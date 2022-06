TOP 20: PepsiCo, Grupa Żywiec, Maczfit. Oto najbardziej designerskie biura I połowy 2022 roku

Pierwsze półrocze 2022 r. obfitowało w gorące newsy dotyczące hucznych otwarć nowych siedzib znanych firm. Architekci? Tylko ci najpopularniejsi. Lokalizacja? Prestiżowa, a prym wiodą Browary Warszawskie.

REKLAMA

Biuro PepsiCo w Warszawie

W budynku Monopol, w Centrum Praskim Koneser w Warszawie, firma PepsiCo otworzyła swoją nową główną siedzibę. Kompleksowe działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, które marka stara się wdrażać na co dzień, znalazły odzwierciedlenie w organizacji nowego biura.

– Podczas projektowania biura przyświecały nam dwa główne cele. Po pierwsze chcieliśmy, aby nasi pracownicy czuli się komfortowo w nowej siedzibie i cieszyli się różnorodnością dostępnych w niej przestrzeni. Po drugie, naszym założeniem było to, aby biuro reprezentowało wartości, którymi kierują się pracownicy PepsiCo. Zadbaliśmy więc o to, by nasze marki były centralnym elementem aranżacji wnętrza, oddając energię, pasję i dumę z naszej firmy w każdym detalu. Dążyliśmy do tego, aby każda przestrzeń była otwarta, przyjazna, przystępna i dawała poczucie prawdziwej współpracy – powiedziała Agata Shen, dyrektor HR PepsiCo Polska. – Chcemy udowodnić, że działania ekologiczne są istotne i możliwe do wdrożenia już dzisiaj. Przyszłość naszej planety zależy od poziomu świadomości i społecznej odpowiedzialności organizacji działających na terenie Polski i na całym świecie. My przyjmujemy tę odpowiedzialność i pokazujemy, jak organizować pracę w sposób zrównoważony – dodała Agata Shen.

W budynku Monopol, w Centrum Praskim Koneser w Warszawie, firma PepsiCo otworzyła swoją nową główną siedzibę, fot. mat. pras.

Nowe biuro PepsiCo wyróżnia się licznymi rozwiązaniami prośrodowiskowymi, co wpisuje się w realizowaną strategię pep+, czyli strategiczną transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju. W ramach ekologicznych założeń PepsiCo i w myśl zasady „zero waste”, w nowej lokalizacji zrezygnowano z plastikowych butelek. Zamiast tego udostępniono wodę z kranu, nalewaki do napojów marek PepsiCo oraz saturujące urządzenia SodaStream. Meble używane w biurze powstały z materiałów pochodzących z recyklingu np. blat recepcyjny oraz blaty kuchenne wykonane zostały z nakrętek od butelek. Warto dodać, że firma postawiła również na bardziej ekonomiczne i zrównoważone wykorzystanie przestrzeni – wprowadzono rezerwację biurek (shared desk) oraz miejsc parkingowych poprzez dedykowaną aplikację PEPspace.

Siedziba Glosel w Białymstoku

Spółka Glosel, właściciel takich tytułów, jak Taniaksiążka.pl czy Bee.pl ma nową siedzibę w Białymstoku. Za projektem wnętrz stoi warszawska pracownia Pik Studio przy współpracy z Tauart, którzy wykonali designerskie płaskorzeźby.

Wydawnictwo Glosel, właściciel takich tytułów, jak Taniaksiążka.pl, Bee.pl i Wydawnictwokobiece.pl. ma nową siedzibę w starej fabryce w Białymstoku, fot. Pik Studio

- Projekt wnętrz dla Glosel był dla nas nie lada wyzwaniem, a zarazem jednym z naszych ulubionych projektów. Szczególnie, że sam projekt oraz jego realizacja tworzyliśmy w szczycie epidemii Covid-19. Właściciele spółki zaufali nam. Chcieli czegoś nowego, pozytywnego, oraz funkcjonalnego – opowiada Kuba Kasprzak, architekt i współwłaściciel PIK Studio.

Biuro o pow. ponad 1 tys. mkw. mieści się w Białymstoku. - Najtrudniejszym zadaniem było zestawienie funkcjonalne oraz logistyczne, jak zaprojektować przestrzeń do pracy dla dużej liczby osób tak, aby ze sobą pracowały w symbiozie i każdy pracownik czuł się dobrze. Postawiliśmy na odważne kształty i kolory – nadmienia Kasprzak.

