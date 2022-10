TOP 15: Najciekawsze wnętrza biurowe ostatnich miesięcy

Dwie siedziby największej platformy e-commerce w Polsce, biuro znajdujące się od 86 lat w tej samej lokalizacji, dwie lokalizacje z odwołaniami do kolei, a także dostępna przestrzeń z najwyższą w historii oceną Mobility Mojo - to tylko niektóre z wnętrz biurowych ostatnich miesięcy. Prezentujemy subiektywny TOP 15 najciekawszych z nich!

Biuro Allegro w Warszawie (Fabryka Norblina)

24 tys. mkw. powierzchni, siedem pięter i zjawiskowy design - taka jest nowa siedziba Allegro w Warszawie, największego najemcy Fabryki Norblina. Za projektem wnętrza stoi pracownia The Design Group, która zatrudniona była również do aranżacji poznańskiej, największej siedziby Allegro.

Biurowce Plater oraz Galwan, w których mieszczą się przestrzenie biurowe Allegro, to nowe konstrukcje, zbudowane w klimacie całego kompleksu Fabryki Norblin. Właśnie dlatego przenikają się tu elementy industrialne, charakterystyczne dla pofabrycznych budynków, ale też i nowoczesne, proste linie i rozwiązania.

Biuro Allegro w Warszawie (Fabryka Norbina), proj. The Design Group, fot. mat. pras

Allegro wraz z architektami TDG postanowiło wykreować we wnętrzach spójność z kontekstem otoczenia. Biuro jest zatem utrzymane głównie w stylu industrialnym, z geometrycznymi, prostokątnymi elementami, choć zostało złagodzone ciepłymi wykończeniami, z szacunkiem dla historii otoczenia.

Do dyspozycji pracowników są m.in.: sale spotkań dla zespołów do pracy ad-hoc, phone boothy różnej wielkości (mieszczące nawet do 6 osób), duże centrum konferencyjne na VIII piętrze, specjalnie zaprojektowane dla Allegro tarasy łączące przestrzenie relaksu z miejscami do pracy pośród natury i na świeżym powietrzu i wiele więcej.

Realny wpływ na wygląd biura mieli też sami pracownicy Allegro. To właśnie oni decydowali o kolorach, grafikach czy materiałach, które teraz można podziwiać we wnętrzach.

Biuro W&W Consulting w Warszawie

W&W Consulting postanowił zmienić aranżację warszawskiego biura. Inwestor chciał zerwać z „bezpiecznym”, zachowawczym wizerunkiem branży BHP i zaprezentować się, zgodnie z rzeczywistością, jako dynamiczna, nowoczesna firma. W myśl zasady „safety first, but it can be cool” oczekiwał od zespołu projektowego MIXD znalezienia nowego estetycznego kodu dla swoich działań, wartości i siedziby spełniającej na co dzień istotną wizerunkową rolę.

Biuro W&W Consulting w Warszawie, proj. MIXD, fot. Studio Pion

– Biuro W&W Consulting mieści się na Pradze, w historycznej kamienicy. Nawiązanie do przemysłowego dziedzictwa tej okolicy wydawało się naturalne. Pomieszczenia podzieliliśmy przeszklonymi ściankami loftowymi, które pomogły wpuścić w głąb pomieszczeń dzienne światło. W kuchni zachowaliśmy charakterystyczne kwadratowe płytki ceramiczne, a w salach konferencyjnych pojawiła się „płytkopodobna” tapeta. Nie zabrakło też klasycznej lamperii – mówi Katarzyna Stasina, design manager MIXD.

Biuro Keyloop w Warszawie (Central Point)

Głównym celem postawionym przed architektami z Massive Design było stworzenie wyjątkowej przestrzeni, która pozwoli przyciągnąć pracowników do biura, nowej na naszym rynku organizacji. Ważnym aspektem było wprowadzenie w wystroju wnętrza elementów wywołujących pozytywne skojarzenia i nierzadko uśmiech na twarzy. Istotnymi są tu nie tylko elementy nawiązujące do branży, w której działa Keyloop oraz do historii Polskiej motoryzacji, ale też prawdopodobnie najwyżej położona sucha zjeżdżalnia w Polsce. Można dzięki niej zjechać z antresoli na niższy poziom, gdzie znajduje się główne wejście do biura.

