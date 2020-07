TOP 15: Najbardziej designerskie biura ostatnich miesięcy

Choć 2020 rok na rynku biurowym upływa na razie pod znakiem pandemii Covid-19 i globalnego testu pracy zdalnej, to przyniósł wiele ciekawych realizacji biurowych. Nowe siedziby w Polsce otworzyli w ciągu ostatnich miesięcy tacy międzynarodowi giganci jak: Coca-Cola, Commerzbank, Nordea, Żabka czy Akzonobel, ale też polskie dynamicznie rozwijające się firmy jak Techland, LPP i Archicom. Za projektami tych biur stoją najlepsze polskie pracownie architektoniczne.

Biuro rodem jak z NASA - centrum IT Nordea w Warszawie

projekt: Workplace

W Warszawie powstała przestrzeń biurowa rodem z NASA. Skandynawski bank Nordea wybrał stolicę na siedzibę globalnego centrum dowodzenia i kontroli cyberbezpieczeństwa. Biuro Nordea Horizon zadziwia futurystyczną przestrzenią, w której technologia płynnie przenika się z naturalną zielenią, kreując obraz miejsca pracy z przyszłości. Za projekt odpowiadają architekci z Workplace.

- To był jeden z najdłuższych i najtrudniejszych procesów projektowych w naszej firmie. Rozpoczął się od warsztatów kreatywnych z zarządem Nordea, by zbadać specyfikę pracę centrum i wypracować strategię tego miejsca. Kluczowym momentem było przekonanie klienta do scalenia dwóch najwyższych pięter w nowo powstającym budynku oraz utworzenie wewnętrznej klatki schodowej. Ten zabieg umożliwił stworzenie zintegrowanej przestrzeni, która udrażnia wymianę informacji między pracownikami. Następnie w połowie procesu padła decyzja o zmianie kierunku designu – na taki, który wykreuje kosmiczną atmosferę. W krótkim czasie wypracowaliśmy stylistykę kojarzącą się z tajnymi przestrzeniami NASA. Celem było nadanie wnętrzu innowacyjnej tożsamości i zintegrowanie architektury z technologią. Decyzje były podejmowane dynamicznie, a stała kooperacja naszego zespołu z klientem dała nieziemski (dosłownie) efekt – opowiadają Dominika Zielińska i Bogusz Parzyszek, zarządzający studiem Workplace.



Projektowanie gier to ich specjalność - siedziba Techland we Wrocławiu

projekt: Magda Kozak

Nowe biuro Techland we Wrocławiu powstało z myślą o obecnych, ale i przyszłych pracownikach, dla których przygotowano naprawdę sporo miejsca.

- Techland zainwestował w nową siedzibę – nowoczesną, imponującą przestrzeń, inspirowaną między innymi Doliną Krzemową. Zatrudniamy specjalistów najwyższej klasy. To osoby z wysokimi wymaganiami - opowiada Aleksandra Marchewka, odpowiedzialna za nowe studio i HR. - Nowe miejsce ma nie tylko to, co znamy z biur w całej Polsce tzn. pokój drzemki i gier, ale też własną kantynę prowadzoną przez Top Chefa Katarzynę Daniłowicz, siłownię oraz barbera. Na każdym piętrze jest też kuchnia i miejsce na spokojne spotkanie



Szwajcarska precyzja ze szczyptą historii - biuro koncernu Clariant w Łodzi

projekt: The Design Group

W łódzkim Monopolis – bo to właśnie tu mieści się Centrum Usług Wspólnych firmy Clariant, zatrudnieni są pracownicy z różnych stron świata. Łącznie pracuje tu ponad 300 osób z 20 krajów. To właśnie dla nich przygotowane zostało to inspirujące wnętrze biurowe zaprojektowane przez projektantów z The Design Group, które jest sprytnym połączeniem historycznej tkanki Monopolis, wartości firmy Clariant, a także najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.