Siedziba Grupy Żywiec w Browarach Warszawskich

Od wielu lat siedzibą Grupy Żywiec był warszawski Mokotów, ale stare biuro nie odpowiadało potrzebom organizacji. Grupa Żywiec podjęła decyzję o zmianie lokalizacji biura, finalnie decydując się na najbardziej piwne miejsce w Warszawie, czyli Browary Warszawskie. Do współpracy zaprosiła specjalistów z CBRE.

Żywiec podjęła decyzję o zmianie lokalizacji biura, finalnie decydując się na najbardziej piwne miejsce w Warszawie, czyli Browary Warszawskie, fot. mat. pras.

Nowoczesny i funkcjonalny design inspirowany browarami marki Żywiec łączy industrialny charakter z przytulnym wystrojem. Jest on także spójny z architekturą wyjątkowego kompleksu Browary Warszawskie.

Nowe biuro Grupy Żywiec zajmuje 4 tys. mkw. i położone jest na dwóch ostatnich piętrach budynku. Przede wszystkim zostało zaaranżowane z myślą o potrzebach pracowników. Zadbano o ergonomię miejsc pracy, dobre oświetlenie oraz nowoczesną infrastrukturę IT. Nie ma tu wielkich open spaceów. W zamian zaproponowano kameralne strefy z kilkoma biurkami oraz zróżnicowane funkcjonalnie przestrzenie wspierające realizowane zadania. Pracownicy mogą zmieniać miejsce pracy w dowolnym momencie dnia, zgodnie z potrzebami.

Biuro Maczfit w Warszawie

Firma cateringowa Maczfit przeniosła swoją siedzibę do biurowca Office Park na warszawskim Wilanowie. Interbiuro było odpowiedzialne za prace związane z wykończeniem wnętrz biura o powierzchni 700 mkw.

Główną dekorację przestrzeni biura Maczfit stanowi zieleń, obecna nie tylko w formie roślin doniczkowych, ale również pnącz, fot. Szymon Polański

Powierzchnia zyskała całkowicie nowy układ pomieszczeń przy zastosowaniu w większości ścian szklanych, dzięki czemu tworzy jasne i przyjazne środowisko pracy. Główną dekorację przestrzeni stanowi zieleń, obecna nie tylko w formie roślin doniczkowych, ale również pnącz "wychodzących" z sufitu.

Oprócz wydzielenia gabinetów miejsce swoje znalazły pomieszczenia takie jak: sala ćwiczeń, kuchnia, część recepcyjna z kanapami i fotelami. Z kolei do pracy w większych zespołach czy też do spotkań z kontrahentami przygotowane zostały trzy sale konferencyjne o różnej wielkości.

Biuro CodeLab we Wrocławiu

CodeLab ma nową siedzibę w Sagittarius Business House we Wrocławiu. Za projektem biura stoi pracownia mode:lina.

Bezpośrednie sąsiedztwo biura z dworcem Wrocław Główny stało się inspiracją do „zaproszenia” tej przestrzeni do biur CodeLab, fot. Patryk Lewiński

Bezpośrednie sąsiedztwo biura z dworcem Wrocław Główny stało się inspiracją do „zaproszenia” tej przestrzeni do biur CodeLab. Strefa wejściowa pełna jest odniesień do zabytkowych wnętrz budynku dworca takich jak listwowe sufty i okienka kas biletowych, a drogę w biurze wskazują stylizowane oznaczenia peronów. W jednej z salek konferencyjnych — wagonie, można poczuć zew podróży, gdy z rastrowego suftu neonowy CodeLab puszcza oko do świecącego w ciemności Wrocławia Głównego.

Części wspólne to wycieczka po mieście, który oprócz ceglanych katedr i mostów ma do zaoferowania także dokonania architektury modernistycznej — np. domy handlowe Renoma i Kameleon. Ich opływowe formy i charakterystyczne, odcinające się ciemne gzymsy znalazły swoje odbicie w podziałach i wzorach sufitów i posadzek, wydzielających przestrzeń biura na strefy komunikacyjne i strefy pracy.

