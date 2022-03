TOP 20: Projektanci mody z Ukrainy, których trzeba znać

W obliczu wojny w Ukrainie i kryzysu dotykającego ten naród, bardzo ważne jest wspieranie tamtejszych przedsiębiorstw i twórców. Po designerach przyszła pora na projektantów mody. Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych i najbardziej popularnych marek modowych Ukrainy - noszą je nawet Madonna i Gwen Stefani!

Vita Kin

Vita Kin to marka, która czerpie garściami z ukraińskiego dziedzictwa. Ubrania powstające pod tym szyldem wykorzystują wzór Vyshyvanka - tradycyjnej ukraińskiej techniki haftu. Sukienki są tworzone ręcznie, w kijowskiej pracowni, przy użyciu rzemieślniczych metod, które przetrwały wieki.

Chereshnivska

Chereshnivska to marka, w skład której wchodzi niewielka grupa projektantów ze Lwowa. Każdy przedmiot jest ręcznie robiony przez jednego z krawców, a wiele z nich ma ręcznie rysowane odbitki autorstwa artysty z Białorusi.

Kachorovska

Kachorowska zaczynała jako firma rodzinna, potem rozrosła się do małego warsztatu, a ostatecznie przekształciła się w firmę zatrudniającą ponad 100 pracowników. Znajdziemy to zarówno produkty ponadczasowe i uniwersalne, jak i usługę umożliwiającą customizację.

Paskal

Kiedyś architektka, dziś projektantka. Julie Paskal to autorka marki, która znana jest z nieco rzeźbiarskich, czy też właśnie z architektonicznych form. To co dodatkowo wyróżnia Paskal na rynku to innowacja - do konstruowania delikatnych sukienek wykorzystywane są takie techniki, jak cięcie laserowe i precyzyjne krawiectwo.

Elena Burenina

Projekty Eleny Bureniny skłaniają się w stronę czystej i minimalistycznej linii, do której często dodawane są nieoczekiwane detale m.in. frędzle lub materiałowe dłonie wyłaniające się z rękawów.

Frolov

Couture-to-wear - tak określa się tę założoną w 2015 roku przez Ivana Frolova markę modową. Gwen Stefani, Dua Lipa, Rita Ora - m.in. te gwiazdy noszą gorsety i asymetryczne kombinezony rodem z Ukrainy.

91Lab

91 Lab specjalizuje się w dzianinach rzemieślniczych z wykorzystaniem wyrafinowanych technik i innowacyjnych technologii. Tekstury, takie jak misterne żakardy i charakterystyczne sploty, są powszechne we wszystkich kolekcjach – projekty są wyjątkowe, ale wystarczająco uniwersalne, aby można je nosić na różne okazje.