Biuro Keyloop Warsaw, proj. Massive Design, pm. Savills, fot Szymon Polański

W strefie wejściowej, pozbawionej mebla recepcji centralne miejsce zajmują sofa wbudowana w elementy karoserii Polskiego Fiata 126p i unikatowy retro tor slot-carów. Do strefy wejściowej przylega utrzymana w formie nawiązującej do stacji benzynowej wielofunkcyjna kantyna połączona z salą do burz mózgów.

Przestrzeń do pracy zrealizowano w formie półotwartych kameralnych zakątków odseparowanych od otoczenia za pomocą zaprojektowanych na tą okoliczność regałów z tablicami do pisania, wbudowanymi donicami na zieleń i przestrzeniami do odkładania rzeczy. Miejsca spotkań przy otwartych stołach projektowych, oraz wspierające codzienną pracę budki do spotkań i wideokonferencji zostały zlokalizowane równomiernie pośród regularnych stanowisk pracy.

Biuro Prisjakt w Krakowie (Aquarius)

Siedziba Prisjakt w Krakowie mieściła się kiedyś w dwóch osobnych budynkach. Firma zamieniła je na jedno wspólne biuro urządzone w nieformalnym, domowym klimacie. Prisjakt oczekiwał od projektantów, że aranżacja biura będzie odzwierciedlać m.in. priorytet budowania poczucia społeczności wśród pracowników oraz podtrzymywania nieformalnej, domowej atmosfery. Tu można chodzić w kapciach, zespołowo piec ciasta, a nawet grać na konsoli.

Nowatorsko zaaranżowana przestrzeń pozwala zorganizować burzę mózgów, skupić się na indywidualnych zadaniach, udzielać towarzysko lub po prostu wyluzować – w zależności od aktualnych potrzeb. Niezwykłe miejsce dla Prisjakt Poland Sp. z o.o. zaprojektowała i zrealizowała platforma Colliers Define.

Nowe biuro Prisjakt Poland, projekt Colliers Define, fot. Adam Grzesik

Przestrzeń o powierzchni 1242 metrów kw., w budynku Aquarius w Krakowie, to przykład biura skomponowanego na miarę nowej epoki i oczekiwań zarówno zatrudniających, jak i zatrudnianych.

W nowym biurze open space jest więc specyficzny, urozmaicony dodatkowymi, wspólnymi „mini-przestrzeniami” i kameralnymi zakątkami, wyposażony w siedziska, na których można przysiąść i zorganizować spotkanie ad hoc. Oddzielony został od korytarza, który z kolei wije się meandrami po całym biurze i również tworzy układ przytulnych nisz. Stanowiska pracy ulokowano od strony, gdzie panuje cisza i jest też widok na zieleń; strefy do kontaktu, spotkań itp. mieszczą się od ulicy. Są tu, dostarczone przez Logan, miękkie siedziska, stoły projektowe i tablice.

Biuro CodeLab we Wrocławiu

Jak sami siebie nazywają, eksperci od zadań specjalnych z CodeLab potrzebowali komfortowego miejsca pracy, które zainspiruje do kreatywności, wymiany opinii i spotkania z drugim człowiekiem. Tę przestrzeń chcieli nierozerwalnie związać z miastem, w jakim się znajduje — Wrocławiem — i do współpracy nad tym założeniem zaprosili architektów z biura mode:lina.

Bezpośrednie sąsiedztwo biura z dworcem Wrocław Główny stało się inspiracją do „zaproszenia” tej przestrzeni do biur CodeLab. Strefa wejściowa pełna jest odniesień do zabytkowych wnętrz budynku dworca takich jak listwowe sufty i okienka kas biletowych, a drogę w biurze wskazują stylizowane oznaczenia peronów. W jednej z salek konferencyjnych — wagonie, można poczuć zew podróży, gdy z rastrowego suftu neonowy CodeLab puszcza oko do świecącego w ciemności Wrocławia Głównego.