Biuro Wella Company w Łodzi

Wella Company to firma znana z produkcji kosmetyków do pielęgnacji włosów. W jej portfolio znajdują się takie kultowe marki jak: Wella Professionals, Clairol, OPI, Nioxin i ghd. Całkiem niedawno w skali globalnej przeszła zmiany organizacyjne i postawiła na budowanie kultury startupowej, sprzyjającej kreatywnemu podejściu do biznesu.

Na swoją drugą siedzibę w Polsce wybrała efektowny budynek Bramy Miasta w Łodzi. Kompleksowym przygotowaniem wnętrz w modelu Design and Build – czyli projektem i pracami fit-out – zajęła się firma Tétris. Zaledwie 9 tygodni wystarczyło na stworzenie stylowego, oddającego charakter organizacji biura o powierzchni niemal 1500 mkw.

Motywem przewodnim występującym w przestrzeni są wielkie kropki, które nawiązują do próbki farby, fot. Kinga Skalik Fotografia

Motywem przewodnim występującym w przestrzeni są wielkie kropki, które nawiązują do próbki farby. Zostały one namalowane na powierzchniach lub wykonane z paneli tapicerowanych. Ciekawym rozwiązaniem jest też tapeta w modne obecnie wzory Terazzo, które występują najczęściej w płytach ściennych i podłogowych. Zostały one odpowiednio zeskalowane i zastosowano w nich barwy przewodnie koncepcji.

Biuro Axpo w Warszawie

Naszpikowane odważnymi detalami nawiązującymi do źródeł energii - takie jest biuro Axpo w The Warsaw Hub projektu pracowni Bit Creative. Dominuje naturalne drewno, jasne przestrzenie, a całości dopełniają rośliny oraz elementy w wesołych kolorach nowego brandingu. Ponadto, w różnych miejscach biura umieszczono neony z inspirującymi hasłami oraz dekoracje z mchu.

Pomieszczenia są jasne i pełne światła – głównie naturalnego, którego nie brak na 25 piętrze. Gdy jednak zajdzie słońce, przestrzeń rozświetla się dziesiątkami różnych lamp LED. Przewodzą im dwie splecione linie światła, które okalają całe biuro i nawiązują do stale płynącej energii.

Naszpikowane odważnymi detalami nawiązującymi do źródeł energii - takie jest biuro Axpo w The Warsaw Hub projektu pracowni Bit Creative, fot. fotomohito

Na nowe biuro Axpo składa się przestronna recepcja, przestrzeń biurowa w formacie open space, 6 pokoi do pracy cichej, 3 miejsca do zespołowej pracy kreatywnej wyposażone w interaktywne tablice i wygodne pufy oraz 7 sal konferencyjnych, z których każda nawiązuje wystrojem do innego rodzaju energii z portfolio Grupy Axpo. Dwie największe sale – Small Wind i Big Wind – charakteryzuje biel, falowany sufit oraz lampy w kształcie wiatraków.

Siedziba Playtika w Browarach Warszawskich

Browary Warszawskie i budynek Biura przy Warzelni stały się domem dla firmy Playtika, działającej w sektorze popularnych gier mobilnych, tj. Bingo Blitz, Board Kings, Solitaire Grand Harvest i Redecor.

Nowe biuro Playtika znajduje się w historycznej dzielnicy Warszawy, w otoczeniu najlepszych restauracji i udogodnień miejskich, terenów zielonych i pięknej architektury. Cały kampus jest kwintesencją przestrzeni stworzonej z myślą o stylu życia w nowoczesnym mieście i symbolem rozkwitu współczesnej Warszawy. Projekt biura został opracowany zgodnie z DNA Playtiki, oferując przestrzeń kawiarnianą, strefy relaksu, pokój gier, a nawet specjalną salę do pracy kreatywnej.

Browary Warszawskie i budynek Biura przy Warzelni stały się domem dla firmy Playtika, działającej w sektorze popularnych gier mobilnych, tj. Bingo Blitz, Board Kings, Solitaire Grand Harvest i Redecor, fot. mat. pras.

