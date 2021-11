TOP 20: Najbardziej designerskie biura w Warszawie otwarte w ostatnich miesiącach

Google, Red Bull, Universal Music Polska, Yves Rocher - biurowa Warszawa rośnie w siłę. Ostatnie miesiące pokazały, że na designerskie biura w stolicy decydują się sami giganci. I nie szczędzą środków na zaskakujące aranżacje wnętrz. Zobaczcie sami!

REKLAMA

Google / projektant: MOLA Architecture

Zobacz także -> Google otwiera w Warszawie biuro, które zajmie 14 pięter. Zaglądamy do środka!

W kompleksie The Warsaw Hub, gigant z doliny krzemowej zlokalizował największe centrum rozwoju technologii chmury Google w Europie. Biuro zajmuje 14 pięter i 20 tys. mkw. przestrzeni. Inspiracją dla zaprojektowania każdego z nich były różne regiony Polski. Do dyspozycji pracowników i odwiedzających będzie taras zewnętrzny wraz z kawiarnią zlokalizowany na 31. piętrze oraz kantyna. Projekt uwzględnił także wiele udogodnień, takich jak np. siłownia, biblioteka, pokoje rozrywki czy pokoje dla rodziców z dziećmi.

Echo Investment w Browarach Warszawskich / projektant: MIXD

Zobacz także -> Zaglądamy do biura Echo Investment w Browarach Warszawskich. We wnętrzach – Incepcja

Nowe biuro Echo Investment znajduje się przy ul. Grzybowskiej, na 7. piętrze najwyższego biurowca w Browarach Warszawskich. Pracownicy mają do dyspozycji ponad 1200 mkw. powierzchni, w tym m.in. reprezentacyjny salon, przestronne i funkcjonalne sale konferencyjne czy przestrzeń do pracy w open-space. Główną inspiracją dla projektantów biura był film ‘’Incepcja’’ w reżyserii Christophera Nolana. – Słynna scena z filmu, kiedy to miasto pod wpływem projektowania „zagina” się w czasoprzestrzeni i wypełnia horyzont, stała się bezpośrednią inspiracją dla projektu. Wykorzystaliśmy ją zarówno estetycznie, jak i funkcjonalnie. Wnętrze jest bardzo ciepłe, zapraszające, wręcz domowe, co równoważy odważny detal i liczne nawiązania do konstrukcji budowlanych. Echo Investment realizuje inwestycje, które mają ogromny wpływ na polskie miasta. Projekt biura miał to odzwierciedlać – mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny MIXD, pracowni architektonicznej odpowiedzialnej za projekt.

Red Bull / projektant: MXCF Architekci

Zobacz -> Biuro, które dodaje skrzydeł. Tak pracuje załoga Red Bulla w Forcie Mokotów!

Red Bull, działająca globalnie marka znana nie tylko z oferowanych przez siebie produktów, ale też i dużej aktywności wokół unikalnego konceptu marketingowego, doceniła oryginalność i pewna surowość przestrzeni XIX-wiecznego Fortu Mokotów z bogatą historią, tworzącego niezwykłe miejsce na mapie Warszawy. Łączący postindustrialny klimat, zieleń oraz mix funkcji z dużą domieszką kultury to doskonałe miejsce dla marki mającej w DNA takie wartości jak: energia, pomysłowość, kreacja, sport czy inspiracja.

Sony Music Polska / projektant: Rave Architects