Biuro CodeLab we Wrocławiu, proj. mode:lina, fot. Patryk Lewiński

Części wspólne to wycieczka po mieście, który oprócz ceglanych katedr i mostów ma do zaoferowania także dokonania architektury modernistycznej — np. domy handlowe Renoma i Kameleon. Gdzieniegdzie zza winkla wychylają się zaoblone portale kamienic zdobiące przejścia do pokojów pracy, a w oddali majaczy rozświetlony, otwarty 24h kiosk „kawa napoje słodycze” — biurowa kafeteria. W tym przekroju przez architekturę Wrocławia nie zabrakło miejsca dla współcześniejszych historii — w biurach CodeLab można przysiąść i porozmawiać w budkach o formach nawiązujących do sławnych Sedesowców.

Biuro PepsiCo w Warszawie (Centrum Praskie Koneser)

W maju br. globalny koncern z branży spożywczej PepsiCo przeprowadził się do nowej siedziby zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiego Centrum Praskiego Koneser, w biurowcu Monopol.

Przestrzeń wykonana dla PepsiCo reprezentuje nowy trend, który kształtuje się od czasu pandemii. Jest on związany z odchodzeniem od open space na rzecz różnorodnych, inspirujących stref, przeznaczonych do pracy zespołowej lub kreatywnej. Biuro oferuje różnorodne przestrzenie, a co za tym idzie zastosowano w nim wiele unikalnych rozwiązań i zadbano o detale.

Biuro PepsiCo w Warszawie, proj. MIXD, fot. mat. prasowe Tétris / Kinga Skalik

Do dyspozycji pracowników są sale konferencyjne, biurka do pracy na stojąco i siedząco, strefy z kanapami i innego typu siedziskami, miejsca do pracy w skupieniu jak wyciszone salki czy budki do prowadzenia rozmów telefonicznych. Dla zapewnienia płynności korzystania z biura zainstalowany został system do rezerwacji biurek i miejsc parkingowych za pomocą aplikacji PEPspace. Firma postawiła na nowoczesną przestrzeń dostosowaną do pracy hybrydowej oraz ekologiczne materiały z recyklingu, co jest spójne z jej strategią.

Za koncepcję biura zajmującego 3. i 4. piętro, o łącznej powierzchni 3 550 mkw., odpowiadała pracownia architektoniczna MIXD. Projekt wykonawczy przygotowała pracownia AD-STUDIO, a fit-out powierzono firmie Tétris.

Biuro Brain Embassy Czackiego w Warszawie

W warszawskim przedwojennym biurowcu, który przeszedł metamorfozę spod kreski Archicon, urządzono wnętrza coworkingu Brain Embassy. Za aranżację wnętrz odpowiada pracownia mode:lina, która w swoim projekcie odwołała się do historii budynku i mieszczącego się w nim kiedyś kultowego Teatru Kwadrat.

Coworking Brain Embassy Czackiego, proj. wnętrz mode:lina, fot. Patryk Lewiński

Gości od wejścia witają windy, nad którymi górują żarówki i oznaczenia niczym z wejść do broadwayowski teatrów. Kolejnym miejscem, które od wejścia zaskakuje jest wysokie patio z żyrandolem przechodzącym przez dwie kondygnacje. Uzupełnieniem motywu przewodniego są także salki konferencyjne, które przyjęły tematykę różnych aktywności artystycznych i technicznych związanych ze sztukami teatralnymi.

Biuro Ergo Technology & Services w Gdańsku

Biuro Ergo Technology & Services w Gdańsku znajduje się nieopodal stacji kolejowej Gdańsk Oliwa. Położoną na czterech piętrach przestrzeń architekci z pracowni Trzop Architekci zaaranżowali w morskim klimacie. We wnętrzach dominują kolory morza i piasku: znajdziemy je między innymi zarówno na stropie w ciągach komunikacyjnych, na ścianach salek spotkań czy też w kantynie znajdującej się na parterze budynku.