- Rodzina Playtika® w Warszawie rozwinęła się szybko i stała się wielokulturowym centrum, w którym profesjonaliści i utalentowani deweloperzy nie tylko z Polski, ale z całego świata wspierają misję Playtika®, aby zapewniać rozrywkę w myśl hasła „Infinite Ways to Play” – komentuje Shlomi Aizenberg, dyrektor operacyjny w Playtika.

Biuro 7R w Warszawie

W biurowcu Metropolitan, przy pl. Piłsudskiego 3 w Warszawie, powstała przestrzeń pracy dla marki 7R, która nawiązuje do stylu samego budynku – jest pełna nieregularnych kształtów i przeszkleń. Za koncepcję aranżacji wnętrza i prace wykończeniowe odpowiada Tétris.

Na powierzchni ponad 1 300 mkw. dominują elementy wykonane z drewna, dzięki któremu dodatkowo osiągnięto właściwy poziom akustyczny pomieszczeń, uzupełnione o wysokiej jakości materiały ze stali i szkła. Biuro jest połączeniem otwartej przestrzeni oraz kameralnych sal do spotkań i pokoi.

W biurowcu Metropolitan, przy pl. Piłsudskiego 3 w Warszawie, powstała przestrzeń pracy dla marki 7R, która nawiązuje do stylu samego budynku – jest pełna nieregularnych kształtów i przeszkleń, fot. mat. pras.

W biurze zaprojektowane zostały różnorodne, komfortowe przestrzenie dopasowane pod konkretne działy, ale i sprzyjające współpracy pomiędzy nimi. W aranżacji znalazło się dużo powierzchni przeznaczonej na zamontowanie whiteboardów i pinboardów, coffee pointy czy podnoszone stoły do pracy kreatywnej. Istotne miejsce w projekcie zajęła tętniąca życiem recepcja z otwartą przestrzenią w stylu kawiarnianym, umożliwiająca przeprowadzanie krótkich spotkań oraz otoczona salami konferencyjnymi.

Biuro pracowni Sikora Wnętrza w Gdańsku

Dwa lata trwało urządzanie biura pracowni architektonicznej Sikora Wnętrza, które finalnie zakończyło się w tym roku. Jan Sikora, architekt i właściciel Sikora Wnętrza sam podjął się stworzenia projektu biura dla swojego dream teamu.

Nic tu nie ma przypadkowego, a każdy przedmiot w pracowni skrywa wyjątkową historię. Ma ją riksza, która przyjechała z Indii, statek Titatnic zbudowany z klocków Lego przez syna czy stół od Krystyny Łuczak-Surówki, przy którym pracowała. Jest również pomarańczowe drewniane krzesło na trzech nogach będące ostatnim dyplomem zrealizowanym na ASP w pracowni Haliny Kościukiewicz nim odeszła na emeryturę czy namalowany ręcznie przez Jana Sikorę ptak.

Dwa lata trwało urządzanie biura pracowni architektonicznej Sikora Wnętrza, które finalnie zakończyło się w tym roku. Jan Sikora, architekt i właściciel Sikora Wnętrza sam podjął się stworzenia projektu biura dla swojego dream teamu, fot. mat. pras.

- Nie miało to być typowe biuro. Zależało mi na budowaniu wspólnoty. To jest dom twórczy, przestrzeń naszej bytności, gdzie mamy czuć się dobrze, komfortowo i jak u siebie – zaznacza Jan Sikora.

Głównymi założeniami projektowymi było stworzenie miejsca łączącego trzy aspekty: warsztat twórców, przyszłość i elegancję.

Siedziba 3M we Wrocławiu

Nowa siedziba 3M we Wrocławiu powstała według projektu specjalistów z pracowni Massive Design. W biurze znalazł się coworking, pokoje do gier i sporo zielonych, relaksujących stref wyciszenia z fotelami do masażu. Niestandardową przestrzenią jest salon pokazowy, zaprojektowany w myśl awangardowej koncepcji statku kosmicznego.

Spora część nowego biura przeznaczona została do wirtualnych spotkań i wideokonferencji. Pojawiły się tam również tzw. „budki telefoniczne”, które umożliwią komfortowe prowadzenie krótkich rozmów. Dostępna jest też duża powierzchnia co-workingowa – nie tylko tzw. open space’y i sale spotkań, ale również audytoria i sale szkoleniowe.

