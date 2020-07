TOP 15 nowo otwartych lokali gastronomicznych w Polsce. Te gastro-koncepty zachwycają designem

Po lockdownie związanym z pandemią Covid-19, restauracje i kawiarnie powoli wracają do życia. Choć koronawirus namieszał w branży, w ciągu ostatnich miesięcy na gastro mapie Polski pojawiło się wiele ciekawych konceptów: kawiarni, odmienionych lub zupełnie nowych food-courtów w centrach handlowych, czy restauracji zachwycających wysmakowanym wnętrzem. Oto TOP 15 nowo otwartych gastro konceptów, które cieszą oko dobrym designem.

Niezwykły design i ciekawa historia - Green Caffè Nero w biurowcu Generation Park na warszawskiej Woli



projekt: Grażyna i Marcin Piotrowscy

Najnowsza kawiarnia Green Caffè Nero otworzyła się w miejscu, które łączy pokolenia. W środku znajdują się własnego projektu bar, meble w stylu Biedermeier, a przede wszystkim niezwykłe przeszklenia nawiązujące do cerkiewnych witraży. Nowe Green Caffè Nero zlokalizowane jest w biurowcu Generation Park na warszawskiej Woli.

- Współpracujące z nami od lat duo architektów, Grażyna i Marcin Piotrowscy, czerpią inspiracje z rzeczy często bardzo nieoczywistych. To dzięki nim nasze wnętrza są tak inne i wyjątkowe. Tym razem postanowili w wystroju lokalu nawiązać do dekoracji cerkwi, a w szczególności do powstałych w latach 70. witraży obecnych w jednej z warszawskich świątyń. Ich kolorystyka, forma i gra świateł została odzwierciedlona w przesłonach ze szkła widocznych w naszej nowej kawiarni – opisuje proces tworzenia wnętrza Agata Milewska, odpowiedzialna za marketing i komunikację marki Green Caffè Nero.



Amerykański klimat w stolicy - TGI Fridays przy ul. Chmielnej w Warszawie



projekt: Forbis Group

Główne wyzwania wynikały ze specyfikacji budynku, który objęty jest ochroną konserwatora. - Stanęliśmy przed wyzwaniem dostosowania przestrzeni o przeznaczeniu handlowym, zlokalizowanej w zabytkowej tkance zabudowy ulicy Chmielnej, do funkcji gastronomicznej. W związku z tym, że klient zaangażował nas na bardzo wstępnym etapie procesu inwestycyjnego mogliśmy wykonać pełny audyt powierzchni pod kątem technicznym. Dzięki dogłębnej analizie uniknęliśmy ryzyka związanego z dostosowaniem lokalu do potrzeb działalności gastronomicznej – zaznacza Mateusz Laskowski, członek zarządu Forbis Group.

- Projekt jest implementacją amerykańskiej sieci restauracji TGI Fridays. Charakterystycznym elementem przestrzeni jest strefa główna restauracji ze świetlikiem w postaci kopuły. Świetlik nadaje wnętrzu przestrzenności oraz wpływa na grę światła w pomieszczeniu - w zależności od pory dnia. Dodatkowym akcentem było wprowadzenie do założenia projektowego „local touch”. Zrealizowaliśmy to między innymi dzięki wykończeniu posadzki przy barze warszawskimi gorsecikami, czyli tradycyjną mozaiką, wykorzystywaną w starych, warszawskich kamienicach – zdradza Magdalena Kołodziej, architekt, Design Department z Forbis Group.