Biuro Ergo Technology & Services, proj. Trzop Architekci, fot. fotomohito

Odwołaniom do nadmorskiej natury towarzyszą także nawiązania architektury i tożsamości regionu. Na fornirowanych okładzinach wyfrezowane zostały kształty gdańskich kamienic, a w sali konferencyjnej mobilną ściankę wyklejono sylwetkami stoczniowych żurawi. Położona na parterze kantyna została wykończona ręcznie wykonywanymi kaflami - odwołanie do tradycyjnych gdańskich pieców kaflowych.

Do dyspozycji pracowników są stanowiska pracy wyposażone w ergonomiczne meble oraz różnego rodzaju salki, dedykowane większym i mniejszym spotkaniom. Nieformalnym spotkaniom i integracji sprzyjają zaaranżowane w różnych miejscach kąciki z meblami wypoczynkowymi czy siedziska w zabudowie meblowej.

Biuro Grupy Żywiec w Warszawie (Browary Warszawskie)

Od wielu lat siedzibą Grupy Żywiec był warszawski Mokotów, ale stare biuro nie odpowiadało potrzebom organizacji. Grupa Żywiec podjęła decyzję o zmianie lokalizacji biura, finalnie decydując się na najbardziej piwne miejsce w Warszawie, czyli Browary Warszawskie. Do współpracy zaprosiła specjalistów z CBRE. W projekcie brało udział kilka zespołów CBRE: dział wynajmu powierzchni biurowej, strategii środowiska pracy i zarządzania zmianą, architekci oraz dział zarządzania projektami.

Siedziba Grupy Żywiec w Browarach Warszawskich fot. mat. Grupy Żywiec

Nowoczesny i funkcjonalny design inspirowany browarami marki Żywiec łączy industrialny charakter z przytulnym wystrojem. Jest on także spójny z architekturą wyjątkowego kompleksu Browary Warszawskie.

Nowe biuro Grupy Żywiec zajmuje 4 tys. mkw. i położone jest na dwóch ostatnich piętrach budynku. Przede wszystkim zostało zaaranżowane z myślą o potrzebach pracowników. Zadbano o ergonomię miejsc pracy, dobre oświetlenie oraz nowoczesną infrastrukturę IT. Nie ma tu wielkich open spaceów. W zamian zaproponowano kameralne strefy z kilkoma biurkami oraz zróżnicowane funkcjonalnie przestrzenie wspierające realizowane zadania. Pracownicy mogą zmieniać miejsce pracy w dowolnym momencie dnia, zgodnie z potrzebami.

Biuro STM Cyber w Warszawie (Business Garden)

Prace nad nową siedzibą firmy STM Cyber rozpoczęły się w trakcie trwania pandemii. Rozwijająca się firma z branży cyber-bezpieczeństwa ze śmiałością i przekonaniem podeszła do zmiany biura. Nową siedzibę STM Cyber zlokalizowano w Business Garden w Warszawie. Do współpracy nad projektem zaproszono firmę Interiors.

Biuro STM Cyber w Warszawie, proj. Interiors, fot. Piotr Krajewski

Już na samym wejściu do nowej siedziby STM Cyber czuć awangardowy i nietypowy dla standardowych biur klimat. Mieszają się tu konsekwentnie jaskrawe kolory w meblach, ościeżnicach czy elementach wyposażenia w zestawieniu z ciemnym, miejscami tajemniczo-mrocznym wnętrzem, podbite dużą „dawką” różnorodnego oświetlenia.

Pod względem funkcjonalnym biuro podzielone jest na dwie strefy: serce biura, czyli strefa wspólna, gdzie znajduje się miejsce spotkań (chillout, strefa gier i jadalnia) oraz pokoje pracy – pokoje poszczególnych działów, gabinety i pokoje spotkań – sala konferencyjna i silent room. Każde z pomieszczeń ma zarówno spersonalizowane wyposażenie, jak i sam wystrój wnętrza.