W nowym biurze 3M Global Service Center Poland nie zabrakło też zielonych, relaksujących stref wyciszenia. Pojawiły się również pokoje do gier oraz pomieszczenia z fotelami do masażu.

Nowa siedziba 3M we Wrocławiu powstała według projektu specjalistów z pracowni Massive Design, fot. mat. pras.

Niezwykle interesującą i niestandardową przestrzenią w biurze 3M jest z kolei salon pokazowy, zaprojektowany w myśl awangardowej koncepcji statku kosmicznego, w którym będzie można obejrzeć rozmaite produkty stworzone przez amerykańską firmę.

Biuro Ørsted w Warszawie

Jak najmniejszy ślad środowiskowy w trakcie realizacji - taki był cel pracowni Workplace w trakcie prac nad nowym biurem firmy Ørsted, światowego lidera w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej.

Głównym celem było stworzenie przestrzeni do pracy, która podkreśla ducha innowacyjności, optymizmu i miłości do natury. - W trakcie wspólnych warsztatów z zarządem wyszczególniliśmy cztery strategiczne założenia projektu: zmniejszenie negatywnego wpływu środowiskowego, zapewnienie najwyższej jakości ergonomicznych stanowisk pracy, a także komfortu akustycznego i zaprojektowanie wielu przestrzeni do różnych aktywności, w tym otwartej strefy spotkań całej firmy, wsparcie dobrego stanu zdrowia fizycznego i równowagi emocjonalnej pracowników oraz możliwość przearanżowania przestrzeni w celu łatwej zmiany charakteru pracy z indywidualnej na zespołową - mówią architekci.

Jak najmniejszy ślad środowiskowy w trakcie realizacji - taki był cel pracowni Workplace w trakcie prac nad nowym biurem firmy Ørsted, fot. mat. pras.

Brain Embassy w dawnej siedzibie Teatru Kwadrat w Warszawie

Piąta już lokalizacja Brain Embassy w Warszawie przyciąga nie tylko osoby poszukujące biura, lecz także miłośników wyjątkowego designu. Modernistyczny budynek 1953 roku, w którym od lat 80-tych mieściła się siedziba Teatru Kwadrat skrywa wnętrza inspirowane m.in. Broadwayem. Za projekt bryły, który obejmował przebudowę i nadbudowę zabytkowego budynku odpowiada Archicon Szczesiuk & Wilczek. Projekt wnętrz BE Czackiego przygotował poznański zespół architektów z biura mode:lina.

– Staraliśmy się umiejętnie poruszać między inspiracjami teatralnymi i różnymi formami kreatywnej aktywności, jaka wiąże się z teatrem. Dlatego przestrzenie nowego Brain Embassy wypełniły elementy inspirowane Broadwayem, czy kultowymi teatrami – opowiada Paweł Garus, współzałożyciel pracowni mode:lina™.

Modernistyczny budynek 1953 roku, w którym od lat 80-tych mieściła się siedziba Teatru Kwadrat skrywa wnętrza inspirowane m.in. Broadwayem, fot. mat. pras.

– Gości od wejścia witają windy, nad którymi górują żarówki i oznaczenia niczym z wejść do modnych amerykańskich kin. Kolejnym miejscem, które zaskakuje, jest wysokie patio z żyrandolem przechodzącym przez dwie kondygnacje. Uzupełnieniem teatralnego motywu są także sale spotkań, które przyjęły tematykę całego spektrum aktywności artystycznych – dodaje Jerzy Woźniak, współzałożyciel pracowni mode:lina™.

Biuro Huuuge Games w Warszawie

W biurowcu The Warsaw Hub mieści się nowe biuro firmy Huuuge Games. Pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki postawiła na industrialne wnętrza.

- Chcieliśmy stworzyć biuro o klimacie loftowym w stylu start-up. Dalszym krokiem było wyłonienie nazewnictwa sal konferencyjnych, które zainspirowało nas do zaprojektowania wystroju i stworzenia charakterystycznych detali nawiązujących do danego miejsca - mówi Barnaba Grzelecki.

