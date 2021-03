TOP 10: Najciekawsze wnętrza biurowe ostatnich miesięcy

Naszpikowane nowymi technologiami, z designem w pomysłowy sposób nawiązujący do charakteru urzędujących w nich firm, zaprojektowane w duchu ekologii i architektury dostępnej oraz przygotowane na wyzwania "nowej normalności" – zobaczcie subiektywne zestawienie redakcji Propertydesign.pl najciekawszych wnętrz biurowych ostatnich miesięcy!

Biuro naftowego giganta w Krakowie: morskie klimaty i techniczna surowość

The Design Group zaprojektowali nowe biuro dla globalnej firmy z branży naftowej i gazowej, TechnipFMC. Na czterech piętrach krakowskiego biurowca udało się stworzyć przestrzeń oddającą klimat podwodnej głębi i morskich klimatów związanych z profesją firmy. Klientowi bardzo zależało, aby wygląd nowego biura z jednej strony nawiązywał do architektury innych siedzib koncernu, a z drugiej – wyróżniał się na tle pozostałych.

– Mając na uwadze tę potrzebę klienta, zdecydowaliśmy, by biuro konstrukcyjnie nawiązywało do tego, czym zajmuje się TechnipFMC, czyli wsparciem dla wydobycia surowców z dna morskiego. Wyznaczyliśmy zatem cztery poziomy: piętro pierwsze to przestrzeń podwodna, drugie stanowi lustro wody, trzecie i czwarte to pokłady jednostki pływającej używanej podczas morskich operacji. Nasza koncepcja bardzo spodobała się klientowi – tłumaczy architekt Konrad Krusiewicz, założyciel The Design Group.

Jest tu technicznie i surowo – o taką przestrzeń zabiegał klient, który chciał stworzyć miejsce nie tylko wiele mówiące o samej firmie, ale także sprzyjające ścisłym umysłom pracujących tu inżynierów. Najbardziej widocznym elementem jest odtworzenie klimatu sprzętu pływającego TechnipFMC – mamy tu odkryte instalacje i okablowanie, przemysłowe lampy, kratownice, kontenery oraz żółte barierki techniczne. Jest także orurowanie ciągnące się po wewnętrznej elewacji budynku w strefie void, od piętra drugiego aż po czwarte. Innym ciekawym rozwiązaniem jest pokrycie ścian malowaną blachą trapezową, czy rozpięcie siatek cięto-ciągnionych na sufitach. W przestrzeni krakowskiego biura swoje miejsce znalazły także prawdziwe drzwi kontenerowe z odzysku.

Służące pracownikom przez długi czas: nowe biuro Oracle w Warszawie

Współczesne w formie, ale klasyczne w wyrazie - nowe biuro Oracle ma służyć pracownikom i klientom przez długi czas. Massive Design stworzyli interesujący projekt pełen nawiązań do natury, który charakteryzuje poszanowanie dla klasycznych wartości estetyki i funkcjonalności.

Proces powstawania aranżacji zbiegł się w czasie w wprowadzeniem nowej identyfikacji wizualnej firmy, gdzie biuro miało stać się również wizytówką opowiadającą o ważnych ideach ludzkich i biznesowych oraz odpowiedzialności za wszelkie działania, które za nimi stoją. Koncepcja Redwood okazała się być doskonałą bazą do stworzenia współczesnego w formie, acz klasycznego w wyrazie biura, którego zadaniem będzie służyć pracownikom i klientom przez długi czas.