Biuro Allegro w Poznaniu (Nowy Rynek)

W budynku Nowy Rynek w Poznaniu pracownicy Allegro mają do dyspozycji blisko 25 000 mkw przestrzeni. Firmie zależało na stworzeniu bardzo komfortowych warunków do pracy, dlatego jednym z ważniejszych celów było zaprojektowanie ergonomicznych i elastycznych stanowisk pracy dostosowanych do modelu pracy hybrydowej dla zespołu 2700 osób. Za projektem nowego biura, podobnie jak siedziby firmy w Warszawie, stoi pracownia The Design Group.

Allegro wyposażyło więc swoje nowe biuro w elektrycznie regulowane biurka do pracy siedzącej oraz stojącej (typu Stand Up), które pozwalają na dostosowywanie wysokości blatu w zależności od potrzeb pracownika. Dla poprawienia akustyki w miejscach pracy, zainstalowane zostały panele akustyczne, które znajdują się zarówno pomiędzy stanowiskami pracy, jak i w lampach i przesłonach, dzięki czemu zredukowany został hałas i pogłos we wnętrzach biura.

Biuro Allegro w Poznaniu, proj. The Design Group, fot. fotomohito

Przestrzeń siedziby Allegro została zaprojektowana tak, aby umożliwić przenikanie się środowiska i otoczenia w miejscu pracy, łamiąc przy tym standardowy, tradycyjny wygląd biura. Przestrzenie do pracy cichej w wygodnych fotelach, salki spotkań z hokerami na kilka osób, ale także amfiteatry, centrum konferencyjne z kilkoma aulami, ogromny taras, kantyny czy niesamowicie zielone jungle roomy – to tylko kilka z pomieszczeń, z jakich mogą korzystać pracownicy poznańskiego biura. Na pierwszym piętrze znajduje się bajkowo wyglądające przedszkole dla najmłodszych, którego wiele elementów designu jest spójnych z częścią biurową.

Biuro Brain Embassy w Warszawie (PDT Wola)

W legendarnym budynku dawnego Powszechnego Domu Towarowego Wola 1 sierpnia otwarto najnowszą lokalizację coworku Brain Embassy. PDT Wola to słynny obiekt zaprojektowany przez Michała Przerwę-Tetmajera, architekta zaangażowanego w odbudowę zrujnowanej po wojnie Woli. We wnętrzach każdy architektoniczny został dopracowany tak, aby przestrzeń jak najlepiej oddawała klimat PRL-u.

Coworking Brain Embassy Młynarska w budynku PDT Wola, fot. fotomohito

Nawiązaniem jest choćby charakterystyczna dla Brain Embassy stara cegła, ale tym razem ułożona w pionie, odwołując się do oryginalnej elewacji pobliskiego baru Wenecja, słynnego w latach 60-tych. Biuro projektowe Archicon wzbogaciło przestrzeń coworkingu również o takie elementy, jak samochód „Warszawa M20”, budki telefoniczne w formie tych oryginalnych z lat 60-tych, stary tramwaj czy też pokój do drzemki nawiązujący do przedziału kuszetki.

Coworking oferuje strefy o różnych funkcjach i charakterach - od miejsc do pracy w ciszy i skupieniu, do sal spotkań czy przestronnej sali warsztatowej z pełnym wyposażeniem. Wykorzystanie biurek z elektryczną regulacją wysokości oraz funkcjonalnych foteli obrotowych umożliwiło stworzenie przestrzeni w najwyższym standardzie ergonomicznym. Dodatkowo komfort pracy najemców zapewniają stymulujące kolory, inspirujący design czy dostęp do naturalnego światła.

Biuro Unilever w Warszawie (Eurocentrum)

Massive Design zaprojektowali przebudowę Unilever Eurocentrum. Zmienione zostały funkcjonalność, wystrój, a także organizacja przestrzeni. Zrównoważony rozwój, różnorodność i inkluzywność są jednymi z głównych motywów przewodnich dla nowo zaprojektowanej przestrzeni.