W biurowcu The Warsaw Hub mieści się nowe biuro firmy Huuuge Games. Pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki postawiła na industrialne wnętrza, fot. fotomohito

Recepcja mieści się na piętrze +21 i jest połączona z poczekalnią i aneksem kuchennym. - Projektując biuro dla firmy Huuuge Games ważne było dla nas uzyskanie ciepłego wnętrza i przytulnej atmosfery w loftowym klimacie. Postawiliśmy na charakterystyczne elementy, takie jak ścianki szklane ze szprosami, drewno, cegłę czy techniczne sufity z industrialnymi oprawami. Dodatkowym atutem przestrzeni jest samoobsługowy punkt kawiarniany, w którym oczekujący mogą nie tylko poczęstować się kawą ale również podziwiać piękną panoramę Warszawy - mówią autorzy projektu.

Siedziba Allen & Overy w Browarach Warszawskich

Allen & Overy LLP to międzynarodowa firma prawnicza. Jest członkiem brytyjskiego Magic Circle. Właśnie otworzyła swoją siedzibę w Browarach Warszawskich. We wnętrzach biura znajdziemy klasyki wzornictwa, m.in. meble marki ClassiCon zaprojektowane w okresie Bauhausu przez Eileen Gray, czy też meble wypoczynkowe włoskiego Flexform. Za projekt wnętrz odpowiada duet MoodWorks – Dora Kuć i Karina Snuszka.

Wchodząc do biura Allen & Overy trafiamy do strefy hospitality. To ona ma najbardziej reprezentacyjny charakter. Nowe podejście firmy podkreśla ulokowana nietypowo z boku recepcja w formie wyspy. Można podejść do niej z każdej strony, co symbolizuje transparentność. Tym samym odwiedzający kancelarię mogą też podziwiać piękny widok na zielone założenia nowo wybudowanego kompleksu Browarów Warszawskich.

Biuro Mazars w Warszawie

Mająca swoją siedzibę od 12 lat w budynku Zaułek Piękna, firma Mazars zdecydowała się na metamorfozę, która pozwoliła dostosować wnętrza do współczesnych wymogów. Odświeżenia biura podjęła się pracownia Massive Design.

W ogólnym zarysie, pomimo znacznej roszady lokalizacji departamentów, układ funkcjonalny pozostał bez większych zmian. Biuro podzielone jest na dwie strefy funkcjonalne. Pierwsza z nich jest dostępna dla klientów, z reprezentacyjną recepcją, salami spotkań oraz gabinetami zarządu. Druga cześć ma typowo biurową funkcję ze stanowiskami pracy głównie w formie open space, salkami spotkań, pomieszczeniami administracyjnymi, kantynami, magazynkami i serwerownią.

Mająca swoją siedzibę od 12 lat w budynku Zaułek Piękna, firma Mazars zdecydowała się na metamorfozę, która pozwoliła dostosować wnętrza do współczesnych wymogów. Odświeżenia biura podjęła się pracownia Massive Design., fot. Szymon Polański

Dużej zmianie uległa natomiast przestrzeń recepcyjna, która do tej pory była pozbawiona naturalnego oświetlenia, a ciemne drewniane forniry, dodawały wrażenie ciasnej i klaustrofobicznej przestrzeni. Architekci odeszli od tych ciężkich i poważnych form, a dzięki wprowadzeniu przeszkleń uzyskano dostęp do naturalnego oświetlenia. Charakterystyczna jest lamelkowa okładzina ściany po lewej stronie, w której „ukryte” jest logo firmy.

Biuro Ringier Axel Springer w Krakowie

Nowe biuro Ringier Axel Springer w Krakowie zapewnia bezpieczną i efektywną pracę, zarówno samodzielną, jak i zespołową. Przede wszystkim jednak aktywnie wspiera integrację pracowników w dobie pracy hybrydowej. Za projekt odpowiada pracownia Workplace.

Nadrzędnym celem projektu było nie tylko dostosowanie nowego miejsca do potrzeb różnych grup pracowników, ale także utrzymanie kultury organizacyjnej firmy. W RAS pokolenia X i Y zbliżają się do Z pod względem znajomości nowych technologii, ale rozpiętość wieku jest spora: od osób 50+ do świeżo upieczonych absolwentów. Typologia biura musiała być zróżnicowana, aby różne pokolenia pracowników czuły się w nim dobrze i żeby pracowały w takich warunkach, jakie im odpowiadają. Dlatego duży nacisk został położony na różnorodność wykończeń przestrzeni o tych samych funkcjach, tak aby każdy znalazł coś dla siebie.

