespół Egnyte Polska pełen jest energicznych, młodych i utalentowanych ludzi. To dla nich zaprojektowaliśmy elastyczne i nowoczesne miejsce do pracy - podkreśla Ewelina Jankowska, architekt i CEO EV Architects.

Egnyte jest amerykańską firmą IT z siedzibą główną w Dolinie Krzemowej, która od kilku lat działa na polskim rynku. Na swoją nową siedzibę wybrała budynek Malta House w Poznaniu. Projekt biura o pow. ponad 2,4 tys. mkw. powierzono poznańskiej pracowni EV Architects., fot. Soporowska Photography

Nowoczesne biuro pełne jest koloru i roślin, które poprawiają nastrój i jakość powietrza. Przestrzeń zaprojektowano w formie grafitowych kubików, na tle których kontrastuje żywa kolorystyka ścian konferencyjnych. Motywem graficznym sal są kraje z różnych kontynentów świata.