Główny nacisk położono na przestrzenie spotkań, które zostały dostosowane do wciąż zmieniających się potrzeb. Zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić łatwą ich rearanżację czy zmianę sposobu ich wykorzystania. Z klasycznych sal konferencyjnych uzyskano przestrzenie wielofunkcyjne dające możliwość pracy warsztatowej, prezentacyjnej czy szkoleniowej.

Biuro Unilever w Warszawie (Eurocentrum), proj. Massive Design, fot. Szymon Polański

Nowy plan biura jest pełen zakamarków, gdzie można się odseparować od gwaru pracy wspólnej. Sprzyja temu układ budynku Eurocentrum, w którym wokół komunikacji znajdują się przestrzenie głośniejsze, przeznaczone do współpracy, a bliżej fasady, w miejscach głębszego traktu budynku projektanci z Massive Design zaproponowali lokalizację stref do pracy w skupieniu.

Ponieważ jednym z kluczowych założeń nowego biura Unilever było zminimalizowanie jego wpływu na środowisko, projekt zakładał ponowne użycie wybudowanych elementów i wyposażenia biura. Rzecz dotyczyła istniejących ścian, przeszkleń, sufitów, w tym sufitów dekoracyjnych, oświetlenia, zabudów kuchennych, łączników, sterowników, floorboxów czy nawet jednostek wentylacji i klimatyzacji.

Biuro ISS Hub w Warszawie (Fabryka Norblina)

Biuro ISS Hub jest zlokalizowane w Fabryce Norblina, wielofunkcyjnym kompleksie na warszawskiej Woli należącym do Grupy Capital Park. Biuro otrzymało najwyższą w historii ocenę i certyfikację „Platinum” w ewaluacji Mobility Mojo, organizacji analizującej udogodnienia poprawiające dostępność miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Biuro ISS Hub w Fabryce Norblina, fot. mat. prasowe

Szerokie przejścia i drzwi, proste oznakowanie sprzyjające łatwej orientacji, przestronne windy, obniżona lada recepcji, kolory stosowane z myślą o osobach niedowidzących, rampy przy tarasach, a także odpowiednie uchwyty meblowe, to kilka przykładów rozwiązań zastosowanych w nowej siedzibie ISS w Warszawie.

Całość zaprojektowała i wybudowała firma ISS w ramach własnych zespołów: SIGNAL, Workplace Management Polska, Capital Projects Polska.

Biuro Wedel w Warszawie

Firma Wedel postanowiła odnowić wnętrza własnej siedziby, w której działa nieprzerwanie od 86 lat. W proces projektowy zostali zaangażowani pracownicy, którzy chętnie wskazywali, co powinno znaleźć się w odświeżonym biurze. W proces projektowy zostali zaangażowani pracownicy, którzy chętnie wskazywali, co powinno znaleźć się w odświeżonym biurze.

- Nowe biuro stworzyliśmy z myślą o pracownikach i dlatego to ich potrzeby i sugestie miały największy wpływ na decyzje w kwestii ostatecznego wyglądu wedlowskiego biura. Nie wyobrażaliśmy sobie pominięcia ich pomysłów przy tworzeniu przestrzeni, z której mają korzystać – w końcu „nasz przepis to ludzie”! – zauważa Blanka Pabisiak, kierownik Administracji i Floty.

Biuro Wedel w Warszawie, fot. mat. prasowe

Projektując biuro, firma dostosowała parter budynku w pełni do wymagań osób z niepełnosprawnościami. Ta grupa pracowników brała aktywny udział w konsultacjach z architektami, a także ma swojego przedstawiciela w zespole projektowym, dzięki czemu przestrzeń jest nie tylko zgodna z wymogami prawa, ale realnie odpowiada na ich potrzeby.

W nowym biurze nie zabrakło ekologicznych rozwiązań. Zaprojektowano je przede wszystkim tak, by zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, wykorzystując większe kanały wentylacyjne, ograniczając dopływ powietrza do pomieszczeń nieużytkowanych czy stosując zawory z siłownikami przy grzejnikach, które uniemożliwiają jednoczesne działanie instalacji ogrzewania i chłodzenia. Wprowadzono również oświetlenie LED-owe i czujniki ruchu.