Wszystkie zespoły pracują na jednym piętrze, co sprzyja budowaniu społeczności i poczucia przynależności. Odpowiednio zaaranżowana przestrzeń wspiera integrację, a minisalki i budki zapewniają większą prywatność niż w starym biurze.

Biuro Signal Iduna w Warszawie

Nowe biuro Signal Iduna znajduje się na dwóch piętrach warszawskiego budynku Wola Retro i zajmuje powierzchnię 1500 mkw. Architekci z pracowni Bit Creative Barnaba Grzelecki postawili na chłodne akcenty szarości i betonu przełamane dużą ilością zieleni i drewna gdzieniegdzie ożywione również niebieskimi akcentami.

Ściany wieńczą dodatkowo grafiki przedstawiające nazwy i panoramy różnych miast - nazwami miast, w których firma ma oddziały są także opatrzone sale konferencyjne. Z kolei w recepcji pojawiła się zielona ściana z mchu Forest.

Nowe biuro Signal Iduna znajduje się na dwóch piętrach warszawskiego budynku Wola Retro i zajmuje powierzchnię 1500 mkw. Architekci z pracowni Bit Creative Barnaba Grzelecki postawili na chłodne akcenty szarości i betonu przełamane dużą ilością zieleni i drewna gdzieniegdzie ożywione również niebieskimi akcentami, fot. fotomohito

Centrum biura stanowi... kuchnia, do której można wejść z obu stron biura.

Biuro GlobalLogic we Wrocławiu

Firma GlobalLogic na początku roku przeniosła się do nowej siedziby we Wrocławiu, zlokalizowanej w budynku Nowa Strzegomska. Projekt wnętrz powstał przy zaangażowaniu pracowników, którzy dzielili się swoimi pomysłami z projektantami, a końcowy efekt to elastyczna i nowoczesna przestrzeń ze stanowiskami dostosowanymi do różnych rodzajów pracy.

Elastyczność, swoboda aranżacyjna, możliwość szybkiego dostosowania przestrzeni do konkretnych zadań oraz jej różnorodność - tak w kilku słowach można opisać wnętrza nowej siedziby GlobalLogic. Obok sal konferencyjnych, do dyspozycji pracowników są strefy hot-desk, zamknięte obszary dla zespołów, które muszą zadbać o ochronę informacji projektowych, strefy collaboration idealne do współpracy czy budki telefoniczne.

Firma GlobalLogic na początku roku przeniosła się do nowej siedziby we Wrocławiu, zlokalizowanej w budynku Nowa Strzegomska, fot. mat. pras.

Jak przystało na siedzibę firmy z branży inżynierii cyfrowej, ważnym jej elementem są też laboratoria, gdzie opracowywane i testowane są innowacyjne rozwiązania, a także showroomy, w których prezentowane będą projekty koncepcyjne i stworzone rozwiązania informatyczne, jak choćby Augmented Reality Infotainment System (ARIS) czy system wykrywania i rozpoznawania twarzy GLOFace.

Biuro STM Cyber w Warszawie

Prace nad nową siedzibą firmy STM Cyber rozpoczęły się w trakcie trwania pandemii. Rozwijająca się firma z branży cyber-bezpieczeństwa ze śmiałością i przekonaniem podeszła do zmiany biura. Nową siedzibę zlokalizowano w Business Garden w Warszawie. Do współpracy nad projektem zaproszono firmę Interiors.

Już na samym wejściu do nowej siedziby STM Cyber czuć awangardowy i nietypowy dla standardowych biur klimat.

Już na samym wejściu do nowej siedziby STM Cyber czuć awangardowy i nietypowy dla standardowych biur klimat, fot. Piotr Krajewski

Mieszają się tu konsekwentnie jaskrawe kolory w meblach, ościeżnicach czy elementach wyposażenia w zestawieniu z ciemnym, miejscami tajemniczo-mrocznym wnętrzem, podbite dużą „dawką” różnorodnego oświetlenia. Od pierwszych minut spędzonych w STM przenosisz się w klimat cyber… i nie ważne czy jesteś pracownikiem, czy gościem – przejmujesz pozytywną energię biura i wchodzisz w to całym sobą.